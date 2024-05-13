De mooiste paleistuinen in Oostenrijk

Oostenrijk is de thuisbasis van indrukwekkende kastelen. Net zo opmerkelijk zijn de uitgestrekte tuinen, met veel zeldzame planten.

De Oostenrijkse kastelen liggen van oost naar west verspreid als parels aan een ketting en bieden volop kansen om de geschiedenis te ontdekken. Maar niet alleen de kastelen zelf zijn een bezoek waard - de tuinen, parken en lusthoven eromheen, zorgvuldig ontworpen met veel detail, zijn ware juweeltjes van tuinontwerp.

Een perfecte mix van architectuur en natuur

De Oostenrijkse paleistuinen zijn zeer gevarieerd, van prachtige bloemperken tot alpentuinen en van romantische ontwerpen tot waterpartijen. Veel van deze tuinen zijn eeuwenoud en bieden een verfrissend toevluchtsoord in de zomer. Het is geen verrassing dat bezoekers genieten van een ontspannen wandeling door deze prachtige groene ruimtes.

De mensen in Oostenrijk hebben altijd een sterke band gehad met natuur en architectuur. Al vroeg begonnen ze tuinen aan te leggen om te genieten van de schoonheid van de natuur. Vandaag de dag nodigen de prachtige paleistuinen van Oostenrijk uit tot wandelen, verkennen en ontspannen.