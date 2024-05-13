오스트리아에서 가장 아름다운 온천 호수
가끔은 행복해지는 것이 너무 쉬워요
호숫가에서 보내는 가족 휴가: 물놀이를 좋아하는 어린이에게 안성맞춤
아름다운 호수가 있는 오스트리아의 여름은 마음의 문과 창문을 열고 심호흡을 하기에 이상적인 시기입니다. 맑고 깨끗한 물에서 수영을 즐길 수 있는 것은 호수 지역의 헌신적인 노력과 오스트리아의 엄격한 법적 규제 덕분입니다. 정기적으로 수질 검사를 실시하여 97.7%의 호수가 "우수한 수질"을 유지하고 있습니다 (출처: 오스트리아 보건 및 식품 안전청).
입욕 호수의 하루: 오감을 만족시키는 체험
온 가족이 즐길 수 있는 옵션은 무궁무진합니다: 수영과 패들링부터 서핑과 카이트보딩, 호숫가에서 느긋하게 휴식을 취하는 것부터 하늘을 바라보는 것까지. 호수에서 어떤 방식으로 하루를 보내든 아이와 어른 모두 활기차고 즐겁게 호수를 즐길 수 있습니다. 평화와 휴식을 갈망하는 분들을 위해 항상 한적한 명소가 마련되어 있습니다. 오스트리아의 특징인 이 독특한 휴가 경험은 호수와 자연 휴양지를 소중히 여기는 현지인들에게서 영감을 받았습니다. 자연에 대한 그들의 열정은 방문객들에게 금세 공감을 불러일으킵니다. 마음을 비우고, 활기를 즐기고, 경이로움을 느끼고, 즐거운 시간을 보낼 수 있는 오스트리아의 호수에서 보내는 여름이 바로 이런 느낌입니다.
오스트리아에서 가장 아름다운 온천 호수 한눈에 보기
카린티아의 바이센제 호수
알프스 남쪽에 위치한 이 호수의 위치는 타의 추종을 불허합니다: 아름다운 산악 풍경과 연간 2,000시간의 일조량을 모두 즐길 수 있습니다. 피오르드처럼 생긴 바이센제 호수는 맑은 에메랄드빛 물, 멋진 하이킹 및 자전거 트레일, 서핑, 스탠드업 패들링, 낚시 등의 액티비티로 방문객을 맞이합니다.
고도: 930m / 3,051피트
표면적 6.5km2 / 1,606 에이커
수온: 최대 24°C / 75.2°F
수심: 99m / 325피트
가는 방법: 가장 가까운 공항은 클라겐푸르트(차로 1시간 30분)입니다. 기차로 프라이펜부르크 역까지 이동한 후 무료 셔틀을 타고 바이센제 자연공원으로 가세요. 더 자세한 정보 여기.
바이센제 호수 주변 액티비티
고산 목초지에서의 즐거움
1,540미터에 위치한 이 산장은 배고픈 하이커들을 기다리며 카이저슈마렌으로 보답한다.
호수 옆에서의 생활
"포렐"의 모토는 "서둘러서 기다리자"이다. 제니에서호텔의 분위기가 바로 그렇습니다.
알프스에서 산악 자전거 타기
두 바퀴로 이 지역을 탐험해 보세요: 호수 기슭에서 시작하여 카린티아에서 가장 멋진 MTB 루트를 발견해 보세요!
시골에서 보트 타기
바이센제 크루즈 라인의 배에 탑승해 보세요! 하이킹을 하는 동안 셔틀로도 이용할 수 있으며 원하는 대로 타고 내릴 수 있다!
잘츠캄머굿의 아테제 호수
오스트리아 호수 지역의 중심부에 위치한 아테제 호수는 예술적이고 여유로운 분위기로 특별한 분위기를 자아냅니다. 구스타프 클림트 등이 살았던 지중해풍 빌라로 가득한 '리틀 베니스'를 산책한 후 호수를 둘러싼 험준한 산을 감상하며 시원한 물에 발가락을 담가 보세요.
고도: 469m / 1,539ft
표면적: 46,2km2 / 11,416 에이커
최대 수심: 169m / 554피트
가는 방법: 아테제 지역은 잘츠부르크와 린츠의 중간쯤에 있으며 A1 고속도로를 통해 자동차로 이동하거나 프랑켄마르크트, 뵈클라마크트, 뵈클라브루크 또는 아트낭-푸흐하임 역을 통해 기차로 쉽게 갈 수 있습니다. 자세한 정보 여기.
아테제-아터가우 지역에서 즐기는 액티비티
호수 깊숙한 곳까지 선명한 시야 확보
기억에 남는 경험: 투명 바닥 카약을 빌려 호수 위를 노를 저으며 지상까지 탁 트인 전망을 즐기세요.
