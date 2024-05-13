인스브루크 & 티롤의 크리스마스 마켓

올드타운 크리스마스 마켓

인스부르크의 유서 깊은 지역, 유명한 황금 지붕 앞과 아름답게 보존된 중세 건축물로 둘러싸인 인스부르크의 구시가지에서 매년 대림절마다 다음과 같은 크리스마스 마켓을 만나게 됩니다 구시가지 크리스마스 마켓. 시장을 거닐다 보면 크리스마스 장식품, 수공예품 및 기타 겨울 간식을 찾을 수 있습니다. 키아클린과 같은 전통 음식과 글뤼바인(Glühwein)을 마시며 현지인들과 어울리고 새로운 친구를 사귀는 동안 몸을 따뜻하게 유지하세요.

