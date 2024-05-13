Johann Strauss (padre), el compositor de la Marcha Radetzky

Johann Strauss (padre) nació en Viena el 14 de marzo de 1804, hijo de un cervecero. Desde joven, se sintió atraído por la música, especialmente por los "violinistas de Linz", músicos ambulantes que actuaban a orillas del Danubio. En 1823, se unió a la orquesta de Joseph Lanner y en 1827 fundó su propio conjunto, con el que popularizó el mundialmente famoso vals vienés.

Su éxito fue impulsado por innovadoras estrategias de marketing y grandes festivales, como los celebrados en el "Zum Sperl" de Viena. Strauss recorrió Inglaterra y Francia, dejando más de 250 obras a lo largo de su carrera. Su composición más célebre, la "Marcha Radetzky", sigue siendo su legado más reconocido.