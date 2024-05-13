Introduction
La Carinzia, la provincia più meridionale dell'Austria, affascina i visitatori in estate con un mix unico di atmosfera mediterranea, laghi balneari cristallini e delizie culinarie. La regione offre innumerevoli percorsi escursionistici e ciclistici nelle imponenti Alpi, tra cui gli Alti Tauri e il Grossglockner.
I laghi della Carinzia come il Wörthersee e il Faaker See invitano al relax, mentre il Parco Nazionale degli Parco Nazionale Alti Tauri e il Parco della Biosfera di Nockberge Ispirano gli amanti della natura. Qui i paesaggi mozzafiato incontrano vacanze sostenibili e un atteggiamento spensierato nei confronti della vita.
La Carinzia da tutti i punti di vista
Top highlights
Tour
Destinazioni per escursioni in Carinzia
Le regioni più belle
Parco naturale del Weissensee
Una vacanza sostenibile e sportiva in un'area paesaggisticamente speciale.
Monti Nockberge
Radicata nel Parco della Biosfera dei Nockberge, la regione turistica offre innumerevoli possibilità.
Regione del Wörthersee
Il più grande lago balneabile della Carinzia è noto per gli sport attivi e il relax.
Le città e i luoghi più belli
Klagenfurt
Mangiate un gelato in Alter Platz, poi passeggiate sul lungolago: Il capoluogo di provincia sulla sponda orientale del lago Wörthersee lascia spazio al tempo libero.
Villach
Il vivace centro storico unisce la cultura alpino-adriatica ed è noto per la sua tipica ospitalità carinziana.
Velden sul lago Wörthersee
Cucina raffinata, ristoranti informali, grandi alberghi: Velden è un'esclusiva località balneare sul lago Wörthersee nei mesi estivi.
Millstatt sul lago
Nostalgiche ville ottocentesche sulle rive del lago di Millstatt, i ristoranti in riva al lago e il loro pesce bianco e la "Badehaus" è il luogo del benessere.
Eventi speciali
Estate carinziana
Un'atmosfera speciale che ogni anno incanta artisti e pubblico.
Festival di Klagenfurt
Il festival fa rivivere Klagenfurt come città dinamica, cosmopolita e innovativa e ne mette in mostra la vita culturale moderna e contemporanea.
IRONMAN Carinzia
Ogni anno, dal 1999, circa 3.000 atleti provenienti da tutto il mondo partecipano al leggendario triathlon sul lago Wörthersee.
Ricette
Kärnten Kasnudeln
Sono un piatto tradizionale della Carinzia: ravioli di pasta all'uovo ripieni di formaggio fresco, patate, erbe aromatiche come la menta e talvolta cipolle.
Terrina estiva di verdure con pesto e gelato alla senape
Si tratta di un piatto che prevede l'utilizzo di molte verdure, ha un bell'aspetto ed è perfetto per molti ospiti.
Torta salata con asparagi e formaggio quark
Questa preparazione è perfetta per la primavera, quando gli asparagi sono di stagione, e rappresenta un'interpretazione leggera e raffinata della tradizione austriaca.
Alloggi unici
Qual è il comportamento corretto al lago?
Utilizzare una crema solare ecologica, la crema solare biodegradabile protegge la qualità dell'acqua e la flora e la fauna che la abitano.
Ridurre i rifiuti e smaltirli correttamente, porta con te i rifiuti e smaltiscili correttamente per mantenere puliti i laghi e le rive.
Mostra rispetto per la natura, rimani sui sentieri segnalati e nelle aree di balneazione per non disturbare la vegetazione delle rive e l'habitat degli animali.
Fare sport acquatici nel rispetto dell'ambiente, quando pratichi sport acquatici, opta per la pagaia o la vela invece che per le barche a motore, per preservare la qualità dell'acqua e mantenere bassi i livelli di rumore.
Consumare prodotti locali e di stagione: sostieni i produttori locali e gusta le specialità regionali per ridurre le vie di trasporto e promuovere un'agricoltura sostenibile.
Slow food: i sapori dell'Austria meridionale
Il Slow Food Carinzia mette al centro i produttori locali, le esperienze culinarie e la diversità delle regioni. La cucina carinziana fonde la ricchezza della regione Alpe-Adria per creare un'eccezionale cucina casalinga e gourmet: pesce dalle acque cristalline, asparagi della Valle del Lavant o il pane della Valle di Lesach, Pane della Valle di Lesach.
Tipico della provincia è il Reindling, una succulenta torta ad anello con noci finemente tritate e una buona dose di rum. Con o senza uva sultanina: i gusti sono diversi. I ravioli carinziani con i loro bordi "increspati" e i loro ripieni dolci o salati caratterizzano la cucina carinziana.