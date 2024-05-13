Table with multiple plated dishes, two people in chef's aprons behind, bouquet of flowers in the centre.
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Gastronomia in Alta Austria
Vivere un vero piacere: dalla torta di Linz alle specialità regionali fino alla cucina stellata

I cuochi creativi dell'Alta Austria utilizzano il luppolo, le erbe e le verdure per creare piatti raffinati nelle locande e nell'alta ristorazione.

Solo con ingredienti di qualità si possono preparare piatti eccellenti. Ecco perché gli agricoltori e i creativi chef dell'Alta Austria danno grande importanza alla migliore qualità e ai brevi percorsi di trasporto. L'Alta Austria è la terra della birra, del pane e dell'artigianato. È tipico dell'Alta Austria brindare con una birra artigianale locale in una locanda, partecipare insieme a una passeggiata tra le erbe aromatiche e gustare lo Stanglfisch sulla riva del lago Traunsee.

Tra l'altopiano granitico della Massa Boema, il Danubio e l'area urbana di Linz, tra le montagne e i laghi del Salzkammergut fino alle alte vette alpine, essere vicini alla natura è una promessa che vale la pena scoprire.

Dalla miniera di sale più antica del mondo fino alla pesca a mosca, la cucina dell'Alta Austria non solo si gusta, ma si vive. E la cosa migliore è che non c'è bisogno di filtri né per le foto delle vacanze né in cucina. Anche nella preparazione dei piatti, gli chef dell'Alta Austria puntano sull'autenticità. Questa è già così ricca e varia che non necessita di alcun additivo.

Suggerimenti gastronomici in Alta Austria

Piacere e delizie culinarie in Alta Austria

10 giovani chef di alto livello

13 leggendaria locanda in Alta Austria

13 specialità culinarie

Produttori e venditori diretti

Esperienze di piacere in Alta Austria

Viaggi culinari

Scoprite la varietà gastronomica dell’Alta Austria – dai prelibatezze regionali a nuove esperienze di gusto.

Viaggi culinari

Preparare la vera Linzer Torte

Preparate la vostra autentica Linzer Torte nel laboratorio dimostrativo della pasticceria Jindrak – con consigli, ricetta, diploma di cottura e torta da portare a casa.

Laboratorio dimostrativo Jindrak

Hoch.Genuss nella Mühlviertel

Scoprite il Mühlviertel dal suo lato più delizioso – guardate dietro le quinte, assaggiate le specialità e portate a casa il gusto della regione.

Hoch.Genuss nella Mühlviertel

Esperienze birrarie

In Alta Austria scorre l’oro liquido: scoprite 12 esperienze uniche legate alla birra – il bene culturale più gustoso del Paese.

Esperienze birrarie

Prodotti squisiti: dal prato, dalla foresta e dal campo

Erbe biologiche

Magdalena Steinbauer vi invita a sperimentare le sue erbe selvatiche, medicinali e aromatiche durante un'escursione o una vacanza al Mathiasnhof.

Erboristeria biologica Mathiasnhof

Lavorazione dei frutti

Gli ospiti possono gustare l'essenza della natura nei succhi di frutta, nei vini e nei distillati della tenuta Gustergut dei fratelli Wurm a St. Florian.

Gustergut

Verdure biologiche

Dal campo al piatto: giovani cipolle appena raccolte nell'azienda agricola biologica Wild-Obermayr in Alta Austria

Azienda agricola biologica Wild-Obe

Luppolo e malto

Il capo del birrificio Helmut Satzinger è sinonimo di autentica artigianalità. L'architettura e l'edificio della comunità birraria rendono il birrificio un luogo di incon

Birrificio Freistädter

Pane cotto nel forno a legna

"Ticchetta il mulino sul ruscello impetuoso": e lo fa da 600 anni sulla Zeller Ache nel Mondseeland. Il mulino Erlach è uno dei mulini più antichi dell’Austria.

Mulino Erlachmühle al lago Mondsee

Riedling

Una volta all’anno nei ristoranti intorno al Traunsee viene servito il Riedling. Il Riedling è il vero ‘Stanglfisch’, che si trova solo nel Traunsee.

Ristorante "Bootshaus"

Specialità dolciarie dell'Alta Austria

Zaunerstollen di Bad Ischl

La pasticceria Zauner di Bad Ischl, nel Salzkammergut, è un ex fornitore e pasticcere della Corte Imperiale e Reale.

Pasticceria Zauner

Schaumrollen di Gmunden

Al Café-Konditorei Grellinger di Gmunden, sul lago Traunsee, i rotoli farciti di panna fresca sono i preferiti dagli ospiti.

Pasticceria Grellinger

Lebkuchen di Bad Leonfelden

Nel Mühlviertel, alla Lebzelterei Kastner vi aspetta un mondo di esperienze con i pan di zenzero.

Kastner Lebzeltarium
#eatAUT

Scoprite gli originali dell’Alta Austria!

Leggendare stoviglie: Philip Rachinger, chef stellato al Mühltalhof nel ristorante OIs, e il suo team (nella foto la cuoca Sarah Stöffl) si lasciano ispirare dalla cultura regionale della tavola per creare piatti specifici per singoli piatti, bicchieri e ciotole.

Rivoluzione della dolce Linzer Torte: La ricetta centenaria della vera Linzer Torte viene reinterpretata in chiave dolce e salata dal ristorante Rossbarth di Linz. Per Marco Barth e Sebastian Rossbach molti piatti tratti dai classici austriaci sono quasi perfetti. Per loro è quindi stimolante giocare gastronomicamente con un “originale di Linz”.

La gastronomia è arte: Julia Presslauer illustra un menù di 5 portate dello chef stellato Lukas Nagl. Egli guida le cucine del rinomato ristorante Bootshaus presso l’hotel Das Traunsee, oltre che della locanda Poststube 1327 e della Belétage dell’Hotel Post am See.

Rivoluzione della Linzer TorteLukas Nagl – La gastronomia è arte

Ricette dell’Alta Austria

Eventi gastronomici

FAQ

Un buon cibo può essere preparato solo con buoni ingredienti. Ecco perché gli agricoltori e gli chef creativi dell'Alta Austria attribuiscono particolare importanza alla qualità e alla brevità dei trasporti. L'Alta Austria è la terra delle birre, del pane e della Linzer Torte. È tipico dell'Alta Austria brindare con una birra di produzione regionale al tavolo del pub, fare insieme un'escursione alle erbe e invitare gli ospiti a gustare piatti di pesce sulle rive dei laghi del Salzkammergut.

Dalla miniera di sale più antica del mondo ad Hallstatt alla pesca a mosca: le delizie culinarie dell'Alta Austria non si possono solo assaggiare, ma anche vivere. Per quanto riguarda la cucina, i migliori ristoranti dell'Alta Austria puntano sulla genuinità. Una cucina così varia che non ha bisogno di additivi.

L'Alta Austria è la terra della cultura dei pub. Con i piedi per terra, onesta e socievole. Qui troverete 13 locande dal fascino autentico dell'Alta Austria.

Tipici sono la Linzer Torte, il Mosto, il pane contadino, i Knödel dell’Innviertel, la birra del Mühlviertel e molti prodotti stagionali – fino al pesce dei laghi del Salzkammergut.

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