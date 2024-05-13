오스트리아의 온천 스파: 물의 편안한 힘
따뜻하고 김이 모락모락 피어오를 때
오스트리아에는 거품과 물이 흐르고 김이 나는 약 40개의 온천탕이 있습니다. 온천은 자체 샘물과 배출 온도가 20°C 이상인 지하수가 있는 경우에만 '온천'이라고 부를 수 있습니다. 온천수의 특별한 점은 미네랄과 미량 원소가 다양한 조합으로 함유되어 있어 건강에 도움이 될 수 있다는 것입니다.
온천수가 도움이 될까요?
연구에 따르면 온천욕과 사우나를 정기적으로 방문하면 스트레스를 줄이고 이완을 촉진하는 데 도움이 될 수 있다고 합니다. 이러한 긍정적인 효과는 부분적으로 "스트레스 호르몬"으로 알려진 코르티솔 수치가 감소하기 때문입니다. 연구에 따르면 온천수의 종류에 따라 효과가 다르다는 사실도 밝혀졌습니다. 특정 문제에 효과적인 미네랄 조합이 무엇인지 알고 싶은 분들은 방문 전에 온천탕에 직접 문의하시기 바랍니다.
테르메 빈: 유럽에서 가장 큰 도시 스파
평화롭게 심호흡을 하세요. 휴식을 즐기시나요? 스포츠 활동을 원하시나요? 테르메 빈은 다양한 소망과 요구를 충족시켜 드립니다. 상상력을 자극하는 다양한 공간, 온천 풀, 액티비티 풀이 이를 가능하게 합니다.
온천의 경관은 긴 개울을 본떠서 만들어졌는데, 원천에서 자연으로 이어지는 길을 따라 펼쳐진 폭포와 작은 폭포, 갈대밭이 놀라움을 선사합니다. 그 사이사이에는 개울을 따라 돌처럼 생긴 넓은 공간이 있습니다.
장크트 마틴스 온천 & 로지: 자연과 아주 가까운 곳
온천 스파 단지는 노이시들러 호수-제빈켈 국립공원 가장자리에 복잡한 달팽이 껍질처럼 자리 잡고 있습니다. 실내 및 실외 수영장, 넓은 휴식 공간, 스파 자체의 목욕 호수 반도에 있는 일광욕 공간 등 광범위한 웰니스 및 온천수 세계가 이 곳의 "클래식" 부분을 형성하고 있습니다.
아이들은 90미터 길이의 미끄럼틀, 거친 물줄기와 다채로운 물 디스펜서가 있는 어린이 액티비티 풀에서 신나게 놀 수 있습니다. 엔터테인먼트 팀이 디스커버리 룸과 크리에이티브 룸에서 아이들을 돌봐주며, 온천 스파의 어린이 구역은 방음 시설이 완비되어 있습니다.
온천수는 어떻게 작동하나요? 온천을 방문하기 전에 어떤 미네랄의 조합이 어떤 효능을 발휘하는지 알고 싶다면 온천탕에 직접 문의하는 것이 가장 좋습니다.
부르겐란트의 더 많은 온천 스파
테르메 라: 럭셔리와 휴식의 만남
바인피어텔 지역의 중심부에 위치한 4성급 고급 리조트는 미식가, 가족 및 평화롭고 조용한 휴식을 원하는 모든 분들에게 어필할 수 있는 곳입니다. 테르메 라는 다양한 휴식과 레크리에이션 옵션을 제공합니다:
실내 및 실외 수영장과 소금물 및 마사지 풀은 증기탕과 다양한 종류의 사우나를 갖춘 넓은 사우나 풍경을 보완합니다. "사일런트 스파"는 성인을 위한 조용한 휴식처를 제공합니다. 또한 6월부터 8월까지 여름 수영장이 운영되며 다양한 VIP 서비스와 함께 편안한 하루 휴가를 보낼 수 있습니다. 어린이를 위한 특별 수영장과 엔터테인먼트 프로그램도 마련되어 있습니다.
