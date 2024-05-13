De mooiste bezienswaardigheden in Burgenland
Kunst, cultuur en een fascinerende geschiedenis
Burgenland is een waar juweeltje, boordevol bezienswaardigheden die het ontdekken waard zijn. In Eisenstadt, de grootste stad van Burgenland, vind je het prachtige Esterházy Paleis, ooit de residentie van de Esterházy prinsen. Vanaf hier kunnen bezoekers genieten van het uitzicht over de historische stad, waarvan het culturele erfgoed in grote mate werd gevormd door componist Joseph Haydn. Zijn voormalige huis, het Haydn Huis, bewaart het rijke muzikale erfgoed van de regio. De elegante kamers van het paleis, vooral de beroemde Haydnzaal, getuigen van een roemrijk verleden en benadrukken de culturele diversiteit van Burgenland.
Altijd zonnig: met veel cultuur, wijn en een zeebriesje door Burgenland!
Als je aan Burgenland denkt, denk je in de eerste plaats aan de vele kastelen en burchten, gevolgd door de idyllische wijngaarden met hun charmante kelderstraatjes en tot slot het uitstekende klimaat met meer dan 300 dagen zon. De meest oostelijke regio van Oostenrijk is enigszins ongebruikelijk qua klimaat, omdat het hier gemiddeld warmer is dan in de rest van het land. Dit heeft natuurlijk ook invloed op het landschap: de steppe rond de Neusiedl See is uniek in Oostenrijk vanwege zijn vegetatie. Het is een prachtig nationaal park dat speciale bescherming geniet als UNESCO Werelderfgoed.
De hoofdstad, Eisenstadt
De hoofdstad van de deelstaat, Eisenstadt ligt op slechts 60 kilometer van Wenen. De oude stad is grotendeels een voetgangersgebied en nodigt bezoekers uit om te genieten van rustige wandelingen. Op de vele hoekjes van de charmante smalle straatjes vind je vaak leuke cafeetjes en winkeltjes.
De belangrijkste attractie en het middelpunt van de stad is Paleis Esterházy dat in het centrum ligt. Dit is waar componist Joseph Haydn (1732-1809) woonde en componeerde voor prins Esterházy. Om deze reden wordt Eisenstadt vaak "Haydnstadt" genoemd - ter ere van het grote muzikale erfgoed en als knipoog naar de jaarlijkse HERBSTGOLD Festival, dat Haydn en de diversiteit van muziek viert.
In de voetsporen van Joseph Haydn
Drie decennia lang leefde, componeerde en trad Joseph Haydn op aan het hof van de familie Esterházy in Eisenstadt, ver van de grote steden van die tijd. Zijn muzikale talent werd al vroeg in zijn jeugd ontdekt en hij werd opgeleid tot koorknaap. In het nabijgelegen Wenen kreeg hij zang-, piano- en vioollessen. In 1761 aanvaardde hij de positie van vice-kapelmeester bij de familie Esterházy en bleef loyaal in dienst van zijn prins.
Vandaag de dag is Joseph Haydn wereldberoemd als meester van het Weense classicisme, vooral beroemd om zijn symfonieën en strijkkwartetten. Wie zijn voetsporen wil volgen, vindt in Eisenstadt tal van originele locaties, waaronder de Haydn Kerk, waar het grote muzikale genie ter ruste is gelegd, paleis Esterházy, waar hij werkte, en zijn voormalige woning, het Haydn Huis.
Concerten, festivals en barokke pracht
Concerten vinden nog steeds plaats in de zaal waar de werken van Haydn voor het eerst werden uitgevoerd. De Haydn Hall wordt beschouwd als een van de beste concertzalen ter wereld dankzij de uitzonderlijke akoestiek. Versierd met sierlijke fresco's is het de parel van het paleis en dient het als de belangrijkste locatie voor de HERBSTGOLD Festival, dat klassieke muziekfans van over de hele wereld naar Eisenstadt trekt.