신나는 다이빙을 즐겨보세요
아테르제 호수의 다이빙 명소: 물속의 선사시대 말뚝 주거지는 인상적인 유네스코 세계 문화유산으로 등재되어 있습니다.
불타는 석양
호텔-레스토랑 카이저가스토프의 테라스에 앉아 자연만이 보여줄 수 있는 그림처럼 완벽한 일몰의 장관을 감상해 보세요.
티롤 아헨제
"티롤의 바다"라고 불리는 이 호수는 2만여 년 전 빙하가 알프스 산맥을 깎아 만든 호수입니다. 오늘날에는 에메랄드빛 표면과 수정처럼 맑은 물로 방문객을 맞이합니다. 그림 같은 산과 푸른 초원으로 둘러싸인 아헨제 호수는 수영, 서핑, 세일링, 패들링, 다이빙 등 수많은 수상 스포츠 활동을 즐길 수 있습니다.
고도: 929m / 3,048피트
표면적: 6.8km2 / 1,680 에이커
평균 수온: 19°C / 66°F
최대 수심: 133m / 436피트
가는 방법: 인스브루크에서 차로 45분이면 아헨제 호수에 도착할 수 있습니다. 기차로 여행하는 경우 젠바흐 역에서 하차한 후 무료 버스, 현지 증기 기관차 또는 택시를 이용하세요. 길 찾기 여기.
아헨제 호수의 인기 호텔 4곳
부겐란트의 노이시들 호수
노이시들러 호수는 매우 특별합니다. 평균 수심은 1m(3.3피트)에 불과하지만 표면적은 오스트리아에서 가장 큰 수역 중 하나입니다. 대초원 호수로, 광활한 초원과 갈대로 이루어진 풍경이 특징입니다. 조류 관찰가들은 유럽의 다른 내륙 호수보다 더 많은 종을 발견할 수 있으며, 와인 애호가들은 다양한 현지 클래식 와인을 맛볼 수 있습니다.
고도: 115m / 377ft
표면적: 320㎢ / 79,074에이커
평균 수심: 1m / 3.3피트
최대 수심: 2m/6.6피트
가는 방법: 비엔나 공항은 노이시들 호수에서 약 70km(43마일) 떨어져 있습니다. 호수는 자동차로 A4 고속도로를 이용하거나 비엔나에서 매시간 운행하는 기차로 쉽게 갈 수 있습니다. 여행 계획 세우기 여기.
노이에들 호수 최고의 레스토랑 4곳
잘츠캄머구트의 볼프강제 호수
숲과 초원, 산으로 둘러싸인 볼프강제 호수는 어퍼 오스트리아와 잘츠부르크 주의 경계에 위치해 있습니다. 호수 기슭에는 생 길겐, 생 볼프강, 슈트로블과 같은 초콜릿 상자 마을이 있습니다. A 빈티지 케이블카 를 타고 이 지역에서 가장 아름다운 전망대 중 하나인 쵤퍼호른 산으로 올라갈 수 있습니다.
고도: 538m / 1,765피트
표면적: 12.4km2 / 3,064 에이커
평균 수심: 52m / 171피트
최대 수심: 114m / 374피트
평균 기온: 22°C / 71.6°F
가는 방법: 가장 가까운 공항은 잘츠부르크입니다. 거기서 150번 버스를 타고 스트로블로 이동한 후 546번으로 갈아타세요. 자세한 길 찾기 여기.
볼프강제 호수에서 재충전을 위한 수영 팁 4가지
입욕 구역 "정보 리드"
무료 일광욕 잔디밭이 있는 잘 관리된 목욕 구역은 리에드 마을에 있다.
퓌르베르크 삼림욕 구역
탈의실과 절벽 점프가 가능한 천연 목욕 구역입니다.
바스비제 천연 해변
나무가 있는 스트로블의 일광욕 잔디밭, 목욕 부두, 놀이터, 뷔페 및 보트 대여.
생 길겐 리도
탈의실, 어린이 목욕 공간, 레스토랑이 있는 넓은 녹지 공간.
카린티아의 뵈르테제 호수
카린티아에서 가장 큰 호수는 최고 28°C / 82.4°F의 온도로 알프스에서 가장 따뜻한 호수 중 하나입니다. 저녁에는 호숫가에 위치한 트렌디한 비치 바 또는 최고급 레스토랑에서 칵테일을 한 잔 들고 호수 너머로 지는 석양을 감상해 보세요.
고도: 450m / 1,476피트
표면적 19.4km2 / 4,793 에이커
평균 수심: 42m / 138피트
최대 수심: 84.6m / 278피트
최대 온도: 28°C / 82.4°F
가는 방법 클라겐푸르트는 호수 바로 옆에 위치해 있으며 공항에서 15분 거리에 있습니다. 또한 오스트리아의 모든 주요 도시에서 기차로 쉽게 이동할 수 있습니다. 자세히 알아보기 여기.
