슈타이어마르크 최고의 레스토랑
슈타이어마르크의 들판, 숲, 호수에서 나는 풍성한 미식의 향연은 군침이 돌게 합니다. 이 지역의 보물들은 끝없는 방법으로 세련되게 조화되고 재창조됩니다. 유명 레스토랑의 마스터 셰프들은 독특한 창작물과 혁신적인 맛으로 여러분을 놀라게 합니다. 여러분의 접시 위에 펼쳐진 순수한 시입니다!
"오스트리아의 녹색 심장"인 슈타이어마르크는 광활한 숲, 인상적인 산, 그리고 매혹적인 호수로 유명합니다. 이 자연의 아름다움은 종종 물가에 자리 잡거나 푸르른 녹음 속에 숨겨진 아늑한 여관과 최고급 레스토랑에서 제공되는 미식 경험과 완벽하게 어우러집니다.
바삭한 백헨들, 호박씨 오일을 곁들인 콩 샐러드, 폴렌타 크러스트에 싸인 송어와 같은 슈타이어마르크 클래식을 맛보세요. 지역 특선 요리는 사랑과 따뜻함으로 제공되며, 종종 현대적인 변주가 가미되어 있습니다. 바로 슈타이어마르크에서 기대할 수 있는 맛입니다.
소박한 터치의 고급 요리: 젊은 예술 양식의 분위기가 물씬 풍기는 젤트베크의 Steirerschlössl에서 현대적인 슈타이어마르크 클래식을 국제적인 색채와 함께 즐길 수 있습니다. 마무리는 신선한 허브입니다. 에렌하우젠의 Weinbank에서는 게르하르트 후크스가 완벽하게 어울리는 와인과 함께 섬세하고 우아한 요리를 선보이며, 메뉴 없이 제공됩니다. 그의 메뉴에는 프리울리와 이스트리아의 미식도 포함되어 있습니다. 바드 글라이헨베르크에서는 형제자매들이 혁신적으로 가공한 지역 재료를 사용해 "계절의 반영"으로 표현합니다. 스트라덴의 Saziani Stub'n에서 크리스토프 만들은 소박하고 정직한 요리와 자신의 농장에서 생산한 훌륭한 와인으로 손님을 놀라게 합니다. 하인츠 라이트바우어의 Steirereck am Pogusch는 자국에서 재배한 500가지가 넘는 식물과 허브를 사용하는 최고의 여관 중 하나로 유명합니다.
슈타이어마르크의 미식 레스토랑
슐로스켈러 수트슈타이어마르크는 놀라움을 좋아하는 이들을 위한 최고의 목적지입니다. 메뉴에 따라 무엇이 나올지 예상할 수 없습니다. 확실한 것은 창의적이고, 신중하게 구성되어 있으며, 지역에서 조달된 재료로 만들어진다는 점입니다. 안드레아스 크라이너는 "우리의 접시는 지역 농업을 위한 무대"라며, 그가 랭겐방에 위치한 호텔 레스토랑 크라이너에서 제공하는 새로운 슈타이어마르크 요리를 설명합니다. 브룩 안 데어 무르의 아늑한 요한스 리빙에서는 전통 요리를 현대적인 변주로 제공합니다. 눈에 띄는 요리는 간과 혈액 소시지, 그리고 내장으로 구성된 푸아그라입니다. 또한 신중하게 구성된 슐로스 가벨호펜은 맛이 풍부한 지역 요리를 제공하며, 종종 자산의 사냥에서 잡은 야생 고기와 지역 수역에서 잡힌 생선으로 만들어집니다. 일츠에 있는 가스트하우스 하벨은 지역 및 계절적 요리 전통을 고수하면서도 현대적인 감각을 잃지 않으며, 훌륭한 와인 리스트로 인상적인 경험을 제공합니다.
슈타이어마르크의 특별한 전망을 자랑하는 레스토랑
나무 보트에서 에피타이저를 즐기고 싶으신가요? 그렇다면 그룬들제(Grundlsee) 호숫가에 위치한 레스토랑 제플라츠(Seeplatz'l)에서 맛있는 지역 요리와 함께 테라스에서 식사를 하실 수 있습니다. 전설적인 토플리츠 호수(Toplitzsee) 근처에는 신선한 송어와 연어를 맛볼 수 있는 피셔휘트(Fischerhütte)가 있습니다. 피어링(Fehring)의 아름다운 광장에 위치한 비르트하우스 릴리(Wirtshaus Lilli)는 전통 펍 요리 이상의 것을 제공합니다. 매력적인 정원과 현대적인 식당에서 맛있는 저녁을 즐길 수 있습니다. 흥미롭죠! 남부 슈타이어마크 와인 루트에 위치한 릴리 & 조조의 비르트하우스(Lilli & Jojo's Wirtshaus)에서는 포도밭을 바라보며 계절별 지역 특선 요리를 제공하는 조리사 요아힘 그라드볼(Joachim Gradwohl)의 요리를 즐길 수 있습니다. 아우스제르란드(Ausseerland) 산속에 위치한 가이거 알프(Geiger Alm)는 작은 산장으로, 도미니크 우타시(Dominik Utassy)가 그의 상상력을 발휘하여 국제적인 수준의 요리를 선보이는 곳입니다.
