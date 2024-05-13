La fattoria quadrata dell'Alta Austria

Tra Enns, Steyr, Wels e Linz, il paesaggio collinare è popolato fin dal Medioevo da possenti fattorie quadrate. La forma dà loro il nome: Al centro di boschi e campi, le case padronali creano la classica immagine delle Prealpi. A seconda della regione, i quadrangoli sono stati costruiti in arenaria, calcare o granito. I muri, spessi fino a un metro, accumulano calore in inverno e rinfrescano nelle calde giornate estive.

A prima vista, l'edificio quadrato sembra essere stato costruito per scopi puramente agricoli. Tuttavia, nei dettagli si possono trovare elementi barocchi e ornamenti art nouveau. Anche le porte e i portoni sono decorati in modo elaborato in alcuni punti.