뵈르테제 호수 주변 액티비티
호수 주변 하이킹
호수 주변의 55km 길이의 루트 어디에서나 여행을 시작할 수 있다 - 물론 한 번에 다 할 필요는 없다!
호수에서 보트 타기
연인과 함께 노 젓는 보트를, 아이들과 함께 페달 보트를, 친구들과 함께 전동 보트를 타거나 혼자 카약을 타보세요!
수상 스키, 윈드 서핑 등
호수에는 수상 스키, 낙하산, 타이어 및 바나나 보트 타기, SUP 및 더 많은 재미있는 활동을 위한 많은 공공 리도가 있습니다!
오스트리아 북부 잘츠캄머구트 지역의 몬드제 호수
몬드제 호수는 아테제 호수 남서쪽의 어퍼 오스트리아 살츠캄머구트에 위치해 있어요. 잘츠부르크와 어퍼 오스트리아의 경계가 남쪽 제방을 따라 이어져 있어요. 변화무쌍한 바람 덕분에 서퍼와 선원들에게 매우 인기 있는 곳입니다. 특히 27°C/81°F에 이르는 기온 덕분에 수영을 즐기는 사람들이 즐겨 찾습니다.
고도: 493m / 1.617ft
최대 길이: 11km / 6.8마일
최대 폭: 2km / 1.24마일
최대 수심: 68m / 223피트
평균 기온: 23°C / 73.4°F
가는 방법: 가장 가까운 공항은 잘츠부르크입니다. 잘츠부르크 중앙역에서 140번 버스를 타고 몬드제까지 가면 약 1시간 정도 걸립니다. 자세한 정보 찾기 여기.
몬드제 주변 액티비티
몬드제-에르제 호수에서 하이킹 투어
이 지역에는 샤프베르크, 드라헨반트, 쇼버스 산을 포함한 150km가 넘는 하이킹 코스가 있습니다. 일부 코스는 고소공포증이 있는 분들에게는 도전이 될 수 있으니 미리 확인해보세요!
사이클링과 산악 자전거
몬드제-아우르제 호수 지역은 완만한 언덕과 험준한 봉우리 사이에 위치한 오스트리아에서 가장 다양한 사이클링 지역 중 하나입니다.
골프와 호수
인상적인 골프 코스, 골프 친화적인 숙박 시설: 잘츠캄머구트는 몬드제-인어제 지역의 완벽한 조건을 위한 배경입니다.
보랄베르크의 콘스탄스 호수
중앙 유럽에서 세 번째로 큰 내륙 호수로 오스트리아, 독일, 스위스와 국경을 맞대고 있습니다. 수영부터 보트 여행, 사이클링 투어, 석양 아래 바비큐까지 물놀이를 좋아하는 사람들에게 무한한 가능성을 제공합니다. 다음 도시를 꼭 방문해보세요 브레겐츠!
고도: 395m / 1.295ft
최대 길이: 63km / 39마일
최대 폭: 14km / 8.7마일
최대 수심: 251m / 823피트
평균 기온: 20°C / 68°F
가는 방법: 브레겐츠는 호수 바로 옆에 위치해 있습니다. 알텐라인(스위스), 취리히(스위스), 프리드리히스하펜(독일) 및 멤밍엔(독일) 공항은 도시에서 차로 1시간 이내의 거리에 있습니다. 자세한 정보 찾기 여기.
콘스탄스 호수 주변 액티비티
세일링 & Co.
서핑, 세일링, SUP, 요트 레가타 관람: 이곳에서는 스포츠 액티비티가 "붐을 이루고" 있다.
호수 무대 가이드 투어
브레겐츠 페스티벌의 비하인드 스토리를 체험해 보세요.
폰더에서 사이클링 즐기기
폰더 지역은 레저 사이클링과 산악 자전거를 모두 즐길 수 있는 투어링 지역입니다.
보트 여행
교통 수단으로서의 콘스탄스 호수 선박은 오랫동안 다채로운 모험 여행으로 대체되었습니다.
수영 호수를 깨끗하고 건강하게 유지하려면 어떻게 해야 하나요?
호수는 동식물에게 중요한 서식지입니다. 보호 구역을 준수하세요!
수영은 승인된 해안 지역에서만 하세요.
쓰레기를 남기지 마세요.
수영 호수를 화장실로 사용하지 마세요.
물고기와 물새에게 먹이를 주지 마세요 - 남은 음식물은 영양분을 과다하게 섭취하게 합니다.
수영하기 전에 선크림을 바르세요(유막이 수면을 오염시킵니다)