Nella Regione Slow Food Travel della Carinzia, gli ospiti possono ammirare i produttori locali intenti nel loro lavoro tradizionale.

Chiunque viaggi in Carinzia, sul soleggiato versante meridionale delle Alpi, costeggiando i numerosi laghi e le attraversando le valli, incontra persone che hanno capito che per divertirsi davvero occorre soprattutto una cosa: il tempo. E non solo quando si assaporano le specialità regionali, ma anche durante la loro produzione. Un viaggio nella Regione Slow Food Travel in Gailtal, Lesachtal, Gitschtal e Weissensee è quindi un viaggio verso una gastronomia "artigianale" e verso produttori mossi da una forte passione e dedizione per il proprio lavoro.

Agricoltori, chef e produttori lavorano insieme per pensare alla coltivazione biologica e sostenibile dei cereali, all'ittocultura, alla gestione degli alpeggi e alla produzione di formaggi. Con grande cura e passione, creano prodotti che spesso sono stati coltivati nella regione per secoli. In questo modo, non solo coltivano le conoscenze tradizionali, ma vogliono anche avvicinare la loro produzione ai loro ospiti. Preparano tagliatelle al formaggio carinziano, sigillano sapientemente le tasche di pasta, cuociono pane a lievitazione naturale o sfornano burro in alpeggio. Gli chef danno un tocco moderno a prodotti apparentemente familiari in piatti creativi. Interpretati in modo insolito, conquisteranno i buongustai che vogliono assaporare l'autenticità.