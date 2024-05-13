오스트리아 여행 정보
긴급 전화번호
구급차: 144
경찰서: 133
소방서: 122
유럽 긴급 번호: 112
*오스트리아에서는 구급차 이용이 유료이오니 여행 보험 가입을 권장합니다!!
철도 역에는 개찰구가 없으며, 차 안에서 승무원이 검표합니다. 지하철이나 버스에서는 최초로 표를 사용할 때 펀칭을 합니다. 환승 시에는 별도로 펀칭하지 않아도 됩니다. 펀칭을 하지 않은 경우 또는 표를 소지하지 않을 경우 벌금이 적용될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
한국과 마찬가지로 일상용품을 판매하는 슈퍼마켓 등 가게에서는 봉투를 유료로 판매하오니, 가능하다면 쇼퍼백을 챙기는 것이 좋습니다.
한국의 1층은 오스트리아에서는 0층(Erdgeschoss)으로 표기합니다. (예: 한국의 2층은 오스트리아의 1층입니다)
보행로가 보행자 전용로와 자전거 전용로로 나눠져 있는 경우가 있습니다. 자전거 전용로는 위험하오니 도보로 통행하지 마시기 바랍니다.
오스트리아는 치안이 좋은 편이지만, 공공장소에서는 항상 귀중품을 잘 챙기시기 바랍니다.
오스트리아 전역에서는 수돗물로 알프스의 깨끗한 물을 사용하며, 그대로 마실 수 있습니다. 가게에서 판매되는 미네랄워터는 주로 3종류가 있습니다.
- 강한 탄산수: prickelnd
- 약한 탄산수: mild
- 탄산이 없는 물: ohne 또는 still
일요일과 공휴일에는 슈퍼마켓을 포함한 거의 모든 가게들이 문을 닫습니다. 다만 Wien Mitte역을 비롯한 주요 전철역 안에 있는 슈퍼마켓은 영업하는 경우도 있습니다.
저렴한 호텔에는 어메니티가 준비되어 있지 않은 경우가 많습니다.
공공화장실은 유료이며 사용료는 50센트 코인이나 1유로 코인으로 지불해야 할 경우가 많으므로, 미리 코인을 챙기는 것이 좋습니다.
오스트리아에서는 고속도로 요금소가 없습니다. 주유소 등에서 Vigniette (비네트 – 고속도로 이용권)를 구매하시기 바랍니다.
오스트리아에서는 국수나 수프를 후루룩 소리 내어 먹거나 코를 풀지 않고 훌쩍거리며 콧물을 들이마시는 행동은 예의에 어긋나는 행동이므로 주의하는 것이 좋습니다.
오스트리아에서는 모르는 사람들과도 자주 인사를 나눕니다. 가게에 들어갈 때, 산에서 하이킹을 할 때, 편하게 인사를 나누어보세요. Grüß Gott(그뤼스 고트)! 혹은 Hallo(할로)!라고 하시면 됩니다.