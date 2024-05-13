Beleef culinair Vorarlberg!
Geniet van de creativiteit!

In Vorarlberg en zijn inwoners draait alles om kaas. Maar er is nog veel meer te ontdekken in de bergen, valleien en rond het Bodenmeer.

Creatief in de natuur

In Vorarlberg draait alles om kaas. Van pittige oude Alp en Bergkäse tot romige Camembert, Sura Kees en milde verse kaas gemaakt van geiten- of schapenmelk, deze regio is een droom voor kaasliefhebbers.

De verscheidenheid aan zuivelproducten past bij het gevarieerde cultuurlandschap, gevormd door de traditionele drieslag. Vorarlberg combineert eeuwenoud vakmanschap met moderne technieken en kent zijn kaas echt. Er is altijd een hechte band geweest tussen de boeren, lokale producenten en de horeca hier.

Vorarlberg nodigt je uit om een duik te nemen in zijn rijke kaascultuur. Of je nu een culinaire wandeling maakt, een bezoek brengt aan een alpenweide, geniet van creatieve gerechten in toprestaurants, gezellige herbergen of een kijkje neemt in een moderne kaaskelder waar je de kaaswielen kunt zien rijpen, er is zoveel te proeven in Vorarlberg.

De opkomst van een kaassuperster

Sura Kees

Een oude traditie was bijna verdwenen tot ze 30 jaar geleden nieuw leven werd ingeblazen. De Kelten kenden deze zure, gefermenteerde kaas met de naam Sura Kees al. Hij had echter geen sterke aanhang en was lange tijd niet populair. De kaas werd ooit beschouwd als een kaas voor de armen en werd overschaduwd door rijkere laboratoriumkazen, die worden gemaakt met stremsel om wrongel te vormen. Sura Kees wordt echter zonder stremsel gemaakt.

Nu zijn lokale topkoks het ambacht gaan waarderen en gebruiken ze deze kaas graag in hun gerechten. Een jonge, milde Sura Kees is heerlijk met quinoa en courgette voor een lichte zomerse maaltijd, en hij is ook heerlijk met bacon als je op zoek bent naar iets rijkers.

Specialiteiten uit Vorarlberg

FAQ

Creatief eten en architectuur in Vorarlberg is er in vele vormen, van bekroonde restaurants en charmante herbergen tot moderne kaaskelders waar je het rijpingsproces van de kaas kunt bewonderen.

Robuuste bergkazen, zacht Sura Kees en bloemige hooimelkkaas: Vorarlberg en zijn inwoners zijn toegewijd aan kaas. Maar er is nog veel meer te ontdekken in de bergen en dalen: toprestaurants, Bodenmeer vis en traditionele Riebel, een specialiteit gemaakt van lichte maïsgrutten.

Eeuwenoud vakmanschap gecombineerd met moderne verwerkings- en rijpingstechnieken definiëren Vorarlbergs culinaire scene. De samenwerking tussen landbouw, regionale producenten, horeca en gastronomie is altijd hecht geweest.