Meer bezienswaardigheden in de stad Eisenstadt
Paleis Esterházy
Een van de mooiste barokpaleizen van Oostenrijk ligt in het hart van Eisenstadt. Joseph Haydn was hier de prinselijke kapelmeester.
Haydn Zaal
In paleis Esterházy weerklinken de melodieën van componist Joseph Haydn tijdens concerten in de Haydn-zaal, onder de prachtige plafondschilderingen.
Provinciaal Museum van Burgenland
Hier kunnen gasten zich onderdompelen in de geschiedenis van Burgenland. De val van het IJzeren Gordijn en de opening van de regio naar Centraal-Europa zijn een belangrijk aandachtspunt.
Provinciale Galerie Burgenland
Voor iedereen die graag van perspectief verandert. Hedendaagse en moderne kunst zetten hier de toon: beeldende kunst, installaties, mediakunst.
Haydn Huis
In het barokke Haydnhuis, waar Haydn woonde en werkte, kunnen bezoekers zich onderdompelen in de wereld van de componist.
Haydn Kerk (Bergkirche)
In de Haydnkerk gaf de beroemde componist ooit orgelconcerten. Zijn mausoleum, gebouwd door Paul Esterházy, bevindt zich onder de noordelijke toren.
Kastelen en paleizen in Burgenland
Kasteel Forchtenstein
Bij Kasteel Forchtenstein kunnen bezoekers zich echt onderdompelen in de geschiedenis van de middeleeuwen. Tijdens een rondleiding door de historische kunst- en wonderkamer en het arsenaal ontdek je onverwachte of zelfs schandalige details. Vooral de unieke fresco's zijn indrukwekkend en vertellen boeiende verhalen over de Esterházy dynastie.
Dit laatmiddeleeuwse kasteel is een van de populairste bestemmingen in Burgenland, prachtig gelegen aan de voet van het Rosalia-gebergte.
Op nachten met volle maan vertelt de nachtwaker Fransiscus Fabiankovich, de voormalige kapitein van het kasteel, verhalen en anekdotes over veldslagen, beroemde persoonlijkheden, verhalen en anekdotes in het schijnsel van het flakkerende lantaarnlicht.
Tegenover het kasteel ligt de Forchtenstein Reptile Zoo, waar je een fascinerende wereld vol exotische dieren kunt verkennen - waaronder slangen, hagedissen en krokodillen. Je krijgt een spannend inzicht in het leven van reptielen en leert over het behoud van deze intrigerende dieren tijdens voedertijden. Of je nu een familie- of dierenliefhebber bent, een bezoek belooft een onvergetelijke ervaring vol ontdekkingen te worden.
Kastelen en paleizen bepalen het landschap van Oostenrijk en hun oude muren, torens en kantelen oefenen een unieke fascinatie op ons uit. De kronkelende gangen en romantische tuinen onthullen vele mysteries uit vervlogen tijden en de rijke culturele geschiedenis van ons land.
Reden genoeg om de betoverende sfeer 's nachts te beleven: De Oostenrijkse kasteelhotels bieden de kans om in een historische omgeving te verblijven.
Meer kastelen en paleizen in Burgenland
Kasteel Lockenhaus
Waar ooit de Tempeliers woonden, brengen gasten nu een nacht door in de kamers van kasteel Lockenhaus - een heel bijzondere ervaring.
Paleis Esterházy
Een van de mooiste barokke kastelen van Oostenrijk ligt in Eisenstadt. Joseph Haydn was er werkzaam als kapelmeester voor het hof van Esterházy.
Kasteel Bernstein
Burgenland staat bekend om zijn uitstekende wijnen, en kasteel Bernstein, een duizend jaar oud fort, is een prachtige plek om het glas te heffen en te overnachten.
Kasteel Halbturn
Dit barokke juweeltje diende als zomer- en jachtverblijf voor de Habsburgers. Naast een prachtige wijnmakerij biedt het ook een rijk cultureel programma.
