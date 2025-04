Sound of Music

La famiglia Trapp è un mito imprescindibile dalla città di Salisburgo, ma molti fatti sono poco conosciuti. Sapevi che nel 1933 persero la loro fortuna e Maria von Trapp licenziò la servitù per trasferire la famiglia in un appartamento per la servitù? La sua vecchia casa fu affittata. Quando un ospite sentì i suoi figli cantare, suggerì loro di partecipare a un concorso di musica popolare. Iniziò così il leggendario viaggio che portò a “The Sound of Music”, uno dei musical di maggior successo di tutti i tempi.

“Tutti insieme appassionatamente” ci ha regalato ‘Edelweiss’, ‘Do-Re-Mi’ e ‘My Favourite Things’, classici che vengono ancora tramandati di generazione in generazione. I visitatori di tutto il mondo seguono le orme del film attraverso Salisburgo, dal Castello Leopoldskron in stile rococò ai Giardini Mirabell.

Una visita a Salisburgo diventa un viaggio nel tempo mentre si passeggia per la città e si esplorano i luoghi del film. Suggerimento: prenota un tour di “Tutti insieme appassionatamente” e immergiti nella storia della famiglia Trapp.