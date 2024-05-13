Three laughing women with wine glasses at a wooden table in a garden café, drinks table visible in the background.
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Gastronomia in Stiria
Vivere la cordialità: tra ghiacciai, laghi, meli e vigneti

Un percorso che va dalla cucina alpina alla città del gusto Graz, attraversando campi di zucche fino ai vigneti.

Nonostante questi diversi paesaggi, un tratto caratteriale unisce le persone: la cordialità stiriana. Caratterizzata da curiosità spontanea, generosità e una buona dose di serenità, questa qualità si riflette nelle malghe, nei negozi di fattoria, nei mercati contadini, nei Buschenschänken lungo la Strada del Vino stiriana, nelle locande e nei ristoranti. E naturalmente nei prodotti e piatti regionali che si possono degustare.

Si potrebbe dire che nelle vene degli stiriani scorra olio di semi di zucca. L’oro verde conferisce ai piatti come l’insalata di lattuga di Graz (Grazer Krauthäuptel), l’insalata di pollo arrosto, l’insalata di fagioli Käferbohnen e ai dolci un delicato sapore di nocciola. I visitatori lungo la Strada delle mele nell’Estiria assaggiano mele croccanti, dolci o acidule, dalle varietà Arlet, Gala, Kronprinz Rudolf fino a Elstar. Nelle acque fredde delle sorgenti alpine nuotano salmerini, trote e gamberi di montagna. Il fascino del sud e i vini fruttati si gustano durante le feste del vino e nei Buschenschänken lungo la Strada del Vino stiriana. Una terra affascinante con persone calorose. Questo è il vero spirito della Stiria: “echt steirisch”.

Suggerimenti gastronomici in Stiria

Graz, capitale del gusto

I migliori ristoranti della Stiria

Strada delle mele della Stiria

Delizie culinarie nella regione Thermen- und Vulkanland

Strada del vino della Stiria meridionale con 265 cantine

Heurige e Buschenschänken nella Stiria

Esperienze di gusto in Stiria

Il tour esperienziale Gölles

Nella più grande cantina d’aceto d’Austria e nella storica distilleria di Riegersburg vivrete l’arte della raffinazione e degusterete pregiati distillati e liquori.

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Mondo Esperienziale Zotter

Cioccolato per tutti i sensi a Bergl vicino a Riegersburg: cinema del cacao, degustazioni e zoo commestibile con ÖKO Speck Takel.

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Vinofaktur nello scaffale del gusto

Nello scaffale del gusto a Vogau vi aspettano Morillon, Muskateller, Sauvignon Blanc, rarità vinicole e 430 idee regalo analcoliche dalla Stiria del Sud.

Vinofaktur nello scaffale del gusto

The Cheese Artist

Vivere l’arte del formaggio a Riegersburg: quali vini abbinare, come matura il formaggio e da dove vengono i buchi – scoprire, degustare e gustare.

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Frantoio Hartlieb

Frantoio Hartlieb a Heimschuh: scopri come dai semi nasce l’olio prezioso e l’arte del mugnaio – tradizione e oro profumato in ogni bottiglia.

Frantoio Hartlieb

Mondi del Sale di Altaussee

Nella luminosa miniera di sale – nella montagna dei tesori – ad Altaussee storia e avventura si incontrano con l’anatra della miniera, Sally.

Mondi del Sale di Altaussee

Esperienza Plätt’n nel lago Grundlsee

Sentite la magia del Grundlsee sulla Zille! Godetevi la tranquillità, la natura e il romanticismo durante una gita sulle acque cristalline.

Esperienza Plätt’n

Birrificio dei Sensi

Nell’ex deposito di olio della Birreria Murau nasce oggi la cultura della birra: nel birrificio dimostrativo dei sensi si producono specialità come Pale Ale e Stout.

Birrificio dei Sensi a Murau

Delizie di Haberl & Fink

La cucina tradizionale con piatti creativi si gusta all’osteria Haberl a Ilz. Accanto, il negozio di specialità offre delizie in vaso.

Delizie di Haberl & Fink

Delizie contadine di Bäcksteffl

Nel negozio aziendale e nel Kabinett dei fagioli di Martina Summer a Halbenrain vi immergete nel mondo dei fagioli Käfer e dei semi di zucca.

Delizie contadine di Bäcksteffl

Ristorante Vulcano

Varianti di prosciutto Vulcano e specialità del Vulcanoland vi aspettano al Ristorante Vulcano e sulla terrazza soleggiata di Feldbach.

