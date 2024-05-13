White castle on peninsula in turquoise Traunsee lake, yacht harbor on right, village in background.
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Alta Austria
Vacanze estive sui laghi, in montagna e con attrazioni culturali

Per le vacanze invernali
La provincia della leggendaria "località estiva", con il suo mix di laghi cristallini e montagne del Salzkammergut, è pura gioia in estate.

Alta Austria: spigolosa, sinuosa, rotonda e bella

Le tipiche fattorie quadrate della regione collinare del Mühlviertel, l'eccezionale Schlögener Schlinge sul Danubio e la capitale culturale Capitale culturale Bad Ischl Salzkammergut - le forme più diverse dipingono un quadro armonioso dell'Alta Austria.

Linz: città progressista sul Danubio

Da città dell'acciaio a vivace laboratorio culturale e città di tendenza di domani: Linz non smette mai di sorprendere i suoi visitatori - e in definitiva se stessa. Oggi Linz è una città delle Arti Mediatiche dell'UNESCO: con l'Ars Electronica Ars Electronica il museo del futuro, la città è un pioniere mondiale nel campo della rivoluzione digitale.

Delizie culinarie in Alta Austria

La Torta Linzer con il suo caratteristico motivo a rombi sulla succosa marmellata di ribes, è il fiore all'occhiello del capoluogo di provincia. La più antica ricetta di torta al mondo, risalente al 1653, fa addirittura riferimento alla Linzer Torte.

Informazioni rapide sull'Alta Austria
Capitale:Linz
Superficie:11.982 km²
Popolazione:circa 1,53 milioni (al 2024)
Laghi balneabili:70
Lago più profondo:Traunsee, 191 metri
Parchi naturali:4

Carte dell'Alta Austria
Le carte vacanze nelle destinazioni turistiche dell'Alta Austria sono la chiave per esperienze di svago a prezzi accessibili. Utilizza gratuitamente le funivie, visita le attrazioni turistiche a prezzo ridotto e naviga su laghi e fiumi a prezzi vantaggiosi.

Eventi in Alta Austria
Gli eventi tradizionali e moderni si possono trovare nel Calendario degli eventi

L'Alta Austria da tutte le prospettive

Top highlights

Il Salzkammergut: vacanze estive tra Alpi e laghi

"La cultura è il nuovo sale": impulsi per il futuro

Lungo il Danubio: da Passau a Grein passando per Linz

Esperienze naturalistiche tra i laghi del Gosau

Esperienze intorno alla birra

La via ferrata più lunga dell'Austria a Phyrn-Priel

Linz: la città del futuro

Attività in Alta Austria

Destinazioni per escursioni in Alta Austria

Le regioni più belle

Salzkammergut

67 laghi, 15 montagne con un'altitudine di oltre 1.500 metri: bellezza naturale. E la cultura è la ciliegina sulla torta.

Salzkammergut

Attersee-Attergau

Un paradiso d'acqua verde-blu scintillante. E luogo di ispirazione per artisti come Gustav Klimt fin dalla Belle Époque.

Attersee-Attergau

Mondsee-Irrsee

Il più puro piacere balneare nel lago più caldo del Salzkammergut, sfide sportive sulla Drachenwand, monumenti culturali e natura pura.

Mondsee-Irrsee

Traunsee-Almtal

"Calamaio blu scuro", il lago più profondo dell'Austria, venti forti per i velisti. Più a ovest si trova la valle Almtal, ideale per escursioni a piedi e in bicicletta.

Traunsee-Almtal

Lago di Hallstatt

Con vista sul Dachstein, Bad Goisern e Hallstatt costeggiano il lago, uno dei motivi fotografici più apprezzati a livello internazionale.

Il lago di Hallstatt

Lago Wolfgangsee

Come se stesse riposando in se stesso - completamente libero, ma consapevole della sua bellezza: è così che si trova incastonato in paesaggi di boschi, prati e montagne.

Lago Wolfgangsee

Mühlviertel

Gli altipiani granitici verdi e collinari del nord si possono esplorare al meglio in bicicletta o a cavallo. Bellissimo in primavera: la fioritura degli alberi da frutto!

Mühlviertel

Alpi dell'Alta Austria

La regione piace a chi ama la natura: le attrazioni montane includono le foreste del Parco Nazionale Kalkalpen e le montagne del Pyhrn-Priel.

Alpi dell'Alta Austria

Regione del Danubio

Fare escursioni, andare in bicicletta e godere di favolosi panorami lungo l'arteria blu d'Europa, in particolare della potenza naturale della Schlögener Schlinge.

Regione del Danubio

Le città e i luoghi più belli

Enns

La città più antica dell'Austria è la prima città Cittáslow: la decelerazione, la diversità e la regionalità hanno la precedenza sulla vita frenetica e veloce di Enns.

Enns

Steyr

Una delle città più antiche dell'Austria: la prima pietra fu posta nel 980 alla confluenza dei fiumi Enns e Steyr con la costruzione del castello di Lamberg.

Steyr

Braunau sull'Inn

Il centro della regione dell'Innviertel, con il suo centro storico e la piazza gotica, è un punto di incontro per i ciclisti amatoriali.

Braunau sull'Inn

Wels

Wels an der Traun è un'accogliente città culturale fin dall'epoca romana. La Torre Lederer, simbolo della città, è la porta d'accesso alle case del centro storico.

Wels

Gmunden sul lago Traunsee

Una città termale ricca di storia: le numerose e splendide ville testimoniano l'epoca imperiale del passato.

