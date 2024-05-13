La Carinzia, la provincia più meridionale dell'Austria, è caratterizzata da una varietà di montagne e laghi dalle acqua cristalline e potabile, come il Wörthersee e il Millstätter See. La regione offre condizioni ideali per gli escursionisti, i ciclisti e gli appassionati di sport invernali. Il Parco Nazionale Alti Tauri protegge un impressionante paesaggio di alta montagna. Dal punto di vista culinario, la Carinzia si distingue per la filosofia slow food e per le specialità regionali quali i ravioli al formaggio carinziane. Dal punto di vista culturale, il Festival musicale estivo della Carinzia e città storiche come Klagenfurt e Villach sono particolarmente degne di nota.