Beleef culinair Vorarlberg!
Geniet van de creativiteit!
Creatief in de natuur
In Vorarlberg draait alles om kaas. Van pittige oude Alp en Bergkäse tot romige Camembert, Sura Kees en milde verse kaas gemaakt van geiten- of schapenmelk, deze regio is een droom voor kaasliefhebbers.
De verscheidenheid aan zuivelproducten past bij het gevarieerde cultuurlandschap, gevormd door de traditionele drieslag. Vorarlberg combineert eeuwenoud vakmanschap met moderne technieken en kent zijn kaas echt. Er is altijd een hechte band geweest tussen de boeren, lokale producenten en de horeca hier.
Vorarlberg nodigt je uit om een duik te nemen in zijn rijke kaascultuur. Of je nu een culinaire wandeling maakt, een bezoek brengt aan een alpenweide, geniet van creatieve gerechten in toprestaurants, gezellige herbergen of een kijkje neemt in een moderne kaaskelder waar je de kaaswielen kunt zien rijpen, er is zoveel te proeven in Vorarlberg.
Sura Kees
Een oude traditie was bijna verdwenen tot ze 30 jaar geleden nieuw leven werd ingeblazen. De Kelten kenden deze zure, gefermenteerde kaas met de naam Sura Kees al. Hij had echter geen sterke aanhang en was lange tijd niet populair. De kaas werd ooit beschouwd als een kaas voor de armen en werd overschaduwd door rijkere laboratoriumkazen, die worden gemaakt met stremsel om wrongel te vormen. Sura Kees wordt echter zonder stremsel gemaakt.
Nu zijn lokale topkoks het ambacht gaan waarderen en gebruiken ze deze kaas graag in hun gerechten. Een jonge, milde Sura Kees is heerlijk met quinoa en courgette voor een lichte zomerse maaltijd, en hij is ook heerlijk met bacon als je op zoek bent naar iets rijkers.