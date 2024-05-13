Colorful row of houses on the Inn riverbank in Innsbruck, forested mountains in the background under cloudy sky.
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Innsbruck in de zomer
De Alpenstad

Bezoek Innsbruck in de winter
Innsbruck's gouden dak, versterkte gebouwen en avant-gardistische kabelbaanstations: De stad aan de Inn verrast, verbaast en bekoort.

De ruige rotsen die de stad omringen zijn allemaal echt, net als de gebouwen langs de oevers van de Inn. Een van de bijzondere charmes van de oude binnenstad van Innsbruck is hoe aanwezig de middeleeuwen hier nog voelen. Vanuit de verte zie je het Gouden Dak: gebouwd door keizer Maximiliaan I, schittert met zijn 2.657 vergulde koperen dakpannen over de Herzog-Friedrich-Strasse.

Innsbruck ademt geschiedenis en blijft trouw aan zijn middeleeuwse erfgoed, terwijl het ook zijn trotse combinatie van vestingwerk en kunst in ere houdt. Het imposante bouwwerk van Kasteel Ambras verrast met zijn mooie gewelfde plafonds en schilderijen van Rubens, Van Dyck en Velázquez.

Rond de gotische woontoren van de Ottoburg, die deel uitmaakte van de stadsvesting van Innsbruck, floreert nu de moderne drukte. En de Hofburg, uit ongeveer 1460, waartoe ook het hoftheater en de hoftuin behoren, kreeg zijn prachtige barokke uiterlijk tijdens het bewind van Maria Theresia.

Feiten over Innsbruck
Inwoners:binnen: ca. 132.200 (vanaf 2024)
Deelstaathoofdstad:van Tirol
Oppervlakte: 104.81 km²
Hoogte: 574 m
Uitzichtpunt: Nordkette
De lokale berg van Insbruck:Patscherkofel, rijst op ten zuiden van de stad en is een populair wandel- en skigebied.

Innsbruck Alpine Zoo is een van de hoogst gelegen dierentuinen in Europa en ligt 750 m boven de zeespiegel.

Top hoogtepunten

Bergisel skischans: Een architectonisch spannend gebouw

Alpine dierentuin: Een bezoek aan de dieren van de Alpen

De Nordkettenbahn: Van de stad naar de bergen

Keizerlijke Hofkerk: Pracht en praal met veel geschiedenis

Maria-Theresien-Straße: Wandelen met een bergpanorama

Goldenes Dachl: Indrukwekkende gouden dakpannen sinds 1420

Activiteiten in en rond Innsbruck

Tours

Alle themarondleidingen

Wandeling door Innsbruck

Architectuur tour

Brouwerij rondleiding

Rondleiding door de oude stad

Nachtwacht tour

Dingen om te doen in omgeving van Innsbruck

Top evenementen

Eten en drinken in Innsbruck

Oniriq

Een uitstekend culinair adres op bekroond niveau. De heerlijke moderne sfeer in het Oniriq biedt de perfecte omgeving. Boven: de wijnaanbeveling van de sommelier.

Arkadenhof

Vis, vlees of vegetarisch: de gerechten zien er goed uit en smaken heerlijk. Vooral op warme zomerdagen is het Arkadenhof een fijne, koele plek.

Sitzwohl

De Sitzwohl biedt een zeer goede internationale keuken, is centraal gelegen en heeft een eenvoudige, moderne inrichting.

Goldener Adler

Restaurant Goldener Adler staat voor een uitstekende Tiroolse keuken. Gezellige houten meubels en attente bediening - je voelt je hier meteen thuis.

Unieke plekken om te verblijven

Hotel Schwarzer Adler

De Innsbruck

Individueel hotel NALA

Duurzaam reizen - met bus, trein of fiets

Openbaar vervoer zoals IVB-bussen en trams brengen bezoekers comfortabel door de stad. Er rijden ook talloze lijnen langs de bezienswaardigheden.

Een goedkoop en flexibel alternatief is de Stadsfiets, die op veel stations beschikbaar is. De stad is gemakkelijk te verkennen op goed ontwikkelde fietspaden van 90 kilometer.

Innsbruck ontdekken

Innsbruck Kaart

Gratis toegang tot 22 musea en attracties, een inbegrepen klim en afdaling op geselecteerde kabelbanen in de regio, evenals gratis reizen met het openbaar vervoer en de Sightseer hop-on hop-off bus - dit alles en nog veel meer is verkrijgbaar met de Innsbruck Card. Deze aankoopkaart is 24, 48 of 72 uur geldig en geeft je de vrijheid om de hoogtepunten van Innsbruck te verkennen.

Innsbruck Kaart

FAQ

Innsbruck biedt een schat aan unieke bestemmingen, genesteld in het prachtige Alpenlandschap. Dit zijn enkele van de topattracties van de stad:

  • Bergisel Skischans: Deze indrukwekkende skischans combineert sportieve geschiedenis met moderne architectuur. Het uitkijkplatform biedt een adembenemend uitzicht over Innsbruck en de Alpen.

  • Kasteel Ambras: Dit renaissancekasteel ligt te midden van prachtige tuinen en is een historisch en kunsthistorisch juweeltje, met unieke collecties en tentoonstellingen.

  • Nordkette Kabelbaan: Deze kabelbaan brengt je rechtstreeks van het hart van Innsbruck naar de Nordkette, waar je kunt genieten van spectaculaire uitzichten en wandelmogelijkheden.

  • Gouden Dak: Met zijn 2.657 vergulde koperen dakpannen is dit huis een van de meest bewonderde bezienswaardigheden in de oude binnenstad van Innsbruck.

  • Alpine dierentuin Innsbruck: De hoogstgelegen dierentuin van Europa, gespecialiseerd in alpiene diersoorten.

  • Keizerlijke Hofburg: Een prachtig barok paleis dat ooit diende als residentie van de Habsburgers.

Innsbruck ligt in het westen van Oostenrijk en is de hoofdstad van de deelstaat Tirol. Gelegen in het Inntal en omgeven door de Alpen is het een populaire bestemming voor wintersporters en natuurliefhebbers.

In de regio Innsbruck verveel je je gegarandeerd nooit – mede dankzij de enorme variatie aan events. Alle evenementen vind je hier.

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