니더 외스트리아히의 더 많은 온천 스파
테르메 로그너 바트 블루마우: 동화 속에 나오는 오아시스
타워, 장난기 넘치는 외관, 화려한 라인 등으로 오스트리아의 예술가 프리덴슈라이히 훈데르트바서는 자신의 건축 양식으로 온천 스파의 건물에 독특한 외관을 부여했습니다. 약 2,700평방미터에 달하는 광활한 스파 풍경이 인상적이며, 실내 및 실외 수영장에 물을 공급하는 두 개의 온천이 있습니다.
멜키오르 힐링 온천은 47.2도, 불카니아 힐링 온천은 110도에서 수면 위로 솟아오르는데, 미네랄이 풍부한 이 온천수는 슈타이어마르크 온천 지역에서 가장 강력한 온천으로 꼽힙니다. 사우나 구역, 사해 소금 동굴, 해양 기후 캐빈 외에도 마사지와 아유르베다 트리트먼트도 제공됩니다.
슈티이어마르크의 더 많은 온천 스파
아쿠아 돔 - 티롤 온천 스파: 알프스의 미래주의
야외 수영장은 빛나는 우주선을 연상시키며, 유리로 된 온천 스파에서는 거대한 외츠탈 알프스의 전망을 감상할 수 있습니다. 건축적인 관점에서 볼 때 아쿠아 돔은 제공되는 시설의 품질만큼이나 특별한 경험을 선사합니다.
로프트 사우나, 흙 사우나, 얼음 동굴이 있는 사우나 세계는 현대적인 건축물과 특히 아늑한 대조를 이룹니다. "알펜 아르케 노아"에는 수영, 슬라이딩, 클라이밍을 즐길 수 있는 어린이 전용 공간이 마련되어 있으며, 엔터테이너가 어린이를 돌봐줍니다. 부모는 안심하고 온천을 즐길 수 있습니다.
티롤의 더 많은 온천 스파
온천 뢰머바트: 다채로운 색채의 관능미
말하자면 편안한 신체 문화의 발명가라고 할 수 있지만, 이 웰니스 세계에서는 고대 로마인들도 놀랄 만한 곳이에요. 녹색과 보라색으로 빛나는 온천 풀, "포럼 로마눔"과 "트라야누스 라코니쿰"의 인퓨전 등 이곳의 모든 것은 로마의 목욕 의식에 초점을 맞추고 있어요.
케른텐 노크베르게 산맥의 중심부에 위치한 바트 클라인키르히하임의 온천 뢰머바트는 유럽에서 가장 아름다운 알프스 웰니스 사원 중 하나입니다. 13개의 고급스러운 사우나가 3개 층에 걸쳐 있으며 마사지 및 뷰티 부서에서는 아로마 마사지와 바디 스크럽을 제공합니다.
케른텐의 다른 스파
엘레브니스-테르메 아마데: 휴식과 액티비티
순수한 웰빙, 액티비티의 즐거움과 휴식의 필요성을 위한 30,000제곱미터의 공간: 잘츠부르거란트의 고산 지대 한가운데 위치한 엘레브니스-테르메는 그 이름에 걸맞게 목욕탕과 사우나, 스포츠 및 파도풀을 포함한 11개의 실내외 수영장을 갖추고 있어 다양성과 휴식을 동시에 제공합니다.
온도는 락 크리스탈 풀과 같이 쾌적하고 시원한 온도부터 아늑한 35도까지 다양합니다. 건강 프로그램을 위해 일부 수영장은 1.5~2.5%의 염분이 함유되어 있습니다.
잘츠부르거란트의 더 많은 온천 스파
잘츠캄머구트-테르메 바트 이슐
그림 같은 잘츠캄머구트 지역의 중심부에 위치한 제국 도시 바트 이슐의 온천은 소금과 소금물의 세계로 유명하며, 온천 풍경 전체에서 느낄 수 있는 소금과 소금물의 세계로 유명합니다. 소금물 및 온천수 트리트먼트는 "릴렉시움" 사우나 피난처 또는 "알함브라" 오리엔탈 월드에서 제공됩니다. 야외 공간에서는 38도 월풀과 "레이지 리버"를 이용할 수 있습니다. 피지카리움은 건강 및 웰니스 프로그램을 마무리합니다.
4성급 호텔 로얄과 연결된 이 리조트는 살리에라 레스토랑에서 최고급 유기농 요리를 제공합니다.