La Marcha Radetzky
La mundialmente famosa composición de Johann Strauss: un ritmo que invita a unirse

Austria tiene una historia especial con la Marcha Radetzky: Johann Strauss (padre) compuso su obra, ahora mundialmente famosa, en 1848, el año de la revolución.

Austria y la Marcha Radetzky: una conexión única. Compuesta en honor al Mariscal de Campo Radetzky, la obra más famosa de Johann Strauss (padre) ha sido, durante mucho tiempo, considerada un himno no oficial.

Rey del vals y genio del marketing

Johann Strauss (padre), el compositor de la Marcha Radetzky

Johann Strauss (padre) nació en Viena el 14 de marzo de 1804, hijo de un cervecero. Desde joven, se sintió atraído por la música, especialmente por los "violinistas de Linz", músicos ambulantes que actuaban a orillas del Danubio. En 1823, se unió a la orquesta de Joseph Lanner y en 1827 fundó su propio conjunto, con el que popularizó el mundialmente famoso vals vienés.

Su éxito fue impulsado por innovadoras estrategias de marketing y grandes festivales, como los celebrados en el "Zum Sperl" de Viena. Strauss recorrió Inglaterra y Francia, dejando más de 250 obras a lo largo de su carrera. Su composición más célebre, la "Marcha Radetzky", sigue siendo su legado más reconocido.

Johann Strauss (padre)

La persona detrás de la marcha

Mariscal Radetzky

El mariscal de campo Josef Wenzel Radetzky von Radetz tenía ya 81 años cuando derrotó al ejército sardo en la batalla de Custozza el 25 de julio de 1848. Su éxito significó algo más que asegurar el poder austriaco en el norte de Italia: fortaleció a las fuerzas conservadoras de Viena, que luchaban contra las revueltas desde la Revolución de Marzo de 1848 y se oponían a las reformas liberales.

El triunfo de Radetzky fue celebrado en consecuencia. El 31 de agosto de 1848 se celebró una fiesta en el Wasserglacis de Viena. Johann Strauss (padre) recibió el encargo de contribuir con una composición. Strauss se posicionó claramente del lado de los leales al emperador, en claro contraste con su hijo, Johann Strauss (hijo) que simpatizaba con los revolucionarios.

Josef Wenzel Radetzky de Radetz

¿Sabías que ..

... la gente ya aplaudía en el estreno?

Este es el efecto del Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena desde 1946, la "Marcha Radetzky" se interpreta como un bis, y aplaudir con ella (en voz alta y baja en los lugares "adecuados") se ha convertido en una tradición muy apreciada.

... la Marcha también puede escucharse en la época moderna?

El joven compositor austriaco Compositor Christian Heschl ha creado un nuevo arreglo. Enriquecida con juguetonas escalas y animadas síncopas, esta versión suena inusualmente bailable.

... la Marcha es famosa fuera de la sala de conciertos?

Joseph Roth le dedicó un monumento literario en su novela homónima de 1932. Y antes de los partidos en casa de la selección austriaca de fútbol, la Marcha Radetzky crea regularmente un gran ambiente en el estadio.

Concierto de Año Nuevo de Viena

La Filarmónica de Viena y "su" Marcha Radetzky

La Marcha Radetzky se tocó en el ya mundialmente famoso Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena el 1 de enero de 1946. Se interpretó un arreglo de Leopold Weninger de 1914, que ya se había utilizado para la primera actuación de la Filarmónica en 1928.

Desde entonces, la Marcha Radetzky forma parte integrante del Concierto de Año Nuevo anual como bis. Sin embargo, se ha adaptado varias veces a mano, por lo que el arreglo original ya no se interpreta. en 2019, la Junta de la Filarmónica de Viena decidió producir una nueva edición oficial, que ahora se toca en concierto.

Concierto de Año Nuevo 2025

Christian Thielemann dirigió a la Filarmónica de Viena en el Concierto de Año Nuevo de 2024

Escuchar la Marcha Radetzky

Para todos los amantes de Viena, su música y su cultura

Preguntas frecuentes

El mariscal de campo Josef Wenzel Radetzky von Radetz derrotó al ejército sardo en la batalla de Custozza el 25 de julio de 1848 a la edad de 81 años. Su victoria no sólo consolidó el poder austriaco en el norte de Italia, sino que también fortaleció a las fuerzas conservadoras de Viena, que habían estado luchando contra los levantamientos y las reformas liberales desde la Revolución de Marzo de 1848.

El triunfo de Radetzky se celebró en consecuencia. El 31 de agosto de 1848 se celebró un festival en su honor en el Wasserglacis de Viena. Johann Strauss (padre) compuso una obra para la ocasión, poniéndose claramente del lado de los leales al emperador, en contraste con su hijo, Johann Strauss (hijo), que simpatizaba con los revolucionarios.

Johann Strauss (padre), nacido el 14 de marzo de 1804 en Viena, compuso la Marcha Radetzky en 1848. Después de haber tocado en la orquesta de Joseph Lanner, Strauss fundó muy pronto su propio conjunto, con el que más tarde acuñó el mundialmente famoso vals vienés.

El motivo de la composición por encargo de la Marcha Radetzky fue honrar al mariscal de campo Josef Wenzel Radetzky von Radetz, que derrotó al ejército sardo en la batalla de Custozza a una edad avanzada.

La Marcha Radetzky se interpretó por primera vez en el ahora mundialmente famoso Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena el 1 de enero de 1946 y, desde entonces, forma parte integrante del concierto anual como bis. Sin embargo, el arreglo original ha sido manuscrito varias veces y ya no se interpreta en la actualidad. En 2019, la Junta de la Filarmónica de Viena decidió crear una nueva versión oficial, que ahora se toca en el Concierto de Año Nuevo.

