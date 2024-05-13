오스트리아 여행 정보

마시는 물

오스트리아 전역에서는 수돗물로 알프스의 깨끗한 물을 사용하며, 그대로 마실 수 있습니다. 가게에서 판매되는 미네랄워터는 주로 3종류가 있습니다.

- 강한 탄산수: prickelnd

- 약한 탄산수: mild

- 탄산이 없는 물: ohne 또는 still