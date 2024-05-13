오스트리아의 웰니스

온천에서 휴식을 취하고 알프스의 파노라마 전망을 즐기세요. 오스트리아의 가장 아름다운 웰니스 호텔에서의 웰니스 경험이 여러분의 감각을 변화시킬 것입니다.

오스트리아의 웰니스 및 웰니스 호텔

온천에서 웰니스 휴식을 즐기고, 고요함을 만끽하며 에너지를 재충전하세요. 오스트리아는 수많은 웰니스 및 스파 치료 옵션을 제공하며, 그 비결은 최고의 품질과 세심한 배려에 있습니다. 물속에서 떠다니거나, 버블 라운저에서 편안히 쉬거나, 파노라마 창밖을 바라보며—온천의 독특한 분위기 속에서 물의 치유력을 모든 감각으로 느낄 수 있습니다.

몸과 마음이 평화롭게 휴식할 수 있도록, 오스트리아의 호스트들은 다양한 개인 웰니스 오아시스를 제공합니다. 아니면 알프스에서의 웰니스도 추천합니다: 따뜻한 풀에서 오스트리아의 전설적인 호수와 산을 감상하며 몸을 담그는 것이죠. 오스트리아의 웰니스 문화는 또한 200년 전 세바스티안 크나이프가 인정한 물 걷기 및 기타 수치료를 포함합니다. 허브 치료사이자 수치료 전문가의 통찰은 현대 수치료에 기여했으며, 이는 고대부터 치료 목적으로 사용되어 왔습니다.

웰니스 호텔을 선택하기 위한 최고의 팁

Nature and Wellness Hotel Höflehner

The Kronthaler Alpine Lifestyle Hotel

Mountain Resort Feuerberg

Hotel Sonne Mellau

Premium Eco Resort Priesteregg

오스트리아의 웰니스 핫스팟

오스트리아의 온천 스파: 물의 편안한 힘

온천탕에 몸을 담그고 특별한 온천 풍경의 기분 좋은 분위기를 만끽하세요: 오스트리아에 있는 약 40개의 온천 스파에서 경험해 보세요.

오스트리아의 온천 스파

매우 프라이빗한 웰니스: 오스트리아의 프라이빗 스파

오스트리아의 많은 호텔은 웰니스 오아시스입니다: 프라이빗 스파에서 편안한 웰빙은 대개 자연이 주도적인 역할을 하는 오감을 만족시키는 경험입니다.

오스트리아의 프라이빗 스파

전망과 함께하는 웰니스: 휴식과 알프스 파노라마의 만남

알프스 산맥과 호수가 한눈에 보이는 곳에서 웰니스 수영장을 즐겨보세요: 일부 웰니스 리조트는 몸과 마음을 위한 휴식과 특별한 파노라마를 결합합니다.

전망이 있는 웰니스 휴가

오스트리아의 웰니스 및 건강 호텔

건강 & 스파 - 프리미엄 호텔

오스트리아의 유기농 웰빙 호텔

바이탈도르프 라이터호프

모든 객실은 천연 소재로 꾸며져 있으며, 세련된 웰니스 시설이 몸과 마음을 편안하게 해줍니다.

바이탈도르프 라이터호프

바이오호텔 그라페나스트

웅장한 자연, 가족적인 분위기, 예술과 음악에 대한 감각이 뛰어난 호스트

바이오호텔 그라페나스트

바이오호텔 슈바이처

홀로 쉬고 싶은 사람들을 위한 휴양지. 유기농 요리, 웰니스, 활동적인 단식 프로그램을 제공합니다.

바이오호텔 슈바이처

네이처 호텔 체사 발리사

전통과 현대, 그리고 네 가지 요소(흙, 물, 공기, 불)를 결합한 네이처 호텔입니다.

네이처 호텔 체사 발리사

아유르베다, 스파 및 건강 호텔

건강 호텔 클로스터버그

이곳에서는 마사지, 미용 트리트먼트, 치료적 단식, 노르딕 워킹, 하이킹 위크를 즐길 수 있습니다.

건강 호텔 클로스터버그

아유르베다 리조트 만디라

모든 것이 웰빙, 아유르베다, 사우나 및 온천 스파 세계에서의 휴식을 중심으로 이루어집니다.

아유르베다 리조트 만디라

와스네린 건강 & 자연 호텔

넓은 웰니스 및 미식 공간을 갖춘 자연 친화적인 건축물입니다.

와스네린 건강 & 자연 호텔

바이오호텔 다베러

웰빙, 건강, 미식, 자연, 스포츠 체험 등 모든 것이 바이오호텔에 있습니다.

바이오호텔 다베러

포르스트호프알름 홀츠호텔

달나무로 만들어진 스톤파인 스위트는 건강한 수면을 보장하며, 스파 구역은 특별한 서비스로 편안함을 제공합니다.

포르스트호프알름 홀츠호텔

호텔 구글발트

넓은 웰니스 공간과 '호텔 내 생물학적 마을'에서 미식 요리를 맛볼 수 있습니다.

호텔 구글발트

웰빙의 정점에서

최고의 알프스 웰니스 호텔

알프스의 웰니스 호텔 – 완벽한 조합입니다: 가족 경영의 웰니스 오아시스로 4성급 슈페리어 이상, 네 가지 카테고리에서 최고의 품질과 지속적인 혁신을 추구합니다.

  • 알프스의 특징: 자연과의 가까움, 조화로운 건축, 지역 제품의 사용

  • 알프스의 환대: 화장품, 마사지, 요리에서의 진정성과 감각적 경험

  • 알프스의 피트니스: 경험이 풍부한 전문가에 의한 신체적 및 정신적 건강

  • 알프스의 건강: 자연의 힘이 보완하는 현대 의학적 치유 방법

알프스의 웰니스 호텔

뛰어난 건축물의 웰니스

호텔 감스

건축, 요리, 아름다운 스파 공간을 좋아하는 분들을 위한 특별한 공간입니다.

호텔 감스

로이시움 - 와인 & 스파 호텔

뉴욕의 스타 건축물과 니더 외스터라이히의 최고 와인 세계가 만났습니다.

로이시움 - 와인 & 스파 호텔

호텔 아쿠아 돔, 티롤 테르메 렝겐펠트

염수 욕조에 몸을 담그고 3천 미터의 웅장한 봉우리를 바라보세요. 사방이 인상적입니다!

호텔 아쿠아 돔

기후 보호 팁

웰니스 호텔의 지속 가능성 - 무엇이 중요할까요?

  • 오스트리아 에코 라벨

  • 지역 식품

  • 오스트리아산 천연 재료

  • 동식물 및 생물 다양성 보호

  • 에너지 개념(태양광, 지역 난방, 열 회수)

  • 폐기물 분리수거 시스템

  • 구매, 폐기물 관리, 에너지, 모빌리티 분야의 SDG

