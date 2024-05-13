Un percorso che va dalla cucina alpina alla città del gusto Graz, attraversando campi di zucche fino ai vigneti.

Nonostante questi diversi paesaggi, un tratto caratteriale unisce le persone: la cordialità stiriana. Caratterizzata da curiosità spontanea, generosità e una buona dose di serenità, questa qualità si riflette nelle malghe, nei negozi di fattoria, nei mercati contadini, nei Buschenschänken lungo la Strada del Vino stiriana, nelle locande e nei ristoranti. E naturalmente nei prodotti e piatti regionali che si possono degustare.

Si potrebbe dire che nelle vene degli stiriani scorra olio di semi di zucca. L’oro verde conferisce ai piatti come l’insalata di lattuga di Graz (Grazer Krauthäuptel), l’insalata di pollo arrosto, l’insalata di fagioli Käferbohnen e ai dolci un delicato sapore di nocciola. I visitatori lungo la Strada delle mele nell’Estiria assaggiano mele croccanti, dolci o acidule, dalle varietà Arlet, Gala, Kronprinz Rudolf fino a Elstar. Nelle acque fredde delle sorgenti alpine nuotano salmerini, trote e gamberi di montagna. Il fascino del sud e i vini fruttati si gustano durante le feste del vino e nei Buschenschänken lungo la Strada del Vino stiriana. Una terra affascinante con persone calorose. Questo è il vero spirito della Stiria: “echt steirisch”.