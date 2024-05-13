인스브루크 & 티롤의 크리스마스 마켓
요정 같은 불빛들이 중세 골목과 매력적인 마을에 마법 같은 빛을 발하는 크리스마스 시즌이 다가왔습니다. 타워 브라스 밴드와 강림절 콘서트는 모두를 축제 분위기에 빠뜨립니다. 크람푸스 행진, 성 니콜라스 방문, 그리스도 성탄화 전시 등 오랜 전통과 관습을 즐기며 즐거운 시간을 보내세요. 그리고 크리스톨렌과 클레첸브로트를 맛보는 것도 잊지 마세요.
올드타운 크리스마스 마켓
인스부르크의 유서 깊은 지역, 유명한 황금 지붕 앞과 아름답게 보존된 중세 건축물로 둘러싸인 인스부르크의 구시가지에서 매년 대림절마다 다음과 같은 크리스마스 마켓을 만나게 됩니다 구시가지 크리스마스 마켓. 시장을 거닐다 보면 크리스마스 장식품, 수공예품 및 기타 겨울 간식을 찾을 수 있습니다. 키아클린과 같은 전통 음식과 글뤼바인(Glühwein)을 마시며 현지인들과 어울리고 새로운 친구를 사귀는 동안 몸을 따뜻하게 유지하세요.
위치: 인스브루크의 유서 깊은 시내 중심가 황금 지붕 앞
언제: 2024년 11월 15일 - 12월 23일
개장 시간: 매일 오전 11시 - 오후 9시
마리아 테레지아 거리 크리스마스 마켓
인스브루크의 주요 쇼핑 거리는 마리아 테레지아 크리스마스 마켓에서 다시 한 번 방문객들의 눈을 사로잡을 것입니다. 현대적인 크리스마스 디자인과 흥미로운 기념품이 전통적인 크리스마스 마켓의 상품들을 보완합니다.
위치: 마리아 테레지엔 거리
언제: 2024년 11월 25일 - 2025년 1월 6일
개장 시간: 매일 오전 11시 - 오후 9시,
(12월 24일 오전 11시 - 오후 3시 / 12월 31일 오전 11시 - 오후 7시 개장)
광장에서 열리는 가족 크리스마스 마켓
광장에서 열리는 크리스마스 마켓은 온 가족을 즐겁게 해줄 거예요. 회전목마, 동물원 등 다양한 볼거리가 아이들의 눈을 반짝이게 하고, 부모님은 다양하고 아름다운 선물을 둘러보고 맛있는 지역 특산품을 맛볼 수 있습니다.
위치: 마르크트 광장
언제: 2024년 11월 15일 - 12월 23일
개장 시간: 오전 11시 - 오후 9시
헝거부르크의 파노라마 크리스마스 마켓
푸니쿨라 철도 노선은 헝거부르크 크리스마스 마켓으로 가는 여행을 멋진 경치로 가득 채워 줄 거예요. 정상에 오르면 인스브루크와 그 주변의 숨막히는 전경을 감상할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 음식과 크리스마스 기념품도 만나볼 수 있습니다.
위치: 헝거부르크
언제: 2024년 11월 22일 - 2025년 1월 6일
개장 시간: 월요일 - 금요일 오후 1시 - 오후 7시, 주말 및 공휴일 오후 12시 - 오후 7시
(12월 24일 오후 12시 - 오후 3시, 12월 31일 오후 12시 - 오후 5시)
티롤의 더 많은 크리스마스 마켓
할의 강림절 마켓: 할인티롤 (2024년 11월 22일 - 12월 24일)
성 니콜라우스 크리스마스 마켓: 한스 브레너 광장 (2024년 11월 22일 - 12월 23일)
빌텐에서의 크리스마스 매직 (2024년 11월 22일 - 12월 23일)
키츠부헬의 크리스마스 마켓 (2023년 11월 20일 - 12월 26일)
임스트: 임스트 시내 중심가의 크리스마스 마켓
쿠프슈타인: 쿠프슈타인 도시 공원의 크리스마스 마켓 & 요새의 크리스마스 매직
리엔츠: 리엔츠 강림절
제펠트의 분위기 있는 크리스마스 마켓
로히차흐 성당 강림절
라텐베르거 강림절: 크리스마스 매직
성 요한 크리스마스 마켓