Aerial view of peninsula with white church at Lake Wörthersee at sunset, forested hills in background
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Carinzia
Vacanze estive tra laghi, divertimento e sole

Vacanze invernali
Il sud dell'Austria è fatto per l'estate: laghi turchesi per nuotare, sentieri per escursioni a piedi e in bicicletta, città e vita culturale da assaporare.

La Carinzia, la provincia più meridionale dell'Austria, affascina i visitatori in estate con un mix unico di atmosfera mediterranea, laghi balneari cristallini e delizie culinarie. La regione offre innumerevoli percorsi escursionistici e ciclistici nelle imponenti Alpi, tra cui gli Alti Tauri e il Grossglockner.

I laghi della Carinzia come il Wörthersee e il Faaker See invitano al relax, mentre il Parco Nazionale degli Parco Nazionale Alti Tauri e il Parco della Biosfera di Nockberge Ispirano gli amanti della natura. Qui i paesaggi mozzafiato incontrano vacanze sostenibili e un atteggiamento spensierato nei confronti della vita.

Informazioni rapide sulla Carinzia
Capitale:Klagenfurt sul Wörthersee
Superficie:9.538 km²
Abitanti: all'interno:circa 570.000 (al 2024)
Parchi nazionali:1
Parchi naturali:3
Centri benessere:5

Eventi in Carinzia
Gli eventi tradizionali e moderni si possono trovare nel calendario degli eventi

La Carinzia da tutti i punti di vista

Top highlights

Laghi balneabili: ognuno di essi è unico e magnifico

Castello di Hochosterwitz: vivere la storia

Strada alpina del Großglockner: il percorso panoramico

Pyramidenkogel: il panorama più bello della Carinzia

Minimundus: il grande mondo in miniatura

Gerlitzen Alpe: natura e panorami

Gola di Tscheppaschlucht: lungo l'acqua selvaggia

Attività in Carinzia

Tour

Tour in barca: benvenuto a bordo

Visita guidata del centro storico tra i vicoli di Klagenfurt

Tour del guardiano notturno: vivere la storia da vicino

Tour nel Parco Nazionale Alti Tauri con guardia forestale

Tour astronomico: osservare le stelle

Destinazioni per escursioni in Carinzia

Le regioni più belle

Parco Nazionale Alti Tauri

Le distese di ghiacciai e l'affascinante flora e fauna sono una delizia.

Parco Nazionale degli Alti Tauri

Parco naturale del Weissensee

Una vacanza sostenibile e sportiva in un'area paesaggisticamente speciale.

Parco Naturale del Weissensee

Monti Nockberge

Radicata nel Parco della Biosfera dei Nockberge, la regione turistica offre innumerevoli possibilità.

Monti Nock

Regione del Wörthersee

Il più grande lago balneabile della Carinzia è noto per gli sport attivi e il relax.

Regione del Wörthersee

Parco naturale di Dobratsch

L'habitat di marmotte, stambecchi e aquile. E che vista!

Parco Naturale del Dobratsch

Regione del lago Klopeiner See

Clima mite, atmosfera meridionale e uno dei laghi balneabili più caldi d'Europa.

Regione del Lago di Klopeiner See

Le città e i luoghi più belli

Klagenfurt

Mangiate un gelato in Alter Platz, poi passeggiate sul lungolago: Il capoluogo di provincia sulla sponda orientale del lago Wörthersee lascia spazio al tempo libero.

Klagenfurt

Villach

Il vivace centro storico unisce la cultura alpino-adriatica ed è noto per la sua tipica ospitalità carinziana.

Villach

Velden sul lago Wörthersee

Cucina raffinata, ristoranti informali, grandi alberghi: Velden è un'esclusiva località balneare sul lago Wörthersee nei mesi estivi.

Velden sul lago Wörthersee

Millstatt sul lago

Nostalgiche ville ottocentesche sulle rive del lago di Millstatt, i ristoranti in riva al lago e il loro pesce bianco e la "Badehaus" è il luogo del benessere.

Millstatt sul lago

Gmünd

La città degli artisti nella valle Liesertal ospita da 25 anni un variopinto ensemble di artisti locali e internazionali.

Gmünd

Eventi speciali

Estate carinziana

03/07/2025 – 23/08/2025
Ossiach und Villach

Un'atmosfera speciale che ogni anno incanta artisti e pubblico.

Estate carinziana

Festival di Klagenfurt

22/05/2025 – 06/06/2025
Klagenfurt am Wörthersee

Il festival fa rivivere Klagenfurt come città dinamica, cosmopolita e innovativa e ne mette in mostra la vita culturale moderna e contemporanea.

Festival di Klagenfurt

IRONMAN Carinzia

15/06/2025
Klagenfurt am Wörthersee

Ogni anno, dal 1999, circa 3.000 atleti provenienti da tutto il mondo partecipano al leggendario triathlon sul lago Wörthersee.

IRONMAN Carinzia-Klagenfurt

Festival del Lago Rosa

25/08/2024 – 31/08/2024
Wörthersee

La comunità LGBTQIA+ festeggia per un intero fine settimana in varie località del lago Wörthersee.

Festival del Lago Rosa

Ricette

Kärnten Kasnudeln

Sono un piatto tradizionale della Carinzia: ravioli di pasta all'uovo ripieni di formaggio fresco, patate, erbe aromatiche come la menta e talvolta cipolle.

