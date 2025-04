Winkelen in Oostenrijk

Klagenfurt, Graz & Salzburg

Kramergasse en Alter Platz (Klagenfurt)

Van gotiek tot barok: De Kramergasse is Klagenfurts winkelstraat nummer 1, de oudste straat van de stad en de eerste voetgangerszone van Oostenrijk Eerste voetgangersgebied van Oostenrijk. De Kramergasse is omzoomd met prachtige barokke en Jugendstil huizen en leidt naar de Alter Platz, het historische centrum van de stad, met zijn oude burgerhuizen en koninklijke paleizen, winkels en cafés.

Rond het hoofdplein (Graz)

Hier vind je verschillende charmante steegjes met winkels en boetiekjes. In de Middeleeuwen was Graz een belangrijk handelscentrum en deze oude traditie wordt weerspiegeld in het grote aantal winkels van vandaag. De grootste winkelstraat van de stad is Herrengasse, kunstliefhebbers zullen dol zijn op de Sackstraße.

Net naast de Getreidegasse: Linzergasse (Salzburg)

Het is niet gemakkelijk om de aandacht te trekken naast de elegante Getreidegasse in Salzburg. Minder druk, maar des te meer de moeite waard is Salzburgs oude Linzergasse, weggestopt achter de Kapuzinerberg met een groot aantal boetiekjes en schoenenwinkels en een uitstekende muziekwinkel. De pittoreske Linzergasse is altijd het 'kleine zusje' geweest van de imposantere Getreidegasse.