요새와 대성당, 그리고 다양한 명소들이 어우러진 매혹적인 바로크 도시 잘츠부르크는 세계적 수준의 문화가 펼쳐지는 무대입니다.

잘차흐 강(Salzach)은 잘츠부르크 도심을 여유롭게 가로지르며, 도시를 역사적인 구시가지와 활기 넘치는 신시가지로 나눕니다. 그 위로는 페스퉁스베르크 산(Festungsberg) 언덕에 자리한 호엔잘츠부르크 성(Hohensalzburg)이 도시의 전경을 압도하듯 우뚝 솟아 있습니다. 도심에서 만날 수 있는 묀히스베르크 산(Mönchsberg)은 번잡함과는 거리가 먼 고요한 자연 속 휴식처로, 잘츠부르크를 한눈에 담을 수 있는 탁 트인 전망과 잘 정비된 산책로가 이어져 여행자들에게 잊지 못할 여유를 선사합니다.

잘츠부르크는 매년 열리는 잘츠부르크 축제(Salzburg Festspiele)와 수많은 예술 축제를 통해 유네스코 세계유산 도시로서 세계적인 수준의 음악 공연이 펼쳐지는 문화의 중심지로 자리하고 있습니다.

무엇보다도 잘츠부르크는 볼프강 아마데우스 모차르트와 떼려야 뗄 수 없는 도시로, 그의 음악은 오늘날까지도 도시의 정체성과 분위기를 깊이 있게 형성하고 있습니다. 여행자들은 도시 곳곳에서 그를 자연스럽게 마주하게 됩니다. 모차르트가 세례를 받은 잘츠부르크 대성당, 아름다운 게트라이데가세(Getreidegasse) 골목에 자리한 그의 생가, 그리고 그가 8년간 머물렀던 모차르트 레지던스(Mozart Residence)까지, 그의 발자취는 도시 전역에 남아 있습니다.

또한 모차르트 위크(Mozart Week)와 같은 모차르트를 기리는 다양한 클래식 콘서트는 잘츠부르크의 연중 주요 일정으로 자리하며, 도시 전체를 하나의 거대한 음악 무대로 완성합니다.