Gastronomia in Stiria
Vivere la cordialità: tra ghiacciai, laghi, meli e vigneti
Introduction
Nonostante questi diversi paesaggi, un tratto caratteriale unisce le persone: la cordialità stiriana. Caratterizzata da curiosità spontanea, generosità e una buona dose di serenità, questa qualità si riflette nelle malghe, nei negozi di fattoria, nei mercati contadini, nei Buschenschänken lungo la Strada del Vino stiriana, nelle locande e nei ristoranti. E naturalmente nei prodotti e piatti regionali che si possono degustare.
Si potrebbe dire che nelle vene degli stiriani scorra olio di semi di zucca. L’oro verde conferisce ai piatti come l’insalata di lattuga di Graz (Grazer Krauthäuptel), l’insalata di pollo arrosto, l’insalata di fagioli Käferbohnen e ai dolci un delicato sapore di nocciola. I visitatori lungo la Strada delle mele nell’Estiria assaggiano mele croccanti, dolci o acidule, dalle varietà Arlet, Gala, Kronprinz Rudolf fino a Elstar. Nelle acque fredde delle sorgenti alpine nuotano salmerini, trote e gamberi di montagna. Il fascino del sud e i vini fruttati si gustano durante le feste del vino e nei Buschenschänken lungo la Strada del Vino stiriana. Una terra affascinante con persone calorose. Questo è il vero spirito della Stiria: “echt steirisch”.
Suggerimenti gastronomici in Stiria
Esperienze di gusto in Stiria
Il tour esperienziale Gölles
Nella più grande cantina d’aceto d’Austria e nella storica distilleria di Riegersburg vivrete l’arte della raffinazione e degusterete pregiati distillati e liquori.
Mondo Esperienziale Zotter
Cioccolato per tutti i sensi a Bergl vicino a Riegersburg: cinema del cacao, degustazioni e zoo commestibile con ÖKO Speck Takel.
Vinofaktur nello scaffale del gusto
Nello scaffale del gusto a Vogau vi aspettano Morillon, Muskateller, Sauvignon Blanc, rarità vinicole e 430 idee regalo analcoliche dalla Stiria del Sud.
The Cheese Artist
Vivere l’arte del formaggio a Riegersburg: quali vini abbinare, come matura il formaggio e da dove vengono i buchi – scoprire, degustare e gustare.
Frantoio Hartlieb
Frantoio Hartlieb a Heimschuh: scopri come dai semi nasce l’olio prezioso e l’arte del mugnaio – tradizione e oro profumato in ogni bottiglia.
Mondi del Sale di Altaussee
Nella luminosa miniera di sale – nella montagna dei tesori – ad Altaussee storia e avventura si incontrano con l’anatra della miniera, Sally.
Esperienza Plätt’n nel lago Grundlsee
Sentite la magia del Grundlsee sulla Zille! Godetevi la tranquillità, la natura e il romanticismo durante una gita sulle acque cristalline.
Birrificio dei Sensi
Nell’ex deposito di olio della Birreria Murau nasce oggi la cultura della birra: nel birrificio dimostrativo dei sensi si producono specialità come Pale Ale e Stout.
Delizie di Haberl & Fink
La cucina tradizionale con piatti creativi si gusta all’osteria Haberl a Ilz. Accanto, il negozio di specialità offre delizie in vaso.
Delizie contadine di Bäcksteffl
Nel negozio aziendale e nel Kabinett dei fagioli di Martina Summer a Halbenrain vi immergete nel mondo dei fagioli Käfer e dei semi di zucca.
Cucina alpina della Stiria
Mangia i canederli al formaggio della Stiria, l'arrosto di agnello dell'Ennstal o le ciambelle del contadino in una baita rustica con vista sulle montagne. Fai colazione in una barca di legno sul lago o gusta un Salmerino del lago Aussee, una trota fario o dei gamberi di montagna di acqua fresca di sorgente sulla terrazza del lago. Questa è solo una piccola selezione dei menu alpini della Stiria. Nell'ambito del programma stiriano „Almkulinarik by Richard Rauch“ nella regione di Schladming-Dachstein, il pluripremiato chef Richard Rauch crea piatti sorprendenti a base di prodotti regionali insieme ai proprietari dei rifugi. E poiché gli alpinisti e le alpiniste hanno scoperto l'amore per il vino oltre che per la birra, ad ogni nuovo piatto viene consigliato il giusto vino della Stiria.
Baite del gusto in Stiria
Brandalm, Ramsau am Dachstein
L'agricoltura alpina sostenibile è importante per i padroni di casa del Brandalm. I piatti della loro fattoria vengono serviti sulla terrazza o nella sala da pranzo.
Genuss Gasthaus Kohlröserlhütte, Bad Aussee
Gli ospiti del rifugio Kohlröserlhütte di Manfred Mayer nella riserva naturale di Ödensee sperimentano un viaggio culinario intorno al mondo con radici regionali.
Preziosi come l’oro: prodotti della Stiria
Schilcher
La Stiria Occidentale è una piccola ma importante regione del vino rosato, dove dal Blaue Wildbacher si produce il vino Schilcher.
Sauvignon Blanc
Un tempo introdotto in Stiria dall’arciduca Giovanni come ‘Muskat-Sylvaner’ – oggi è la star dei vini stiriani.
Olio di semi di zucca della Stiria
L’olio naturale viene estratto dai semi di zucca della zucca da olio stiriana. L’olio di semi è di colore verde scuro e ha un sapore nocciolato.
Fagiolo Käfer della Stiria
Il fagiolo Käfer della Stiria è disponibile nelle varietà Bonela e Melange nei negozi aziendali o come insalata di fagioli con olio di semi di zucca nelle Buschenschänken
Salmerino
I salmerini stiriani crescono in acque alpine limpide – freschi, senza stress e sostenibili. Naturalmente 100% biologici.