Ristorante Vulcano

Cucina alpina della Stiria

Mangia i canederli al formaggio della Stiria, l'arrosto di agnello dell'Ennstal o le ciambelle del contadino in una baita rustica con vista sulle montagne. Fai colazione in una barca di legno sul lago o gusta un Salmerino del lago Aussee, una trota fario o dei gamberi di montagna di acqua fresca di sorgente sulla terrazza del lago. Questa è solo una piccola selezione dei menu alpini della Stiria. Nell'ambito del programma stiriano „Almkulinarik by Richard Rauch“ nella regione di Schladming-Dachstein, il pluripremiato chef Richard Rauch crea piatti sorprendenti a base di prodotti regionali insieme ai proprietari dei rifugi. E poiché gli alpinisti e le alpiniste hanno scoperto l'amore per il vino oltre che per la birra, ad ogni nuovo piatto viene consigliato il giusto vino della Stiria.

Baite del gusto in Stiria

Brandalm, Ramsau am Dachstein

L'agricoltura alpina sostenibile è importante per i padroni di casa del Brandalm. I piatti della loro fattoria vengono serviti sulla terrazza o nella sala da pranzo.

Brandalm

Genuss Gasthaus Kohlröserlhütte, Bad Aussee

Gli ospiti del rifugio Kohlröserlhütte di Manfred Mayer nella riserva naturale di Ödensee sperimentano un viaggio culinario intorno al mondo con radici regionali.

Kohlröserlhütte

Fischerhütte, Grundlsee

Il pesce preparato nella Fischerhütte am Toplitzsee proviene sicuramente dall'Ausseerland, ma il ristorante è noto anche per la sua raffinata cucina casalinga.

Fischerhütte

Preziosi come l’oro: prodotti della Stiria

Schilcher

La Stiria Occidentale è una piccola ma importante regione del vino rosato, dove dal Blaue Wildbacher si produce il vino Schilcher.

Blauer Wildbacher

Sauvignon Blanc

Un tempo introdotto in Stiria dall’arciduca Giovanni come ‘Muskat-Sylvaner’ – oggi è la star dei vini stiriani.

Sauvignon Blanc

Olio di semi di zucca della Stiria

L’olio naturale viene estratto dai semi di zucca della zucca da olio stiriana. L’olio di semi è di colore verde scuro e ha un sapore nocciolato.

Olio di semi di zucca della Stiria

Fagiolo Käfer della Stiria

Il fagiolo Käfer della Stiria è disponibile nelle varietà Bonela e Melange nei negozi aziendali o come insalata di fagioli con olio di semi di zucca nelle Buschenschänken

Fagiolo Käfer della Stiria

Salmerino

I salmerini stiriani crescono in acque alpine limpide – freschi, senza stress e sostenibili. Naturalmente 100% biologici.

Michis's frische Fische

Mela della Stiria

Arlet, Fuji Kiku o Kronprinz Rudolf – diverse varietà di mele crescono lungo i 25 km della Strada della Mela della Stiria.

Mela della Stiria

Piatti e ricette tipiche della Stiria

Eventi culinari

FAQ

Si può dire che l'olio di semi di zucca scorra nelle vene degli abitanti della Stiria. L'oro verde conferisce a piatti come l'insalata Grazer Krauthäuptel, il Backhendlsalat, il Käferbohnensalat e i dessert questo delicato sapore di nocciola. Varietà di mele croccanti, dolci e aspre crescono sulla Strada delle Mele della Stiria, che si snoda attraverso la Stiria orientale. Nella regione delle terme e dei vulcani si servono varianti del prosciutto di Vulcano. Le fredde acque sorgive delle Alpi ospitano salmerini, trote e gamberi di montagna. L'atmosfera meridionale e i vini fruttati sono serviti ai festival del vino e nelle taverne lungo le strade del vino della Stiria.

Le otto strade del vino della Stiria sono distribuite in tre regioni viticole: la StiriaThermen- und Vulkanland, dove le viti sono radicate nella roccia vulcanica. La Stiria meridionale, il cui paesaggio è caratterizzato da vigneti scoscesi, frutteti, boschi e una moderna architettura vitivinicola. E la Stiria occidentale: benché piccola, è un'importante regione di vini rosati, dove si produce il vino Schilcher da uve Blauer Wildbacher.

Un viaggio culinario attraverso la Stiria vi porterà dal ghiacciaio del Dachstein alla capitale gastronomica di Graz, dalle sorgenti curative delle terme e della regione vulcanica al vino. Ecco una selezione dei migliori ristoranti della Stiria.

Nella capitale gastronomica di Graz ci sono numerosi ristoranti premiati. Devono questo riconoscimento a ristoratori calorosi e innovativi che si affidano a prodotti regionali e dimostrano il coraggio di essere creativi.

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