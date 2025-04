Le lac Attersee dans le Salzkammergut

Randonnée, baignade, événements culturels : dans la région Attersee-Attergau, au cœur du Salzkammergut, le trio montagne, lac et culture forme une harmonie parfaite.

La région du parc naturel Attersee-Attergau

Les arbres fruitiers en fleurs au printemps, les prairies éclatantes en été et les forêts chatoyantes en automne – la région d'Attersee-Attergau est un paysage culturel enrichi par des siècles de tradition humaine. Grâce à une gestion douce et une approche durable, le Salzkammergut de Haute-Autriche reste un havre de nature préservée. S'aventurer dans l’Attersee et sa nature environnante éveille un désir unique : l’équilibre de la vie alpine, entre montagne et lac, et la passion pour la musique et l’art. L’Attersee allie repos et inspiration.

Naviguer sur le lac Attersee – la grande liberté

Ce lieu est balayé par le « Rosenwind », un vent du nord-est particulièrement prisé des amateurs de voile pour sa régularité. Voir le bateau glisser soudainement sur le lac, comme en apesanteur, sentir le bruit des vagues, le vent et la chaleur du soleil est une merveille. La grisaille quotidienne se transforme en un bleu turquoise lumineux sur le plus grand lac intérieur d'Autriche.

Naviguer sur l'Attersee