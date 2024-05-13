La Marcha Radetzky
La mundialmente famosa composición de Johann Strauss: un ritmo que invita a unirse
Austria y la Marcha Radetzky: una conexión única. Compuesta en honor al Mariscal de Campo Radetzky, la obra más famosa de Johann Strauss (padre) ha sido, durante mucho tiempo, considerada un himno no oficial.
Rey del vals y genio del marketing
Johann Strauss (padre) nació en Viena el 14 de marzo de 1804, hijo de un cervecero. Desde joven, se sintió atraído por la música, especialmente por los "violinistas de Linz", músicos ambulantes que actuaban a orillas del Danubio. En 1823, se unió a la orquesta de Joseph Lanner y en 1827 fundó su propio conjunto, con el que popularizó el mundialmente famoso vals vienés.
Su éxito fue impulsado por innovadoras estrategias de marketing y grandes festivales, como los celebrados en el "Zum Sperl" de Viena. Strauss recorrió Inglaterra y Francia, dejando más de 250 obras a lo largo de su carrera. Su composición más célebre, la "Marcha Radetzky", sigue siendo su legado más reconocido.
La persona detrás de la marcha
El mariscal de campo Josef Wenzel Radetzky von Radetz tenía ya 81 años cuando derrotó al ejército sardo en la batalla de Custozza el 25 de julio de 1848. Su éxito significó algo más que asegurar el poder austriaco en el norte de Italia: fortaleció a las fuerzas conservadoras de Viena, que luchaban contra las revueltas desde la Revolución de Marzo de 1848 y se oponían a las reformas liberales.
El triunfo de Radetzky fue celebrado en consecuencia. El 31 de agosto de 1848 se celebró una fiesta en el Wasserglacis de Viena. Johann Strauss (padre) recibió el encargo de contribuir con una composición. Strauss se posicionó claramente del lado de los leales al emperador, en claro contraste con su hijo, Johann Strauss (hijo) que simpatizaba con los revolucionarios.
¿Sabías que ..
... la gente ya aplaudía en el estreno?
Este es el efecto del Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena desde 1946, la "Marcha Radetzky" se interpreta como un bis, y aplaudir con ella (en voz alta y baja en los lugares "adecuados") se ha convertido en una tradición muy apreciada.
... la Marcha también puede escucharse en la época moderna?
El joven compositor austriaco Compositor Christian Heschl ha creado un nuevo arreglo. Enriquecida con juguetonas escalas y animadas síncopas, esta versión suena inusualmente bailable.
... la Marcha es famosa fuera de la sala de conciertos?
Joseph Roth le dedicó un monumento literario en su novela homónima de 1932. Y antes de los partidos en casa de la selección austriaca de fútbol, la Marcha Radetzky crea regularmente un gran ambiente en el estadio.
Concierto de Año Nuevo de Viena
La Marcha Radetzky se tocó en el ya mundialmente famoso Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena el 1 de enero de 1946. Se interpretó un arreglo de Leopold Weninger de 1914, que ya se había utilizado para la primera actuación de la Filarmónica en 1928.
Desde entonces, la Marcha Radetzky forma parte integrante del Concierto de Año Nuevo anual como bis. Sin embargo, se ha adaptado varias veces a mano, por lo que el arreglo original ya no se interpreta. en 2019, la Junta de la Filarmónica de Viena decidió producir una nueva edición oficial, que ahora se toca en concierto.