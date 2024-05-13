Salzburg old town with cathedral, church spires and Hohensalzburg Fortress on wooded cliffs, green mountains in background.
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Salzburg in de zomer
Vakantie in de stad van Mozart

Bezoek Salzburg in de winter
De betoverende barokstad Salzburg met zijn burcht, kathedraal en bezienswaardigheden is een podium voor topcultuur.

De rivier de Salzach stroomt rustig door het centrum van Salzburg en verdeelt de stad in de romantische, historische oude binnenstad en de bruisende nieuwe binnenstad, terwijl de vesting Hohensalzburg boven de daken van de Festungsberg uittorent. De Mönchsberg, dicht bij het centrum maar ver van de drukte van de stad, is een populair natuurgebied met spectaculaire uitzichten en een uitgebreid netwerk van wandelpaden.

Mozart en muzikaal erfgoed

Salzburg is onlosmakelijk verbonden met Wolfgang Amadeus Mozart, en zijn muzikale werk is tot op de dag van vandaag bepalend voor de stad. Je zult de beroemdste zoon van Salzburg overal tegenkomen: Er is Salzburger Dom waar Mozart werd gedoopt, Mozarts geboortehuis in het pittoreske steegje Getreidegasse en Mozarts woonhuis waar de componist acht jaar woonde. Evenementen zoals de Mozartweek en klassieke concerten zijn een vaste waarde op de kalender van Salzburg.

Info over Salzburg
Bevolking:ca. 158.400 (vanaf 2024)
Deelstaat:SalzburgerLand
Oppervlakte:65.7 km²
Favoriete uitkijkpunt:Richterhöhe op de Mönchsberg (507 m)

De Salzburg Card bevat gratis toegang tot alle bezienswaardigheden en musea, gratis gebruik van het openbaar vervoer en kortingen op locaties in de hele stad.

Maak kennis met Salzburg

Top hoogtepunten

De originele "Mozartkugel" van banketbakkerij Fürst

Kloosters, kerken en begraafplaatsen

Het historische centrum van Salzburg, het "DomQuartier

Museum voor moderne kunst op de Mönchsberg

Winkels met traditionele Salzburgse klederdracht

Rupertikirtag: Traditioneel festival in september

Salzburger Kunstwandeling

Activiteiten in en rond Salzburg

Traditioneel en stijlvol

De traditionele klederdracht van Salzburg, de "Tracht"

Dirndljurken, lederhosen en "Joppe"-jassen waren vroeger de traditionele klederdracht van de plattelandsbevolking van Salzburg. Tegenwoordig wordt de traditionele klederdracht ("Tracht") zowel in de stad als op het platteland gedragen bij een grote verscheidenheid aan speciale gelegenheden en traditionele evenementen. Dit wordt weerspiegeld in de vele kledingszaken en winkels in Salzburg.

Klederdrachtwinkels in Salzburg

Dagtochten in de omgeving

Wandelen, wandelen, genieten

Salzburg en zijn bergen

Salzburg ligt tussen verschillende bergen, die ideaal zijn voor wandelingen. Of het nu gaat om een ontspannen middagwandeling of een uitdagende dagtocht, de "Stadtberge" van Salzburg bieden een sensationeel panoramisch uitzicht op de oude stad, de rivier de Salzach en de omgeving.

De Gaisberg en Untersberg (de laatste is bereikbaar met een kabelbaan) zijn populair voor meerdaagse tochten met een overnachting in een berghut. De Festungsberg, evenals de naburige Mönchsberg en Kapuzinerberg, zijn ideaal voor een eenvoudigere wandeling met het gezin.

Top evenementen

Salzburger Festspiele

Een van 's werelds belangrijkste festivals voor opera, muziek en toneel.

Salzburger Festspiele

Mozartweek

In Salzburg begint het nieuwe jaar traditioneel met de Mozartweek.

Mozart Week

Poppentheater

Het traditionele poppentheater van Salzburg kijkt terug op meer dan 100 jaar geschiedenis.

Marionettentheater

Theater Felsenreitschule

Uniek theater in een niet meer gebruikte steengroeve.

Felsenreitschule

Beroemde personen

Wolfgang Amadeus Mozart

Elk jaar komen duizenden gasten naar Salzburg om te zien waar een van de beroemdste componisten ter wereld heeft gewoond.

Ontdek de stad van Mozart

Franz Xaver Gruber

Componist van het kerstlied "Stille Nacht, Heilige Nacht", een symbool van vrede en solidariteit.

