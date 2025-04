Chi visita Salisburgo non può perdersi una passeggiata sul Mönchsberg. Questa suggestiva collina, che domina il centro storico, è un'oasi di tranquillità dove rilassarsi.

Gli abitanti di Salisburgo amano profondamente le loro montagne locali, e tra tutte, il Mönchsberg occupa un posto speciale. Questo polmone verde, a due passi dal centro storico, è il luogo ideale per rilassarsi, esplorare e ammirare la città dall’alto.

Per i più piccoli, una passeggiata sul Mönchsberg diventa una vera avventura: in inverno, le dolci colline si trasformano in perfette piste per lo slittino, mentre in estate sentieri nascosti, grotte misteriose e panorami spettacolari rendono ogni esplorazione emozionante. In primavera, la collina si veste di un verde brillante grazie alle foglie fresche di faggi, tigli, aceri e querce, mentre in autunno si cammina attraverso un tappeto di foglie dai colori caldi e avvolgenti.

Uno dei percorsi più suggestivi per raggiungere il Mönchsberg parte dalla riva destra del Salzach, all'altezza di Imbergstraße. Qui, un viale di antichi platani nodosi costeggia il fiume, creando un contrasto affascinante con la silhouette iconica delle case borghesi colorate, il Duomo di Salisburgo e la fortezza di Hohensalzburg. Un vero spettacolo per gli occhi e per l’anima!