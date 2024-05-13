Four people in white aprons making cheese, fresh cheese wheels on racks, bright kitchen.
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Gastronomia nella Carinzia
Vivere lo Slow Food: dal Speck della Gailtal, ai Kasnudeln carinziani fino al pane del Lesachtal

Nella Regione Slow Food Travel della Carinzia, gli ospiti possono ammirare i produttori locali intenti nel loro lavoro tradizionale.

Chiunque viaggi in Carinzia, sul soleggiato versante meridionale delle Alpi, costeggiando i numerosi laghi e le attraversando le valli, incontra persone che hanno capito che per divertirsi davvero occorre soprattutto una cosa: il tempo. E non solo quando si assaporano le specialità regionali, ma anche durante la loro produzione. Un viaggio nella Regione Slow Food Travel in Gailtal, Lesachtal, Gitschtal e Weissensee è quindi un viaggio verso una gastronomia "artigianale" e verso produttori mossi da una forte passione e dedizione per il proprio lavoro.

Agricoltori, chef e produttori lavorano insieme per pensare alla coltivazione biologica e sostenibile dei cereali, all'ittocultura, alla gestione degli alpeggi e alla produzione di formaggi. Con grande cura e passione, creano prodotti che spesso sono stati coltivati nella regione per secoli. In questo modo, non solo coltivano le conoscenze tradizionali, ma vogliono anche avvicinare la loro produzione ai loro ospiti. Preparano tagliatelle al formaggio carinziano, sigillano sapientemente le tasche di pasta, cuociono pane a lievitazione naturale o sfornano burro in alpeggio. Gli chef danno un tocco moderno a prodotti apparentemente familiari in piatti creativi. Interpretati in modo insolito, conquisteranno i buongustai che vogliono assaporare l'autenticità.

Consigli gastronomici

Slow Food Villages: luoghi del buon vivere

Gastronome Slow Food: Gailtal, Lesachtal, Weissensee

Slow Food Carinzia: 10 ristoranti con ottima cucina

Shopping regionale: specialità gastronomiche

Piatti carinziani: Reindling, zuppa da festa e Kasnudeln

Eventi Slow Food: osservare i professionisti al lavoro

Un viaggio nella Regione Slow Food Travel in Carinzia è un viaggio alla scoperta del lavoro dei produttori locali e del loro lavoro.

Hotel per buongustai “Die Forelle” sul lago Weissensee

I pesci selvatici del lago Weissensee sono qualcosa di speciale perché la loro disponibilità è limitata. Marinare questi pesci con il pluripremiato chef Hannes Müller è u

Hotel per buongustai “Die Forelle”

Gasthof Grünwald a Dellach nella Gailtal

Pasta carinziana fatta in casa con vari ripieni e imparare l'arte del “Nudlkrendel” (chiusura delle tasche di pasta) dai maestri chef.

Nudelkrendeln

Bärenwirt a Hermagor

Il pluripremiato chef Manuel Ressi svela consigli e trucchi della sua cucina creativa a base di verdure. I piatti vegetariani vengono preparati e degustati insieme in un

Workshop Slow Food: cucina vegetale

Hotel Schloss Lerchenhof a Hermagor

Il maestro dello speck e signore del castello Hans Steinwender introduce i suoi ospiti nel mondo dello speck della Gailtal: allevamento, essiccazione e degustazione.

Event Gailtaler Speck

Il gelato contadino di Lissi a Gundersheim nella Gailtail

Un gelato artigianale fatto con latte di fattoria, cremoso, fresco e che ha un sapore fruttato o cioccolatoso? Questo è il gelato della fattoria di Lissi.

Workshop di gelati artigianali

Tenuta del Castello Lichtengraben a Bad St. Leonhard

Esplora la tenuta con il signore del maniero: affumicare il pesce, visitare il castello e concludere mangiando il pesce affumicato o le tagliatelle al formaggi

Evento: un castello "da addentare"

Fattoria Bischof a Würmlach

Nel piccolo caseificio alpino sulla Bischofalm in estate si producono formaggio e burro della Gailtal. Gli ospiti possono imparare tutto sulla questa produzione

Evento: fare il burro in alpeggio

Gasthaus Poppmeier in St. Paul im Lavanttal

Il tubero nero è uno dei preferiti dai migliori chef e dagli ospiti. La Gasthaus Poppmeier propone un menu che esalta il suo sapore pregiato nei piatti.

