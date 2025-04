Corsi d'acqua in Austria

Le acque austriache in una grande varietà di formazioni caratterizzano il paesaggio e offrono esperienze come escursioni a piedi, in bicicletta, rafting e nuoto.

L'Austria è nota per la sua varietà di splendidi corsi d'acqua, dai laghi cristallini e dai fiumi puliti alle imponenti cascate e gole. È pura gioia esplorare i paesaggi che si sono formati nel corso dei millenni grazie all'acqua: escursioni a piedi e in bicicletta lungo le rive dei laghi, rafting e canyoning lungo i fiumi, respirare a pieni polmoni vicino alle cascate, nuotare, pescare e attraversare gole avventurose. L'elemento acqua è presente praticamente ovunque in Austria: rinfresca, affascina e sorprende.