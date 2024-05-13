현금

현재 통용되는 유로 화폐와 동전은 다음과 같습니다.

화폐: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500유로

동전: 1, 2유로 및 1, 2, 5, 10, 20 및 50센트

*1유로 = 100센트

이러한 유로 화폐와 동전은 모든 유로존 국가의 법정 화폐입니다. 이와 별도로 오스트리아 조폐국에서 발행한 몇 가지 금화와 유로 기념 주화가 있지만 이는 오스트리아에서만 통용되는 법정 화폐입니다.

국내 및 해외 결제 수단은 금액에 제한 없이 가져오고 내보낼 수 있습니다. 하지만 현금으로 10,000유로 이상 소지한 여행자는 등록 의무.

오스트리아는 신용카드 결제가 일반적이지만, 소액 구매 시 결제할 수 있도록 약간의 현금을 항상 소지하는 것이 좋습니다. 도난에 대비하여 소액의 현금만 소지하는 것을 권합니다.

또한 공공 화장실은 거의 대부분 유료입니다. 일반적으로 50센트 혹은 1유로를 기계에 넣고 들어갑니다.

<중요 사항>

10,000유로 이상(또는 이에 상당하는 다른 통화나 제3자가 발행한 수표와 같은 유가 증권)을 가지고 EU 회원국을 출입국하는 여행자는 반드시 세관에 신고해야 합니다. 오스트리아 세관은 신고되지 않은 현금을 억류할 권한이 있습니다. 자세한 내용은 오스트리아 세관 공식페이지를 알아보세요.