Gmunden sul lago Traunsee
Dal risveglio primaverile al Natale

Usanze in Alta Austria

  • Domenica del cuore a Gmunden, il 30 marzo 2025 i visitatori ricevono in dono un cuore di pan di zenzero. Questa usanza risale al 1641 e fa parte del "Patrimonio culturale immateriale".

  • La corsa di Glöckler il 5 gennaio, i Glöckler attraversano il Salzkammergut indossando cappellini luminosi. Gli Schönperchten scacciano gli "spiriti maligni".

  • Carnevale a Ebensee dal 1604, le strade di Ebensee am Traunsee sono adornate da sfilate colorate alla fine di febbraio.

  • Feste alpine e corse di bestiame alla fine dell'estate, le mucche decorate in modo colorato vengono accompagnate dai pascoli di montagna.

  • I mercati dell'Avvento a Steyr o al Castello di Weinberg, nel Mühlviertel e a St. Wolfgang, i mercatini di Natale si sono fatti conoscere.

Personalità famose

Sisi: l'imperatrice Elisabetta

Anche a 125 anni dalla sua morte, il fascino della vita di Sisi rimane inalterato. Vai sulle tracce dei suoi luoghi preferiti.

Sisi: l'imperatrice Elisabetta

Anton Bruckner

Nel 2024, l'Alta Austria ha festeggiato il 200° compleanno del compositore Anton Bruckner con un brillante programma all'insegna del motto "Bruckner torna a casa!".

Anton Bruckner
Buon compleanno imperatore!

Giornate imperiali a Bad Ischl

La residenza estiva preferita di "Sua Maestà" vive ancora oggi lo spirito della famiglia imperiale. L'imperatore Francesco Giuseppe I e l'imperatrice Elisabetta si sono fatti immortalare nella città termale di Bad Ischl con i loro magnifici edifici e le feste in loro onore. Il culmine è rappresentato dai festeggiamenti per il compleanno dell'imperatore, il 18 agosto.

Giornate dell'Imperatore

Alloggi unici

Alloggi speciali in Alta Austria

Hotel per famiglie: Il Dachsteinkönig

Stazione termale Therme Geinberg

Bergergut nel Mühlviertel

Agriturismo in Alta Austria

Regione con biodiversità

Parco nazionale di Kalkalpen

La natura regna sovrana nel Patrimonio dell'Umanità con la sua rigogliosa biodiversità. Scoprirla è travolgente.

Cosa possiamo fare per proteggere la biodiversità?

  1. Rispettare la natura. Rimanete sui sentieri segnalati e portate con voi i vostri rifiuti.

  2. Usare la mobilità sostenibile. Scoprite i trasporti pubblici o andate semplicemente in bicicletta.

  3. Mostrate rispetto per gli animali selvatici. Osservare gli animali a distanza di sicurezza.

  4. Gusto consapevole (e biologico). Scegliere alimenti e prodotti locali e sostenibili.

  5. Proteggere la biodiversità. Proteggere e conservare la biodiversità è fondamentale per l'equilibrio ecologico.

Parco Nazionale Kalkalpen
Costruita con pietra naturale

La fattoria quadrata dell'Alta Austria

Tra Enns, Steyr, Wels e Linz, il paesaggio collinare è popolato fin dal Medioevo da possenti fattorie quadrate. La forma dà loro il nome: Al centro di boschi e campi, le case padronali creano la classica immagine delle Prealpi. A seconda della regione, i quadrangoli sono stati costruiti in arenaria, calcare o granito. I muri, spessi fino a un metro, accumulano calore in inverno e rinfrescano nelle calde giornate estive.

A prima vista, l'edificio quadrato sembra essere stato costruito per scopi puramente agricoli. Tuttavia, nei dettagli si possono trovare elementi barocchi e ornamenti art nouveau. Anche le porte e i portoni sono decorati in modo elaborato in alcuni punti.

Il Vierkanthof

Domande frequenti

Lo Stato federale dell'Alta Austria, con il suo mix di laghi cristallini (ad es

  • laghi cristallini (ad esempio Attersee, Traunsee, Mondsee, Irrsee, Wolfgangsee, Hallstätter See) e montagne (ad esempio Hoher Dachstein (2.995 m), Torstein (2.948 m), Großer Priel (2.523 m), Traunstein (1.691 m), Hoher Nock (1.961 m), Schafberg (1.783 m) - nel Salzkammergut,

  • la Capitale culturale Bad Ischl Salzkammergut,

  • il capoluogo di provincia progressista Linz sul Danubio con il suo dolce fiore all'occhiello, la Linzer Torte,

  • Fattorie quadrate nella zona collinare Mühlviertel,

  • i suoi 50 birrifici e 100 Tipi di birra,

  • l'unico Schlögener Schlinge nel Danubio,

    è pura gioia per gli amanti della natura, della cultura e della cucina Appassionati di cucina.

Il nome della provincia deriva dal nome del territorio che l'ha preceduta, l'Arciducato Arciducato Austria ob der Enns, una delle terre ereditarie degli Asburgo.

L'Alta Austria con la sua capitale Linz è il posto giusto per chi cerca una combinazione di arte contemporanea, tecnologie futuristiche ed esperienze speciali nella natura.

Questa è una selezione delle più belle Attrazioni dell'Alta Austria:

come il Centro Ars Electronica, il Museo Lentos, il Museo del Castello, il Pöstlingberg di Linz, la capitale culturale Bad Ischl Salzkammergut e le abbazie (il monastero agostiniano di San Floriano, l'Abbazia di Schlägl, l'Abbazia di Schlierbach).

La montagna più alta dell'Alta Austria è l'Hohe Dachstein (2.995 m), la vetta più alta della catena montuosa del Dachstein.

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