Kasteel Schlaining
Kasteel Schlaining huisvest het Vredesmuseum. Het vindt zijn oorsprong in de provinciale tentoonstelling over dit onderwerp. Vandaag de dag is het het eerste en enige vredesslot van Oostenrijk.
Natuurbelevenissen in Burgenland
UNESCO Werelderfgoed: Cultuurlandschap Neusiedler See
Uniek en beschermenswaardig: Het grootste steppemeer van Midden-Europa en het omringende landschap weven een ongeëvenaard natuurlijk tapijt, met eindeloze rietkragen, zoutpannen en kenmerkende flora en fauna. Pittoreske dorpjes, typische boerderijen, kastelen en glooiende wijngaarden vormen een 8000 jaar oud mozaïek van cultuur en natuur tussen Oostenrijk en Hongarije.
In het hart van dit UNESCO Werelderfgoed ligt het 300 vierkante kilometer / 30000 ha grote Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel. Hier vind je een rijke verscheidenheid aan flora en fauna, waaronder soorten die typisch zijn voor de Alpen, Azië en het Middellandse Zeegebied - met grijze runderen en witte ezels die grazen op de uitgestrekte weilanden. Meer dan 340 vogelsoorten zijn een grote attractie.
Langs de oevers van het meer liggen charmante dorpjes, met idyllische dorpspleinen, ooievaarsnesten boven op schoorstenen, ruime badplaatsen en gezellige heurigen, die een perfecte ontsnapping bieden aan het leven van alledag.
Openluchtfestivals in Burgenland: muziek in de lucht
Al 2000 jaar wordt er zandsteen gewonnen uit de Margarethen-groeve in het noorden van Burgenland, waardoor een bizar rotslandschap ontstaat dat doet denken aan een monumentaal operadecor - en het wordt ook als zodanig gebruikt. Elk jaar vindt het Opera Festival in de Steengroeve trekt elk jaar bezoekers met populaire operaproducties.
Op slechts 10 kilometer afstand ligt de tweede muzikale attractie van Burgenland. Elke zomer vindt hier het Mörbisch Meer Festival het gebied om in het centrum van de operettewereld. Tegen een prachtige natuurlijke achtergrond presenteert een van de grootste en mooiste openluchtpodia van Europa meesterwerken uit de klassieke operette. Het unieke podium ligt midden in het meer en biedt plaats aan 6.000 toeschouwers. De voorstelling begint in de schemering en eindigt onder de sterrenhemel met een spectaculair vuurwerk.
Meer natuurhoogtepunten in Burgenland
Uitkijktoren Hölle
Wie de trappen van de toren beklimt, wordt beloond met een uitzicht op het vogelleven. Het perspectief van bovenaf onthult het weidse landschap in al zijn schoonheid en diversiteit.
Lange Lacke
De Hutweide-gebieden behoren tot de oudste graslanden van Oostenrijk en bieden een prachtig uitzicht en inzicht in de plaatselijke flora en fauna.
Wijncultuur ontmoet wijnarchitectuur
De Wijnroutes in Burgenland leiden enerzijds naar charmante kelderstraatjes met traditionele wijnmakershuizen en anderzijds naar moderne wijnarchitectuur met innovatieve proef- en expositieruimtes. Voor wijnliefhebbers is het een paradijs. Deze verscheidenheid aan ambiance wordt ook weerspiegeld in het glas. Onder invloed van het continentale, hete Pannonische klimaat produceert de meest oostelijke provincie niet alleen complexe witte wijnen, maar ook uitzonderlijke zoete wijnen en soms enkele van de rijkste rode wijnen van Oostenrijk. De meest originele en ongeraffineerde druivensoort is de Uhudler. Dit druivenras rijpt op de hellingen van Zuid-Burgenland en is een bijzonder cultuurgoed, een handelsmerk van de regio. Hij heeft een delicaat bessenaroma dat doet denken aan aardbeien of frambozen.