Workshop: il mito dell'aglio nero

Preziosi come l’oro: Prodotti della Carinzia

Speck della valle Gailtal

Prodotto secondo l’antica tradizione nella Gailtal carinziana, leggermente salato, affumicato a freddo su legno di faggio e stagionato lentamente – dal gusto delicato.

Speck della valle Gailtal

Formaggio d’alpe della Gailtal

Su 13 alpeggi carinziani, dal latte crudo speziato e dalle erbe alpine locali viene prodotto il formaggio d’alpe della Gailtal – della tradizione alpina.

Formaggio d’alpe della Gailtal

Aglio nero

È aglio fermentato e naturalmente stagionato, senza odore. Ha un sapore leggermente dolce che ricorda vaniglia, caramello, aceto balsamico e tamarindo.

Holzer Austria

Giardino degli agrumi

Oltre 280 specie di agrumi, comprese varietà antiche, si trovano nel giardino espositivo mediterraneo della Carinzia – l’unico del suo genere in Austria.

Giardino degli agrumi
Patrimonio Culturale UNESCO

Il pane della vale Lesachtal

La panificazione del Lesachtal è stata dichiarata patrimonio culturale immateriale dall'UNESCO; il grano per il pane viene ancora macinato in antichi mulini. Se assaggiate il pane di Lesachtal e “assaporate” i suoi ingredienti a ogni morso, farete un viaggio con il vostro palato: fino a 1.427 metri di altitudine, dove il grano cresce e viene raccolto nella natura più pura, e poi giù fino a Maria Luggau, dove si trovano i cinque mulini ad acqua a 1.179 metri, dove il grano viene macinato per i panettieri della valle. Nei forni viene prodotto il pane, ricco, fruttato, pregiato e pluripremiato.

Esistono anche esperienze speciali di Slow Food Travel incentrate sul pane della Lesachtal:

#eatAUT

Scoprite gli originali della Carinzia!

Arte del pane: Arte e cucina riflettono, attraverso il loro stile e gli ingredienti, cultura, tradizione e identità. Un pane è già di per sé un’opera d’arte. Noi alziamo la posta e chiediamo all’artista Katya Frei di lavorare non su una tela, ma sui pagnotte della maestra panettiera Veronika Dörfler nell’Hefehaus. Erbe horn della Carinzia, laghi e montagne, acqua e nebbia – questi motivi sono stati scelti perché catturano la topografia unica della Carinzia e lo spirito della regione.

Fishing for compliments: I tre chef Christine Schwarzenbach dal Weissensee, Florian Satran dalla Stiftsschmiede al lago Ossiach e Roman Pichler dal ristorante Moritz a Grafenstein creano, con più di 15 specie di pesce diverse, piatti raffinati come il Fisch-Brettljause, carpa Amur cotta nel forno a legna o filetti di luccio.

Arte del pane

Godere con cura: 4 alberghi in Carinzia

Eventi culinari

FAQ

Produttori, agricoltori e chef della regione Slow Food Travel nelle valli Gailtal, Lesachtal, Gitschtal e Weissensee insegnano ai loro ospiti l'importanza di un cibo di alta qualità, prodotto in modo sostenibile e giusto. Ma è anche un'esperienza particolarmente sensuale. Ciò che gli ospiti portano via con sé sono grandi incontri e una profonda impressione di quanto possa essere arricchente un approccio consapevole al cibo e alla natura in generale.

sono solo alcune delle specialità tipiche della Carinzia.

I migliori ristoranti della Carinzia mescolano la ricchezza della regione Alpe-Adria per creare un'eccellente cucina casalinga e gourmet. Il consiglio di Slow Food Carinzia: 10 ristoranti dove si mangia davvero bene

Nella Val di Lesachtal il pane viene ancora preparato come da secoli: con le mani, il cuore e ingredienti locali. Il cereale – principalmente segale e farro – proviene dai campi circostanti, viene macinato nei mulini antichi e, con acqua sorgiva e lievito naturale, trasformato in una pagnotta profumata. La cottura avviene nel forno a legna, il cui fuoco rende la crosta scura e aromatica. Così nasce un pane che sa di paesaggio, tempo e tradizione – il vero pane della Val di Lesachtal.

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