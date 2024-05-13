Introduction
De rivier de Salzach stroomt rustig door het centrum van Salzburg en verdeelt de stad in de romantische, historische oude binnenstad en de bruisende nieuwe binnenstad, terwijl de vesting Hohensalzburg boven de daken van de Festungsberg uittorent. De Mönchsberg, dicht bij het centrum maar ver van de drukte van de stad, is een populair natuurgebied met spectaculaire uitzichten en een uitgebreid netwerk van wandelpaden.
Mozart en muzikaal erfgoed
Salzburg is onlosmakelijk verbonden met Wolfgang Amadeus Mozart, en zijn muzikale werk is tot op de dag van vandaag bepalend voor de stad. Je zult de beroemdste zoon van Salzburg overal tegenkomen: Er is Salzburger Dom waar Mozart werd gedoopt, Mozarts geboortehuis in het pittoreske steegje Getreidegasse en Mozarts woonhuis waar de componist acht jaar woonde. Evenementen zoals de Mozartweek en klassieke concerten zijn een vaste waarde op de kalender van Salzburg.
De Salzburg Card bevat gratis toegang tot alle bezienswaardigheden en musea, gratis gebruik van het openbaar vervoer en kortingen op locaties in de hele stad.
Maak kennis met Salzburg
Top hoogtepunten
De traditionele klederdracht van Salzburg, de "Tracht"
Dirndljurken, lederhosen en "Joppe"-jassen waren vroeger de traditionele klederdracht van de plattelandsbevolking van Salzburg. Tegenwoordig wordt de traditionele klederdracht ("Tracht") zowel in de stad als op het platteland gedragen bij een grote verscheidenheid aan speciale gelegenheden en traditionele evenementen. Dit wordt weerspiegeld in de vele kledingszaken en winkels in Salzburg.
Salzburg en zijn bergen
Salzburg ligt tussen verschillende bergen, die ideaal zijn voor wandelingen. Of het nu gaat om een ontspannen middagwandeling of een uitdagende dagtocht, de "Stadtberge" van Salzburg bieden een sensationeel panoramisch uitzicht op de oude stad, de rivier de Salzach en de omgeving.
De Gaisberg en Untersberg (de laatste is bereikbaar met een kabelbaan) zijn populair voor meerdaagse tochten met een overnachting in een berghut. De Festungsberg, evenals de naburige Mönchsberg en Kapuzinerberg, zijn ideaal voor een eenvoudigere wandeling met het gezin.
Top evenementen
Poppentheater
Het traditionele poppentheater van Salzburg kijkt terug op meer dan 100 jaar geschiedenis.
Beroemde personen
Wolfgang Amadeus Mozart
Elk jaar komen duizenden gasten naar Salzburg om te zien waar een van de beroemdste componisten ter wereld heeft gewoond.
Franz Xaver Gruber
Componist van het kerstlied "Stille Nacht, Heilige Nacht", een symbool van vrede en solidariteit.
De Sound of Music
De familie Trapp is een legendarisch deel van Salzburg, maar veel verhalen blijven onbekend. Wist je dat ze in 1933 hun fortuin verloren, wat Maria von Trapp ertoe aanzette om de bedienden te ontslaan en haar gezin in hun vertrekken onder te brengen? Haar voormalige huis werd verhuurd en toen een gast haar kinderen hoorde zingen, moedigde hij hen aan om mee te doen aan een volksmuziekwedstrijd. Dit moment was het begin van de reis die de inspiratie vormde voor "The Sound of Music, een van de meest succesvolle musicals aller tijden.
"The Sound of Music" heeft ons tijdloze klassiekers als "Edelweiss", "Do-Re-Mi" en "My Favourite Things" gegeven, liedjes die nog steeds door generaties worden doorgegeven. Bezoekers van over de hele wereld volgen de voetsporen van de film in Salzburg, van het prachtige paleis Leopoldskron in Rococostijl tot de prachtige Mirabell-tuinen.
Een bezoek aan Salzburg wordt een reis door de tijd terwijl je door de stad wandelt en de locaties van de film verkent. Tip: boek een "The Sound of Music" tour om je onder te dompelen in de geschiedenis van de familie Trapp.
Eten en drinken in Salzburg
Unieke plekken om te verblijven
Behoud van historische gebouwen en monumenten
Salzburg en andere Oostenrijkse steden benadrukken thet behoud van historische gebouwen en monumenten. Dit gebeurt niet alleen om culturele redenen, maar draagt ook bij aan de bescherming van het klimaat. Hoe?
Het behoud van historische gebouwen kan helpen om hulpbronnen te besparen. Als bestaande gebouwen behouden blijven, zijn er minder nieuwe bouwprojecten nodig.
Het behoud van historische gebouwen kan de regionale identiteit versterken en het cultuuraanbod verrijken een belangrijke sociaal-culturele rol.
Veel historische gebouwen zijn oorspronkelijk gebouwd van natuurlijke materialen, vaak afkomstig uit de regio. Bij de restauratie van gebouwen wordt geprobeerd deze materialen te gebruiken om hun karakter te behouden.
Op ecologisch niveau dragen minder nieuwe gebouwen bij aan de bescherming van de leefomgeving van dieren en planten.