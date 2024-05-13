Innsbruck's gouden dak, versterkte gebouwen en avant-gardistische kabelbaanstations: De stad aan de Inn verrast, verbaast en bekoort.

De ruige rotsen die de stad omringen zijn allemaal echt, net als de gebouwen langs de oevers van de Inn. Een van de bijzondere charmes van de oude binnenstad van Innsbruck is hoe aanwezig de middeleeuwen hier nog voelen. Vanuit de verte zie je het Gouden Dak: gebouwd door keizer Maximiliaan I, schittert met zijn 2.657 vergulde koperen dakpannen over de Herzog-Friedrich-Strasse.

Innsbruck ademt geschiedenis en blijft trouw aan zijn middeleeuwse erfgoed, terwijl het ook zijn trotse combinatie van vestingwerk en kunst in ere houdt. Het imposante bouwwerk van Kasteel Ambras verrast met zijn mooie gewelfde plafonds en schilderijen van Rubens, Van Dyck en Velázquez.

Rond de gotische woontoren van de Ottoburg, die deel uitmaakte van de stadsvesting van Innsbruck, floreert nu de moderne drukte. En de Hofburg, uit ongeveer 1460, waartoe ook het hoftheater en de hoftuin behoren, kreeg zijn prachtige barokke uiterlijk tijdens het bewind van Maria Theresia.