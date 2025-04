La cuisine alpine met en avant les produits de l'espace alpin et les affine avec des techniques de préparation et de cuisson modernes, c'est ainsi que le chef étoilé Andreas Döllerer décrit le style de la nouvelle cuisine alpine. Des plats surprenants sont préparés à partir de fromage, de petit-lait et de yaourts de qualité biologique provenant des alpages. L'omble de Bluntau, dans la vallée de la Bluntautal, est élevé spécialement pour Döllerer dans l'eau de source la plus pure. Mais on expérimente aussi avec le gibier, le bœuf et l'agneau, les fruits sauvages, les herbes et les champignons. Andreas Döllerer est l'ambassadeur de la cuisine alpine et de nombreux cuisiniers suivent son exemple.