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Dominee Joseph Mohr

Joseph Mohr schreef de tekst van wat "Stille Nacht" zou worden, een kerstlied dat mensen over grenzen en talen heen verenigt.

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In de voetsporen van de familie Trapp

De Sound of Music

De familie Trapp is een legendarisch deel van Salzburg, maar veel verhalen blijven onbekend. Wist je dat ze in 1933 hun fortuin verloren, wat Maria von Trapp ertoe aanzette om de bedienden te ontslaan en haar gezin in hun vertrekken onder te brengen? Haar voormalige huis werd verhuurd en toen een gast haar kinderen hoorde zingen, moedigde hij hen aan om mee te doen aan een volksmuziekwedstrijd. Dit moment was het begin van de reis die de inspiratie vormde voor "The Sound of Music, een van de meest succesvolle musicals aller tijden.

"The Sound of Music" heeft ons tijdloze klassiekers als "Edelweiss", "Do-Re-Mi" en "My Favourite Things" gegeven, liedjes die nog steeds door generaties worden doorgegeven. Bezoekers van over de hele wereld volgen de voetsporen van de film in Salzburg, van het prachtige paleis Leopoldskron in Rococostijl tot de prachtige Mirabell-tuinen.

Een bezoek aan Salzburg wordt een reis door de tijd terwijl je door de stad wandelt en de locaties van de film verkent. Tip: boek een "The Sound of Music" tour om je onder te dompelen in de geschiedenis van de familie Trapp.

Eten en drinken in Salzburg

11 brouwerijen in Salzburg

Uitstekende biercafés zoals de Weisse, de Fuxn of de Stieglkeller zijn vlaggenschepen van de hoge brouwkunst van Salzburg.

Bekroonde biercafés

Unieke plekken om te verblijven

Arthotel Blaue Gans

Montovani Hotel

Montovani Hotel

Steden duurzaam maken

Behoud van historische gebouwen en monumenten

Salzburg en andere Oostenrijkse steden benadrukken thet behoud van historische gebouwen en monumenten. Dit gebeurt niet alleen om culturele redenen, maar draagt ook bij aan de bescherming van het klimaat. Hoe?

  • Het behoud van historische gebouwen kan helpen om hulpbronnen te besparen. Als bestaande gebouwen behouden blijven, zijn er minder nieuwe bouwprojecten nodig.

  • Het behoud van historische gebouwen kan de regionale identiteit versterken en het cultuuraanbod verrijken een belangrijke sociaal-culturele rol.

  • Veel historische gebouwen zijn oorspronkelijk gebouwd van natuurlijke materialen, vaak afkomstig uit de regio. Bij de restauratie van gebouwen wordt geprobeerd deze materialen te gebruiken om hun karakter te behouden.

  • Op ecologisch niveau dragen minder nieuwe gebouwen bij aan de bescherming van de leefomgeving van dieren en planten.

FAQs

  • Vesting Hohensalzburg

  • Mozarts geboorteplaats

  • Tuinen van Mirabell

  • Salzburger Dom

  • Getreidegasse steeg

  • Paleis Hellbrunn

  • Plein Residenzplatz

  • Brouwerij Stiegl

  • Museum voor moderne kunst

  • Kerstmarkt Salzburg

Salzburg biedt een geslaagde mix van buitenervaringen, cultuur en het stadsleven.

  • Wandelen

  • Fietsen

  • Dagtochten naar de Wolfgangsee

  • Paleis Hellbrunn

  • Vesting Hohensalzburg

  • Rondleidingen door de stad

  • Culturele hoogtepunten zoals concerten, opera's en theatervoorstellingen, bijvoorbeeld in het Mozarteum of het Salzburger Landestheater

De Salzburg Card bevat gratis toegang tot bezienswaardigheden, gratis gebruik van het openbaar vervoer en kortingen op locaties in de hele stad.

Twee tot drie dagen zijn ideaal voor een ontspannen eerste verblijf, afhankelijk van hoeveel van de bezienswaardigheden je wilt zien.

Een bezoek aan de vesting Hohensalzburg duurt meestal 1,5 tot 2 uur, afhankelijk van je tempo. Als je de tijd wilt nemen om de details en de geschiedenis van het fort te leren kennen, kun je iets langer blijven, bijvoorbeeld door een van de rondleidingen te volgen, die tussen de 30 en 75 minuten duren.

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