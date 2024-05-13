Oostenrijkse steden inspireren en openen nieuwe perspectieven: architectuur, cultuur en gastronomie geven je gewoontes een verrassende wending.

Een stad beleven betekent nieuwe bezienswaardigheden ontdekken, je verwonderen over culturele schatten en je onderdompelen in culinaire specialiteiten. Wie openstaat voor nieuwe perspectieven, staat ook open voor een verandering van het vertrouwde

Elk van de negen hoofdsteden van de Oostenrijkse deelstaten heeft haar eigen, unieke sfeer die je blik verruimt en uitnodigt tot nieuwe inzichten. The Austrian Synapse is het souvenier dat je meeneemt en dat blijft nazinderen. Stedelijke ervaringen en citytrips geven je inspiratie - van statige paleizen, kastelen en historische gebouwen tot cafés, restaurants, design-hotspots en culturele ontmoetingsplekken. Daarbij zijn het natuurlijk ook de mensen die de stad haar ziel en karakter geven.

De rijke geschiedenis van Oostenrijk heeft talloze bezienswaardigheden voortgebracht, waar verleden en heden samensmelten en herinneringen ontstaan die raken. En wat je raakt, verandert je en blijft nazinderen.

Grow your Austrian Synapse.