De Sound of Music

De familie Trapp is een legendarisch deel van Salzburg, maar veel verhalen blijven onbekend. Wist je dat ze in 1933 hun fortuin verloren, wat Maria von Trapp ertoe aanzette om de bedienden te ontslaan en haar gezin in hun vertrekken onder te brengen? Haar voormalige huis werd verhuurd en toen een gast haar kinderen hoorde zingen, moedigde hij hen aan om mee te doen aan een volksmuziekwedstrijd. Dit moment was het begin van de reis die de inspiratie vormde voor "The Sound of Music, een van de meest succesvolle musicals aller tijden.

"The Sound of Music" heeft ons tijdloze klassiekers als "Edelweiss", "Do-Re-Mi" en "My Favourite Things" gegeven, liedjes die nog steeds door generaties worden doorgegeven. Bezoekers van over de hele wereld volgen de voetsporen van de film in Salzburg, van het prachtige paleis Leopoldskron in Rococostijl tot de prachtige Mirabell-tuinen.

Een bezoek aan Salzburg wordt een reis door de tijd terwijl je door de stad wandelt en de locaties van de film verkent. Tip: boek een "The Sound of Music" tour om je onder te dompelen in de geschiedenis van de familie Trapp.