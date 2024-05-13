Tirol is de perfecte omgeving voor avontuurlijke sporten als skiën, snowboarden en langlaufen. In één woord: onvergetelijk.

Het adembenemende Alpenlandschap van Tirol is de ultieme kers op de taart voor wintersportliefhebbers. Zin in snelheid en avontuur? Probeer de sneeuwparken of waag je op de pistes. Stel je voor: met de kracht van de wind snowkiten over een heuvel of een bevroren meer. Of suizen over de piste op een opblaasbare tube tijdens het snowtuben – zo leuk als het klinkt!

Deze unieke sneeuwervaringen delen met vrienden en familie maakt het nog specialer. En na afloop, of tussendoor, kun je heerlijk ontspannen in een knusse berghut, genieten van een snack en je voorbereiden op de volgende afdaling.