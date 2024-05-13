통화와 환전
오스트리아는 경제통화연합(Economic and Currency Union) 회원국으로, 공통 통화는 유로(Euro)입니다.
통화
오스트리아는 경제통화연합(Economic and Currency Union) 회원국으로, 공통 통화는 유로(Euro)입니다. 독일어로는 "오이로"라고 발음합니다.
현금
현재 통용되는 유로 화폐와 동전은 다음과 같습니다.
화폐: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500유로
동전: 1, 2유로 및 1, 2, 5, 10, 20 및 50센트
*1유로 = 100센트
이러한 유로 화폐와 동전은 모든 유로존 국가의 법정 화폐입니다. 이와 별도로 오스트리아 조폐국에서 발행한 몇 가지 금화와 유로 기념 주화가 있지만 이는 오스트리아에서만 통용되는 법정 화폐입니다.
국내 및 해외 결제 수단은 금액에 제한 없이 가져오고 내보낼 수 있습니다. 하지만 현금으로 10,000유로 이상 소지한 여행자는 등록 의무.
오스트리아는 신용카드 결제가 일반적이지만, 소액 구매 시 결제할 수 있도록 약간의 현금을 항상 소지하는 것이 좋습니다. 도난에 대비하여 소액의 현금만 소지하는 것을 권합니다.
또한 공공 화장실은 거의 대부분 유료입니다. 일반적으로 50센트 혹은 1유로를 기계에 넣고 들어갑니다.
<중요 사항>
10,000유로 이상(또는 이에 상당하는 다른 통화나 제3자가 발행한 수표와 같은 유가 증권)을 가지고 EU 회원국을 출입국하는 여행자는 반드시 세관에 신고해야 합니다. 오스트리아 세관은 신고되지 않은 현금을 억류할 권한이 있습니다. 자세한 내용은 오스트리아 세관 공식페이지를 알아보세요.
환전 및 ATM
외화는 은행, 환전소 및 우체국에서 환전할 수 있습니다. 환율과 수수료는 업체마다 차이가 있기 때문에 잘 비교하는 것이 좋습니다.
은행은 일반적으로 월요일, 화요일, 수요일, 금요일 오전 8시부터 오후 3시까지, 목요일은 오전 8시부터 오후 12시 30분까지, 오후 1시 30분부터 오후 5시 30분까지 영업합니다.
ATM에서는 24시간 현금 인출이 가능합니다. 국내 및 해외 마에스트로, 마스터카드, 아메리칸 익스프레스, 비자, 다이너스 카드를 사용할 수 있습니다. 단, 인출 시 수수료가 부과될 수 있습니다.
카드 결제: 오스트리아에서는 대부분의 상점, 주유소, 호텔, 레스토랑에서 카드 결제가 가능하지만 일부 업체이나 노점(크리스마스, 이스터 마켓 등)에서는 카드 결제를 이용할 수 없습니다.
유용한 링크
여행 팁
신용 카드 이용한도에 유의하세요. 예를 들어 렌터카를 이용할 때 보증금이 필요한 경우가 많은데 카드 한도에 빨리 도달할 수 있습니다.
Keep different means of payment separate in case of theft and have cards cancelled as quickly as possible if they are lost or stolen.
Credit cards, although accepted in hotels, major restaurants and stores, are less used for purchases in small shops, cafes, or grocery stores. We recommend checking with the venue beforehand.