Ravioli carinziani: Kärntner Kasnudel

Terrina estiva di verdure con pesto e gelato alla senape

Si tratta di un piatto che prevede l'utilizzo di molte verdure, ha un bell'aspetto ed è perfetto per molti ospiti.

Terrina estiva di verdure con pesto e gelato alla senape

Torta salata con asparagi e formaggio quark

Questa preparazione è perfetta per la primavera, quando gli asparagi sono di stagione, e rappresenta un'interpretazione leggera e raffinata della tradizione austriaca.

Torta con asparagi e formaggio

Polenta con mais fresco, filetto di luccio e zafferano

E' un piatto della cucina austriaca che consiste in pesce, nello specifico Bluntau-Saibling, accompagnata da verdure bollite, principalmente ortaggi a radice

Scopri la ricetta

Alloggi unici

Il daberer.il bioalbergo

Albergo Genießerhotel Die Forelle

Rifugi Trattlers Hof-Chalets

Il piccolo hotel

Hotel di Werzers sul Lago Wörthersee

Stazione di montagna Feuerberg

Consigli per la protezione del clima

Qual è il comportamento corretto al lago?

  • Utilizzare una crema solare ecologica, la crema solare biodegradabile protegge la qualità dell'acqua e la flora e la fauna che la abitano.

  • Ridurre i rifiuti e smaltirli correttamente, porta con te i rifiuti e smaltiscili correttamente per mantenere puliti i laghi e le rive.

  • Mostra rispetto per la natura, rimani sui sentieri segnalati e nelle aree di balneazione per non disturbare la vegetazione delle rive e l'habitat degli animali.

  • Fare sport acquatici nel rispetto dell'ambiente, quando pratichi sport acquatici, opta per la pagaia o la vela invece che per le barche a motore, per preservare la qualità dell'acqua e mantenere bassi i livelli di rumore.

  • Consumare prodotti locali e di stagione: sostieni i produttori locali e gusta le specialità regionali per ridurre le vie di trasporto e promuovere un'agricoltura sostenibile.

Viaggiare in modo sostenibile

Slow food: i sapori dell'Austria meridionale

Il Slow Food Carinzia mette al centro i produttori locali, le esperienze culinarie e la diversità delle regioni. La cucina carinziana fonde la ricchezza della regione Alpe-Adria per creare un'eccezionale cucina casalinga e gourmet: pesce dalle acque cristalline, asparagi della Valle del Lavant o il pane della Valle di Lesach, Pane della Valle di Lesach.

Tipico della provincia è il Reindling, una succulenta torta ad anello con noci finemente tritate e una buona dose di rum. Con o senza uva sultanina: i gusti sono diversi. I ravioli carinziani con i loro bordi "increspati" e i loro ripieni dolci o salati caratterizzano la cucina carinziana.

Delizie culinarie in Carinzia

Domande frequenti

La Carinzia è conosciuta come la provincia dei laghi e delle montagne. E a ragione: dopo tutto, il sud dell'Austria ha più di 200 laghi balneabili con acqua potabile, tra i più caldi delle Alpi.

La Carinzia, la provincia più meridionale dell'Austria, è caratterizzata da una varietà di montagne e laghi dalle acqua cristalline e potabile, come il Wörthersee e il Millstätter See. La regione offre condizioni ideali per gli escursionisti, i ciclisti e gli appassionati di sport invernali. Il Parco Nazionale Alti Tauri protegge un impressionante paesaggio di alta montagna. Dal punto di vista culinario, la Carinzia si distingue per la filosofia slow food e per le specialità regionali quali i ravioli al formaggio carinziane. Dal punto di vista culturale, il Festival musicale estivo della Carinzia e città storiche come Klagenfurt e Villach sono particolarmente degne di nota.

La Carinzia Card offre l'accesso a oltre 100 destinazioni escursionistiche nella provincia. Queste destinazioni includono esperienze nella natura, attività per il tempo libero e l'avventura, zoo, musei, strade panoramiche, gite in barca e ferrovie di montagna. La carta offre ingressi gratuiti e sconti presso circa 50 partner bonus.

La Carinzia Card è disponibile in diverse versioni: come carta per 1, 2 o 5 settimane. I prezzi variano a seconda della stagione e della durata. La tessera è gratuita per i bambini fino a sei anni e a partire dal terzo figlio per famiglia. Può essere acquistata presso numerosi punti vendita e online.

Queste attrazioni offrono una varietà di esperienze e sono appositamente studiate per gli interessi e le esigenze dei bambini.

  • Affenberg Landskronnel parco delle scimmie, i bambini possono osservare i macachi giapponesi in un ambiente naturale.

  • Parco acquatico Drautal Perle: Una piscina divertente con vari scivoli e una grande piscina a onde.

  • Parco avventura Pressegger See: Un parco ricreativo con aree di gioco avventurose proprio in riva al lago.

  • Minimondoun mondo in miniatura dove i bambini possono esplorare edifici famosi di tutto il mondo in miniatura.

  • Torre di osservazione Pyramidenkogella torre di osservazione in legno più alta del mondo con un impressionante scivolo.

  • Rettilario Happuno zoo dove i bambini possono vedere da vicino una varietà di rettili e animali esotici.

  • Terra Mysticaun'emozionante visita guidata attraverso le vecchie miniere che offre ai bambini una visione del mondo minerario.

  • Parco avventura nella foresta di Klopeiner Seeun parco avventura nella foresta con case sugli alberi, ponti sospesi e numerose possibilità di gioco.

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