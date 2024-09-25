오스트리아의 수도인 비엔나는 화려한 문화와 합스부르크제국 분위기가 남은 관광지, 커피하우스, 아늑한 와인 선술집 등, 다채로운 매력으로 유명합니다.

세계문화유산 도시인 비엔나 (Wien) 시내를 거닐고 있노라면 그 옛날 합스부르크 제국 시대로 시간 여행을 떠난 듯한 기분이 들 겁니다. 비엔나 거리 곳곳에 자리한 27개의 궁전과 163개의 저택은 도시의 역사를 생생하게 보여주는 증거입니다.

600년이 넘는 세월 동안 호프부르크(Hofburg)는 합스부르크 황제들의 공식 주거지였습니다. 지금은 이 곳의 웅장한 건물들에 비엔나 미술사 박물관(Kunsthistorisches Museum), 국립도서관 프룬크자알(Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek)을 비롯한 주요 박물관과 접견실들이 마련되어 있지요.

비엔나 왕궁 예배당(Burgkapelle)을 방문하면 매주 일요일 빈 소년 합창단(Vienna Boys’ Choir)의 공연을 볼 수 있으며, 스페인 승마학교(Spanish Riding School)에서는 리피차너(Lipizzaner, ‘리피잔’이라고도 함, 특히 마장마술에 쓰이는 백마)의 우아한 몸짓을 구경할 수 있습니다. 스페인 승마학교의 승마술 역시 2015년 12월 유네스코 무형문화유산으로 지정되었습니다.

씨씨 박물관(Sisi Museum)에 가면 그 유명한 황후 엘리자베트의 사생활을 엿볼 수 있습니다. 여기서 트램으로 몇 정거장만 가면 벨베데레 궁전(Belvedere Palace, 오이겐 폰 사보이 공의 여름 별궁)이 있습니다. 클림트의 가장 유명한 작품 <키스>를 비롯하여 세계 최대의 클림트 컬렉션을 보유한 곳입니다.

황실미술의 애호가라면 비엔나에서 가장 유명한 쇤브룬(Schönbrunn) 궁전에도 끌릴 겁니다. 황가가 사용하던 1,441개의 방이 있으며 그중 다수가 방문객에게 개방되어 있습니다. 궁전 내 공원에는 팜하우스(Palm House)와 세계에서 가장 오래된 쇤브룬동물원 등 다수의 건축학적 걸작들이 있으며 이 동물원은 네 차례나 유럽 최고의 건축물로 선정된 바 있습니다.

쇤브룬 동물원은 1752년 마리아 테레지아 황녀의 남편인 프란츠 슈테판 폰 로트링엔 1세가 세웠습니다. 서로에게 매우 헌신적이었던 두 사람은 마지막 안식처까지도 함께 했습니다. 이들의 무덤은 황실 지하묘지(Kapuzinergruft)의 합스브루크 매장실에 있습니다.

슈테판 대성당(St. Stephen’s Cathedral)은 비엔나의 종교적  지리적 중심부에 위치해 있으며, 이곳에 설치된 거대한 푸메린(Pummerin) 종의 종소리는 새해가 되면 들을 수 있습니다.

머나먼 제국 시대를 상상해보기에는 비엔나의 커피하우스만한 곳이 없지요. 쇼핑에 관심이 있는 분들은 과거 황실에 납품하던 상점들을 찾아볼 수도 있습니다.