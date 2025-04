La pista ciclabile Traisental

La pista ciclabile Traisental è un percorso incantevole di 111 chilometri che si snoda nella pittoresca regione del Mostviertel, attraversando la suggestiva area vinicola del Traisental. Ideale per le famiglie, questo itinerario ciclabile è perfetto per una gita all'aria aperta alla scoperta di paesaggi variegati e affascinanti. Il percorso parte da Herzogenburg, passando per St. Pölten, Lilienfeld e St. Aegyd am Neuwalde, fino a raggiungere la splendida meta di Mariazell.

I ciclisti rimangono affascinati dalle diverse sfumature del paesaggio del Mostviertel: dalle dolci colline che si estendono a sud del Danubio fino alle maestose montagne delle Alpi del Mostviertel. Le famiglie con bambini apprezzano particolarmente i tratti da Mariazell o Kernhof verso Traismauer, perfetti per un’escursione in bicicletta adatta a tutte le età. La pista Traisental è quindi una vera oasi per chi cerca avventura, natura e tranquillità in un’unica esperienza.