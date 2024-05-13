전망과 함께하는 웰니스: 휴식과 알프스 파노라마의 만남
오스트리아의 자연, 힘의 원천
호수에 몸을 담그거나 숲의 무수한 초록빛을 바라보거나 산에서 아침 햇살의 따스함을 느끼거나 전망이 좋은 웰니스 리조트에서 휴식을 취하는 동안 우리는 활력을 되찾고 재충전할 수 있습니다. 오스트리아의 자연 속에서 휴식을 취하는 것은 놀라울 정도로 쉽습니다. 고요한 풍경이 우리의 감각을 사로잡습니다: 여름 비의 여운, 숲에서 들려오는 새소리, 고산 초원에 펼쳐진 화려한 봄꽃의 융단 등 모든 것이 우리의 오감을 자극합니다. 자연 속에서 우리는 우리의 리듬을 찾고, 긴장을 풀고, 인식과 마음챙김을 강화할 수 있습니다.
파노라마 뷰를 자랑하는 웰니스 리조트
오스트리아의 3분의 2를 차지하는 알프스 산맥은 물, 숲, 산이 어우러진 다양한 풍경으로 수많은 웰니스 리조트의 배경이 되어 멋진 파노라마를 선사합니다. 간편한 셀프 케어. 이러한 순간은 자연과 우리를 연결하고 삶에 대한 순수한 기쁨을 불러일으킵니다. 오스트리아에서의 휴가는 몸을 튼튼하게 하고 마음을 안정시키는 건강한 경험이 됩니다.
마운틴 리조트 포이어베르크: "클라우드 7"에서 휴식하기
산의 원초적인 힘을 느끼며 케른텐의 절반을 동시에 바라볼 수 있는 곳, 바로 게를리첸 알프 스키 지역의 페우어베르크 산 리조트(Feuerberg Mountain Resort)에 위치한 파노라마 웰니스 센터입니다. 해발 1,766미터에서 카라완켄 산맥의 경치를 바라보며 피부에 물을 느끼고 싶다면, 끝없이 펼쳐진 전망을 자랑하는 인피니티 풀이나 개방형 유리 파빌리온이 있는 파노라마 풀 중에서 선택할 수 있습니다. 여름에는 호텔 앞의 알프스 호수가 상쾌한 물속에서의 수영을 초대합니다.
몸을 정화하고 해독하기 위해 게를리첸 바위에 위치한 바위 사우나, 히말라야 소금 사우나, 적외선 심장 사우나, 그리고 파노라마 전망을 갖춘 콘서트 사우나가 마련되어 있습니다. 멀리 있는 경치를 만끽하고 싶다면 케른텐 호수를 바라보며 쉴 수 있는 "클라우드 7"(Wolke 7) 휴식실에서 편안히 쉬어보세요.
질러탈의 크리스탈휘테: 전망이 있는 라이프스타일
호흐질러탈 칼텐바흐 스키 지역의 2,147미터에 위치한 크리스탈휘테는 알프스에서 인기 있는 핫스팟입니다. 고급스러운 알파인 롯지 스위트는 지역 자작나무, 고급 패브릭, 우아한 대리석으로 꾸며져 있으며 정상에 위치한 덕분에 탁 트인 전망과 상상할 수 있는 모든 편안함을 제공합니다.
전설적인 파노라마 전망을 감상할 수 있는 웰니스 공간은 스위트 위층에 위치해 있습니다. 탁 트인 전망을 감상할 수 있는 넓은 스위스산 소나무 사우나, 전망 좋은 아로마 한증막, 티 바, 주스, 과일을 제공하는 휴식 공간, 워터베드가 있는 아늑한 2인용 보금자리에서 오래도록 기분 좋은 경험을 할 수 있습니다.
아쿠아 돔: 외츠탈 알프스의 웰니스
야외 수영장은 빛나는 우주선을 연상시키며, 유리로 된 온천 스파에서는 거대한 외츠탈 알프스의 전경을 감상할 수 있습니다. 건축적인 관점에서 볼 때 아쿠아 돔은 제공되는 시설의 품질만큼이나 특별한 경험을 선사합니다.