Gevoel voor moderne architectuur bij de wijnboeren van Burgenland
Het was de jonge generatie wijnboeren die besloot om iets nieuws te creëren in Burgenland na jaren van opleiding en reizen in de wijngebieden van de wereld. Ze namen hun familiebedrijven over en stelden nieuwe kwaliteitsnormen - niet alleen in de wijnproductie, maar ook in architectuur.
Een van de pioniers was Leo Hillinger, die in 2001 zijn futuristische proeflokaal in Jois aan het meer van Neusiedl door architecten liet ontwerpen en daarmee een moderne bouwboom in gang zette. Zijn doel, toen en nu, was om de reis van de wijngaard naar de kelder transparant te maken en wijnliefhebbers te inspireren in prachtig ontworpen proeflokalen.
Sindsdien zijn er verschillende jaren verstreken, maar de wijnmakers uit Burgenland gaan vol vertrouwen door op de ingeslagen weg. Ze zorgen voor een moderne aanwezigheid van hun wijnmakerijen - met respect voor traditie en een eigentijdse esthetiek.
Wonen in de Kellerstöckl
Er zijn ongeveer 40 Kellerstöckl beschikbaar voor overnachtingen in de wijngebieden van Zuid-Burgenland. In Oostenrijk verwijst "Kellerstöckl" naar pershuizen, wijnkelders en andere agrarische gebouwen. Deze zijn liefdevol gerestaureerd en worden nu verhuurd als accommodatie.
Kellerstöckl werden meestal gebouwd op hellingen, met een kelder diep in de berg. Vroeger werden ze gebruikt voor de opslag van materiaal en als rustplaats voor wijngaardarbeiders. De naam is afgeleid van de kelder zelf. Een bovenverdieping werd meestal gebouwd van hout en lokaal gewonnen stenen. De Kellerstöckl bestond meestal uit één kamer, die ook dienst deed als slaapruimte wanneer er tot laat in de nacht in de wijngaard of kelder werd gewerkt. Voedsel werd opgeslagen en gedroogd op de zolderruimte.
De mooiste kelders in Burgenland
Csaterberg keldersteegje
Dit verborgen wijngebied heeft slechts één toegangsweg via Kohfidisch en is perfect voor rustzoekers.
Kelderwijk Heiligenbrunn
Waar Uhudler het best smaakt: in de wijnkelderwijk natuurlijk - een bijna volledig bewaard gebleven ensemble van wijnkelders uit de 18e eeuw!
Openluchtmusea in Burgenland
Uitstapjes naar het plattelandsleven van weleer
Ontdek hoe het leven was in vervlogen tijden en zie hoe traditionele ambachten en regionale gebruiken tot leven komen in de openluchtmusea van Burgenland. In liefdevol bewaard gebleven boerderijen en oude werkplaatsen kun je jezelf onderdompelen in de cultuurgeschiedenis en oude technieken uit de eerste hand ervaren. Natuur en geschiedenis smelten samen tot een spannende ervaring voor alle leeftijden. De schilderachtige omgeving en interactieve verkenningen maken deze reis naar het verleden tot een ideaal familie-uitje, vol inspiratie en ontdekkingen.
Meer openluchtmusea in Burgenland
Openluchtmuseum Bad Tatzmannsdorf
De typische boerderijen van Zuid-Burgenland, waarvan vele nog met rieten daken zijn, zijn liefdevol verbouwd en vertellen verhalen uit vervlogen tijden.
Openluchtmuseum Gerersdorf
In het openluchtmuseum Gerersdorf kun je het landelijke Burgenland van de 18e en 19e eeuw met al je zintuigen beleven en begrijpen.
Tips voor klimaatbescherming
Meren zijn belangrijke habitats voor dieren en planten. We respecteren de beschermde gebieden.
We gebruiken alleen de aangewezen oeverzones om te zwemmen.
We laten geen afval achter.
We gebruiken het meer niet als toilet.
We voeren vissen en watervogels niet; voedselresten voegen onnodige voedingsstoffen toe.
We laten zonnebrandcrème goed intrekken voordat we gaan zwemmen, omdat een oliefilm het wateroppervlak kan vervuilen.