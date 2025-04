Anton Bruckner

Anton Bruckner, nato il 4 settembre 1824 ad Ansfelden, in Alta Austria, mostrò presto il suo talento musicale presso l'abbazia di St. Florian. Virtuoso dell'organo, impressionava con le sue improvvisazioni, ma la sua più grande passione era la composizione di sinfonie. Incompreso a lungo dall'élite culturale viennese, lottò per ottenere riconoscimento. Solo in età avanzata raggiunse fama e numerosi onori.

La sua eredità vive nella Konzerthausl vive nella Brucknerhaus di Linz e continua nell'Università privata Anton Bruckner. In suo onore, ogni anno si tiene il Brucknerfest, in cui viene presentata musica classica di altissimo livello. Con il suo stile innovativo, ha influenzato la sinfonia ed è considerato uno dei compositori più importanti del suo tempo.