4성 호텔 아쿠아 돔 티롤 테르메 랭겐펠트(Hotel AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld)는 평화와 재생의 오아시스입니다. 특별한 스파와 사우나 공간은 미래 지향적으로 디자인된 목욕 가운 복도를 통해 호텔로 바로 연결됩니다. 천연 소재와 풍부한 목재, 따뜻한 색감으로 꾸며진 객실과 스위트룸에서는 알프스의 현대적인 편안함을 느낄 수 있습니다.
몬타폰의 호텔 페른블릭: 기둥 위의 파노라마
슈룬스 위, 해발 1,100m의 바르톨로메베르크에 자리한 페른블릭 홀리데이 호텔은 그 이름에 걸맞은 모습을 보여줍니다. 파노라마 스카이 풀에서 수영할 때는 튼튼한 기둥으로 지탱된 풀이 경사면에서 20미터 위로 솟아 있어 가장 가까이에서 자연을 즐길 수 있습니다.
스카이 풀 옆에는 파노라마 월풀에서 쾌적한 온도의 물에 몸을 담글 수 있습니다. 호텔 내부의 "파인게퓔-바데하우스"에서는 몸과 마음의 균형을 찾을 수 있습니다: 휴식 공간에서는 멋진 향기와 맛이 공기를 가득 채우고 감각을 자극합니다.
제비르트 마트제: 호수에 있는 호텔
낭만만큼이나 여유를 사랑하는 사람들은 사랑스러운 마트제 마을에서 아늑한 휴양지를 찾을 수 있습니다. 같은 이름의 호수와 오버트룸 호수 사이에 목가적으로 자리 잡은 "힘멜라이히" 스파에서 휴식을 취하실 수 있습니다. 핀란드식 사우나, 허브 한증탕, 소금물 동굴, 아늑한 휴식 공간, 대형 더블 라운저가 있는 3층 건물에 자리하고 있습니다.
파노라마 수영장에 몸을 담그면 호수와 하나가 된 듯한 느낌을 받을 수 있으며, 여름에는 옥상 테라스에서 일광욕을 즐길 수 있습니다. 제비르트 마트제는 신혼여행 중인 연인이나 커플을 위한 로맨틱한 서비스를 추가로 제공합니다: 연인들이 요청하면 열기구를 타고 말 그대로 구름 위에 떠 있는 듯한 경험을 할 수 있습니다.
잘츠캄머구트 볼프강 호수의 바이젠 뢰슬
잘츠캄머구트의 볼프강제 호수는 수정처럼 맑은 식수로 가득 찬 대형 욕조처럼 보이먀, 인상적인 산으로 둘러싸인 모습을 보여줍니다. 로맨틱한 호텔 바이스 뢰슬(Weißes Rössl)에서는 겨울에도 30도의 따뜻한 호숫가 온천과 뢰슬 수영장에서 파도 속으로 직접 발을 담글 수 있습니다.
호텔에는 1,500m² 규모의 웰니스 공간이 있습니다: 수영장과 호수 외에도 파노라마 사우나 와 파노라마 릴랙스 룸에서 호수와 주변 산의 전망을 감상할 수 있습니다. 몸을 디톡스하고 재충전하고 싶다면, 수울 한증탕과 고급 제품으로 만족스러운 트리트먼트를 제공하는 스파 & 뷰티를 방문해 보세요.
더 많은 하이라이트: 알프스 파노라마가 펼쳐지는 웰니스 리조트
웰니스 호텔의 지속가능성 - 무엇이 중요할까요?
지역 음식
오스트리아산 천연 재료
동식물 및 생물 다양성 보호
에너지 개념(태양광, 지역 난방, 열 회수)
폐기물 분리수거 개념
SDGs 구매, 폐기, 에너지, 이동성에 대한 목표