Dai Krampus ai rami di fiori di Santa Barbara: tra Natale e Capodanno in Austria si celebrano molte usanze mistiche.

Culto e storia

Mentre il Nikolaus è chiaramente ispirato a un modello cristiano, San Nicola di Myra, l'origine del Krampus è in gran parte oscura. Ma a quanto pare anche i Celti avrebbero cercato di contrastare l'inizio dell'inverno con maschere, corna e pelli, simili ai Perchten che dovevano scacciare l'inverno. Anche i Greci conoscevano creature con corna e zampe di capra, come i satiri del culto di Dioniso. L'archivista ed esperto di tradizioni di Bad Hofgastein Horst Wierer individua una prima menzione scritta dei Krampus in un testo del 400 d.C. del teologo Agostino. Scrive che nel periodo dell'Epifania i giovani, avvolti in pelli, si aggiravano urlando per le strade. Secondo Agostino, questa usanza non cristiana doveva essere sradicata.

Vivace tradizione del Krampus

In molte regioni rurali dell'Austria, la tradizione del Krampus è ancora viva oggi. Si celebra già il 5 dicembre, alla vigilia di San Nicola. Una delle forme più antiche della corsa dei Krampus si svolge nella valle di Gastein. Ogni Krampus dei circa 100 gruppi della valle indossa una maschera di legno di pino cembro intagliata ad arte. Le corna e le pelli provengono da caprioli e montoni dei contadini locali. Come altrove, anche qui il diavolo è in giro come compagno di San Nicolò. Tuttavia, il Krampus nella valle di Gastein non incarna il male, ma lo scaccia. Durante il cosiddetto “Rempeln”, i rozzi compagni cercano di abbattersi a vicenda usando esclusivamente le spalle, il che dovrebbe simboleggiare il trionfo sul male.