Introduction
De ruige rotsen die de stad omringen zijn allemaal echt, net als de gebouwen langs de oevers van de Inn. Een van de bijzondere charmes van de oude binnenstad van Innsbruck is hoe aanwezig de middeleeuwen hier nog voelen. Vanuit de verte zie je het Gouden Dak: gebouwd door keizer Maximiliaan I, schittert met zijn 2.657 vergulde koperen dakpannen over de Herzog-Friedrich-Strasse.
Innsbruck ademt geschiedenis en blijft trouw aan zijn middeleeuwse erfgoed, terwijl het ook zijn trotse combinatie van vestingwerk en kunst in ere houdt. Het imposante bouwwerk van Kasteel Ambras verrast met zijn mooie gewelfde plafonds en schilderijen van Rubens, Van Dyck en Velázquez.
Rond de gotische woontoren van de Ottoburg, die deel uitmaakte van de stadsvesting van Innsbruck, floreert nu de moderne drukte. En de Hofburg, uit ongeveer 1460, waartoe ook het hoftheater en de hoftuin behoren, kreeg zijn prachtige barokke uiterlijk tijdens het bewind van Maria Theresia.
Innsbruck Alpine Zoo is een van de hoogst gelegen dierentuinen in Europa en ligt 750 m boven de zeespiegel.
Top hoogtepunten
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Dingen om te doen in omgeving van Innsbruck
Top evenementen
Eten en drinken in Innsbruck
Oniriq
Een uitstekend culinair adres op bekroond niveau. De heerlijke moderne sfeer in het Oniriq biedt de perfecte omgeving. Boven: de wijnaanbeveling van de sommelier.
Arkadenhof
Vis, vlees of vegetarisch: de gerechten zien er goed uit en smaken heerlijk. Vooral op warme zomerdagen is het Arkadenhof een fijne, koele plek.
Sitzwohl
De Sitzwohl biedt een zeer goede internationale keuken, is centraal gelegen en heeft een eenvoudige, moderne inrichting.
Goldener Adler
Restaurant Goldener Adler staat voor een uitstekende Tiroolse keuken. Gezellige houten meubels en attente bediening - je voelt je hier meteen thuis.
Oniriq
Een uitstekend culinair adres op bekroond niveau. De heerlijke moderne sfeer in het Oniriq biedt de perfecte omgeving. Boven: de wijnaanbeveling van de sommelier.
Arkadenhof
Vis, vlees of vegetarisch: de gerechten zien er goed uit en smaken heerlijk. Vooral op warme zomerdagen is het Arkadenhof een fijne, koele plek.
Sitzwohl
De Sitzwohl biedt een zeer goede internationale keuken, is centraal gelegen en heeft een eenvoudige, moderne inrichting.
Goldener Adler
Restaurant Goldener Adler staat voor een uitstekende Tiroolse keuken. Gezellige houten meubels en attente bediening - je voelt je hier meteen thuis.
Unieke plekken om te verblijven
Duurzaam reizen - met bus, trein of fiets
Openbaar vervoer zoals IVB-bussen en trams brengen bezoekers comfortabel door de stad. Er rijden ook talloze lijnen langs de bezienswaardigheden.
Een goedkoop en flexibel alternatief is de Stadsfiets, die op veel stations beschikbaar is. De stad is gemakkelijk te verkennen op goed ontwikkelde fietspaden van 90 kilometer.
Innsbruck Kaart
Gratis toegang tot 22 musea en attracties, een inbegrepen klim en afdaling op geselecteerde kabelbanen in de regio, evenals gratis reizen met het openbaar vervoer en de Sightseer hop-on hop-off bus - dit alles en nog veel meer is verkrijgbaar met de Innsbruck Card. Deze aankoopkaart is 24, 48 of 72 uur geldig en geeft je de vrijheid om de hoogtepunten van Innsbruck te verkennen.