Alta Austria
Vacanze estive sui laghi, in montagna e con attrazioni culturali
Introduction
Alta Austria: spigolosa, sinuosa, rotonda e bella
Le tipiche fattorie quadrate della regione collinare del Mühlviertel, l'eccezionale Schlögener Schlinge sul Danubio e la capitale culturale Capitale culturale Bad Ischl Salzkammergut - le forme più diverse dipingono un quadro armonioso dell'Alta Austria.
Linz: città progressista sul Danubio
Da città dell'acciaio a vivace laboratorio culturale e città di tendenza di domani: Linz non smette mai di sorprendere i suoi visitatori - e in definitiva se stessa. Oggi Linz è una città delle Arti Mediatiche dell'UNESCO: con l'Ars Electronica Ars Electronica il museo del futuro, la città è un pioniere mondiale nel campo della rivoluzione digitale.
Delizie culinarie in Alta Austria
La Torta Linzer con il suo caratteristico motivo a rombi sulla succosa marmellata di ribes, è il fiore all'occhiello del capoluogo di provincia. La più antica ricetta di torta al mondo, risalente al 1653, fa addirittura riferimento alla Linzer Torte.
Carte dell'Alta Austria
Le carte vacanze nelle destinazioni turistiche dell'Alta Austria sono la chiave per esperienze di svago a prezzi accessibili. Utilizza gratuitamente le funivie, visita le attrazioni turistiche a prezzo ridotto e naviga su laghi e fiumi a prezzi vantaggiosi.
Eventi in Alta Austria
Gli eventi tradizionali e moderni si possono trovare nel Calendario degli eventi
L'Alta Austria da tutte le prospettive
Top highlights
Le regioni più belle
Salzkammergut
67 laghi, 15 montagne con un'altitudine di oltre 1.500 metri: bellezza naturale. E la cultura è la ciliegina sulla torta.
Attersee-Attergau
Un paradiso d'acqua verde-blu scintillante. E luogo di ispirazione per artisti come Gustav Klimt fin dalla Belle Époque.
Mondsee-Irrsee
Il più puro piacere balneare nel lago più caldo del Salzkammergut, sfide sportive sulla Drachenwand, monumenti culturali e natura pura.
Traunsee-Almtal
"Calamaio blu scuro", il lago più profondo dell'Austria, venti forti per i velisti. Più a ovest si trova la valle Almtal, ideale per escursioni a piedi e in bicicletta.
Lago di Hallstatt
Con vista sul Dachstein, Bad Goisern e Hallstatt costeggiano il lago, uno dei motivi fotografici più apprezzati a livello internazionale.
Lago Wolfgangsee
Come se stesse riposando in se stesso - completamente libero, ma consapevole della sua bellezza: è così che si trova incastonato in paesaggi di boschi, prati e montagne.
Mühlviertel
Gli altipiani granitici verdi e collinari del nord si possono esplorare al meglio in bicicletta o a cavallo. Bellissimo in primavera: la fioritura degli alberi da frutto!
Alpi dell'Alta Austria
La regione piace a chi ama la natura: le attrazioni montane includono le foreste del Parco Nazionale Kalkalpen e le montagne del Pyhrn-Priel.
Le città e i luoghi più belli
Enns
La città più antica dell'Austria è la prima città Cittáslow: la decelerazione, la diversità e la regionalità hanno la precedenza sulla vita frenetica e veloce di Enns.
Steyr
Una delle città più antiche dell'Austria: la prima pietra fu posta nel 980 alla confluenza dei fiumi Enns e Steyr con la costruzione del castello di Lamberg.
Braunau sull'Inn
Il centro della regione dell'Innviertel, con il suo centro storico e la piazza gotica, è un punto di incontro per i ciclisti amatoriali.
Wels
Wels an der Traun è un'accogliente città culturale fin dall'epoca romana. La Torre Lederer, simbolo della città, è la porta d'accesso alle case del centro storico.
Usanze in Alta Austria
Domenica del cuore a Gmunden, il 30 marzo 2025 i visitatori ricevono in dono un cuore di pan di zenzero. Questa usanza risale al 1641 e fa parte del "Patrimonio culturale immateriale".
La corsa di Glöckler il 5 gennaio, i Glöckler attraversano il Salzkammergut indossando cappellini luminosi. Gli Schönperchten scacciano gli "spiriti maligni".
Carnevale a Ebensee dal 1604, le strade di Ebensee am Traunsee sono adornate da sfilate colorate alla fine di febbraio.
Feste alpine e corse di bestiame alla fine dell'estate, le mucche decorate in modo colorato vengono accompagnate dai pascoli di montagna.
I mercati dell'Avvento a Steyr o al Castello di Weinberg, nel Mühlviertel e a St. Wolfgang, i mercatini di Natale si sono fatti conoscere.
Personalità famose
Sisi: l'imperatrice Elisabetta
Anche a 125 anni dalla sua morte, il fascino della vita di Sisi rimane inalterato. Vai sulle tracce dei suoi luoghi preferiti.
Giornate imperiali a Bad Ischl
La residenza estiva preferita di "Sua Maestà" vive ancora oggi lo spirito della famiglia imperiale. L'imperatore Francesco Giuseppe I e l'imperatrice Elisabetta si sono fatti immortalare nella città termale di Bad Ischl con i loro magnifici edifici e le feste in loro onore. Il culmine è rappresentato dai festeggiamenti per il compleanno dell'imperatore, il 18 agosto.
Alloggi unici
Parco nazionale di Kalkalpen
La natura regna sovrana nel Patrimonio dell'Umanità con la sua rigogliosa biodiversità. Scoprirla è travolgente.
Cosa possiamo fare per proteggere la biodiversità?
Rispettare la natura. Rimanete sui sentieri segnalati e portate con voi i vostri rifiuti.
Usare la mobilità sostenibile. Scoprite i trasporti pubblici o andate semplicemente in bicicletta.
Mostrate rispetto per gli animali selvatici. Osservare gli animali a distanza di sicurezza.
Gusto consapevole (e biologico). Scegliere alimenti e prodotti locali e sostenibili.
Proteggere la biodiversità. Proteggere e conservare la biodiversità è fondamentale per l'equilibrio ecologico.
La fattoria quadrata dell'Alta Austria
Tra Enns, Steyr, Wels e Linz, il paesaggio collinare è popolato fin dal Medioevo da possenti fattorie quadrate. La forma dà loro il nome: Al centro di boschi e campi, le case padronali creano la classica immagine delle Prealpi. A seconda della regione, i quadrangoli sono stati costruiti in arenaria, calcare o granito. I muri, spessi fino a un metro, accumulano calore in inverno e rinfrescano nelle calde giornate estive.
A prima vista, l'edificio quadrato sembra essere stato costruito per scopi puramente agricoli. Tuttavia, nei dettagli si possono trovare elementi barocchi e ornamenti art nouveau. Anche le porte e i portoni sono decorati in modo elaborato in alcuni punti.