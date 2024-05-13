Gastronomia in Alta Austria

I cuochi creativi dell'Alta Austria utilizzano il luppolo, le erbe e le verdure per creare piatti raffinati nelle locande e nell'alta ristorazione.

Solo con ingredienti di qualità si possono preparare piatti eccellenti. Ecco perché gli agricoltori e i creativi chef dell'Alta Austria danno grande importanza alla migliore qualità e ai brevi percorsi di trasporto. L'Alta Austria è la terra della birra, del pane e dell'artigianato. È tipico dell'Alta Austria brindare con una birra artigianale locale in una locanda, partecipare insieme a una passeggiata tra le erbe aromatiche e gustare lo Stanglfisch sulla riva del lago Traunsee.

Tra l'altopiano granitico della Massa Boema, il Danubio e l'area urbana di Linz, tra le montagne e i laghi del Salzkammergut fino alle alte vette alpine, essere vicini alla natura è una promessa che vale la pena scoprire.

Dalla miniera di sale più antica del mondo fino alla pesca a mosca, la cucina dell'Alta Austria non solo si gusta, ma si vive. E la cosa migliore è che non c'è bisogno di filtri né per le foto delle vacanze né in cucina. Anche nella preparazione dei piatti, gli chef dell'Alta Austria puntano sull'autenticità. Questa è già così ricca e varia che non necessita di alcun additivo.