슈타이어마르크의 특별한 분위기의 레스토랑
Lurgbauer는 마리아첼 지역의 평화로운 옆골짜기에 위치해 있으며, 자사 Angus 소고기를 포함해 "농장에서 식탁까지"의 개념을 최고의 수준으로 실현하고 있습니다. 아름다운 알멘란트 자연공원의 중심부에 자리한 ZeitRaum은 스테판 에더의 건강한 재료로 만든 "지역 세계 요리"를 제공합니다. 달콤한 주인공, 프랄리네를 놓치지 마세요! Wirtshaus Maitz에서는 남스테어리아의 포도밭을 바라보는 햇살 가득한 테라스에서 최고의 지역 요리(추천: 코돈 블루), 지중해에서 영감을 받은 창작 요리, 그리고 맛있는 와인을 즐길 수 있습니다. 그라츠에 있는 Restaurant Schlossberg는 도시를 한눈에 바라볼 수 있는 놀라운 경관과 함께 품격 있는 국제적인 고급 요리를 제공합니다. 또 다른 보석 같은 곳인 Das James는 바드 아우스제의 골프장에 독특한 위치를 차지하고 있으며, 아름다운 산 전망과 함께 클래식한 요리에 세계적인 변화를 더한 메뉴를 선보입니다.
슈타이어마르크의 레스토랑
외덴제의 Genuss Gasthaus Kohlröserlhütte에서는 푸짐한 요리, 가벼운 미식 경험, 혁신적인 창작 요리의 훌륭한 조화를 제공합니다. 이곳의 요리는 소박하고 전통적인 것부터 정교하고 독특한 것까지 다양하며, 신선한 생선도 포함되어 있습니다. 그라츠의 Kehlberghof(케헬베르크호프)에서는 현대적인 편안한 음식을 창의적인 터치로 즐길 수 있습니다. St. Martin am Grimming(그리밍의 세인트 마틴)의 레스토랑 Mayer(마이어)는 전통적인 여관 클래식과 함께 비건 및 채식 옵션을 포함한 서프라이즈 메뉴를 결합합니다. 비슷한 접근 방식을 가진 Ligist(리기스트)의 Wirtshaus Wörgötter(비르트하우스 뵈르괴터)에서는 전형적인 여관 요리와 맛있는 음식이 어우러집니다. Leibnitz(라이프니츠)의 Kogel3(코겔3)에서는 지역 전통과 세계적인 맛을 감상할 수 있는 캐주얼하면서도 우아한 환경에서 포도밭을 바라보며 즐길 수 있습니다. 완벽한 조합입니다!
슈타이어마르크의 여관
Schladming의 Johann Genussraum(요한 게누스라우므)에서는 도시적 스타일과 알프스 스타일이 아름답게 조화를 이루는 모습을 보여줍니다. 이곳에서는 전통적인 요리와 현대적인 요리의 조화를 느낄 수 있습니다. 그라츠 근처의 Weinitzen(바이니첸)에 있는 Genusstreffpunkt Höfer(제누스트레프푼크 회퍼)에서는 전통 오스트리아 요리를 현대적인 방식으로 재창조합니다. 더 깊은 미식 경험을 원하신다면, 제철 재료로 구성된 5코스 메뉴인 "Genussreise(제누스라이제)"를 선택해 보세요. Saustal(자우스탈)의 Harkamp(하르캄프)는 포도밭 사이에 위치하여 여관과 레스토랑의 훌륭한 조화를 이루며, 와인 수프와 구운 닭고기와 같은 인기 있는 요리에 집에서 만든 와인을 곁들여 제공합니다. Rohrmoos-Schladming(로어모스-슐라드밍)의 레스토랑 ARX는 전통적이면서도 혁신적인 요리를 제공하며, 정원에서 자란 허브와 함께 내놓고, 자연 와인을 다양하게 선보입니다. Pöllauberg(펄라우베르그)의 Bio-Restaurant Retter(비오 레스토랑 레터)에서는 반경 25km 내에서 수확한 유기농 재료만을 사용하며, 비건 옵션도 제공하는 진정한 유기농 요리의 선구자입니다!