오스트리아의 온천 스파: 물의 편안한 힘

온천탕에 몸을 담그고 특별한 온천 풍경이 주는 기분 좋은 분위기를 즐겨보세요: 오스트리아에 있는 약 40개의 온천 스파에서 경험해 보세요.

따뜻하고 김이 모락모락 피어오를 때

오스트리아에는 거품과 물이 흐르고 김이 나는 약 40개의 온천탕이 있습니다. 온천은 자체 샘물과 배출 온도가 20°C 이상인 지하수가 있는 경우에만 '온천'이라고 부를 수 있습니다. 온천수의 특별한 점은 미네랄과 미량 원소가 다양한 조합으로 함유되어 있어 건강에 도움이 될 수 있다는 것입니다.

온천수가 도움이 될까요?

연구에 따르면 온천욕과 사우나를 정기적으로 방문하면 스트레스를 줄이고 이완을 촉진하는 데 도움이 될 수 있다고 합니다. 이러한 긍정적인 효과는 부분적으로 "스트레스 호르몬"으로 알려진 코르티솔 수치가 감소하기 때문입니다. 연구에 따르면 온천수의 종류에 따라 효과가 다르다는 사실도 밝혀졌습니다. 특정 문제에 효과적인 미네랄 조합이 무엇인지 알고 싶은 분들은 방문 전에 온천탕에 직접 문의하시기 바랍니다.