온천에서 휴식을 취하고 알프스의 파노라마 전망을 즐기세요. 오스트리아의 가장 아름다운 웰니스 호텔에서의 웰니스 경험이 여러분의 감각을 변화시킬 것입니다.

오스트리아의 웰니스 및 웰니스 호텔

온천에서 웰니스 휴식을 즐기고, 고요함을 만끽하며 에너지를 재충전하세요. 오스트리아는 수많은 웰니스 및 스파 치료 옵션을 제공하며, 그 비결은 최고의 품질과 세심한 배려에 있습니다. 물속에서 떠다니거나, 버블 라운저에서 편안히 쉬거나, 파노라마 창밖을 바라보며—온천의 독특한 분위기 속에서 물의 치유력을 모든 감각으로 느낄 수 있습니다.

몸과 마음이 평화롭게 휴식할 수 있도록, 오스트리아의 호스트들은 다양한 개인 웰니스 오아시스를 제공합니다. 아니면 알프스에서의 웰니스도 추천합니다: 따뜻한 풀에서 오스트리아의 전설적인 호수와 산을 감상하며 몸을 담그는 것이죠. 오스트리아의 웰니스 문화는 또한 200년 전 세바스티안 크나이프가 인정한 물 걷기 및 기타 수치료를 포함합니다. 허브 치료사이자 수치료 전문가의 통찰은 현대 수치료에 기여했으며, 이는 고대부터 치료 목적으로 사용되어 왔습니다.