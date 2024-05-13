Gastronomia in Alta Austria
Vivere un vero piacere: dalla torta di Linz alle specialità regionali fino alla cucina stellata
Introduction
Solo con ingredienti di qualità si possono preparare piatti eccellenti. Ecco perché gli agricoltori e i creativi chef dell'Alta Austria danno grande importanza alla migliore qualità e ai brevi percorsi di trasporto. L'Alta Austria è la terra della birra, del pane e dell'artigianato. È tipico dell'Alta Austria brindare con una birra artigianale locale in una locanda, partecipare insieme a una passeggiata tra le erbe aromatiche e gustare lo Stanglfisch sulla riva del lago Traunsee.
Tra l'altopiano granitico della Massa Boema, il Danubio e l'area urbana di Linz, tra le montagne e i laghi del Salzkammergut fino alle alte vette alpine, essere vicini alla natura è una promessa che vale la pena scoprire.
Dalla miniera di sale più antica del mondo fino alla pesca a mosca, la cucina dell'Alta Austria non solo si gusta, ma si vive. E la cosa migliore è che non c'è bisogno di filtri né per le foto delle vacanze né in cucina. Anche nella preparazione dei piatti, gli chef dell'Alta Austria puntano sull'autenticità. Questa è già così ricca e varia che non necessita di alcun additivo.
Suggerimenti gastronomici in Alta Austria
Esperienze di piacere in Alta Austria
Viaggi culinari
Scoprite la varietà gastronomica dell’Alta Austria – dai prelibatezze regionali a nuove esperienze di gusto.
Preparare la vera Linzer Torte
Preparate la vostra autentica Linzer Torte nel laboratorio dimostrativo della pasticceria Jindrak – con consigli, ricetta, diploma di cottura e torta da portare a casa.
Hoch.Genuss nella Mühlviertel
Scoprite il Mühlviertel dal suo lato più delizioso – guardate dietro le quinte, assaggiate le specialità e portate a casa il gusto della regione.
Prodotti squisiti: dal prato, dalla foresta e dal campo
Erbe biologiche
Magdalena Steinbauer vi invita a sperimentare le sue erbe selvatiche, medicinali e aromatiche durante un'escursione o una vacanza al Mathiasnhof.
Lavorazione dei frutti
Gli ospiti possono gustare l'essenza della natura nei succhi di frutta, nei vini e nei distillati della tenuta Gustergut dei fratelli Wurm a St. Florian.
Verdure biologiche
Dal campo al piatto: giovani cipolle appena raccolte nell'azienda agricola biologica Wild-Obermayr in Alta Austria
Luppolo e malto
Il capo del birrificio Helmut Satzinger è sinonimo di autentica artigianalità. L'architettura e l'edificio della comunità birraria rendono il birrificio un luogo di incon
Pane cotto nel forno a legna
"Ticchetta il mulino sul ruscello impetuoso": e lo fa da 600 anni sulla Zeller Ache nel Mondseeland. Il mulino Erlach è uno dei mulini più antichi dell’Austria.
Specialità dolciarie dell'Alta Austria
Zaunerstollen di Bad Ischl
La pasticceria Zauner di Bad Ischl, nel Salzkammergut, è un ex fornitore e pasticcere della Corte Imperiale e Reale.
Schaumrollen di Gmunden
Al Café-Konditorei Grellinger di Gmunden, sul lago Traunsee, i rotoli farciti di panna fresca sono i preferiti dagli ospiti.
Scoprite gli originali dell’Alta Austria!
Leggendare stoviglie: Philip Rachinger, chef stellato al Mühltalhof nel ristorante OIs, e il suo team (nella foto la cuoca Sarah Stöffl) si lasciano ispirare dalla cultura regionale della tavola per creare piatti specifici per singoli piatti, bicchieri e ciotole.
Rivoluzione della dolce Linzer Torte: La ricetta centenaria della vera Linzer Torte viene reinterpretata in chiave dolce e salata dal ristorante Rossbarth di Linz. Per Marco Barth e Sebastian Rossbach molti piatti tratti dai classici austriaci sono quasi perfetti. Per loro è quindi stimolante giocare gastronomicamente con un “originale di Linz”.
La gastronomia è arte: Julia Presslauer illustra un menù di 5 portate dello chef stellato Lukas Nagl. Egli guida le cucine del rinomato ristorante Bootshaus presso l’hotel Das Traunsee, oltre che della locanda Poststube 1327 e della Belétage dell’Hotel Post am See.