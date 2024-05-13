Woman laughing sitting on a man's shoulders in an old town alley, lake and mountains in the background.
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De mooiste steden van Oostenrijk
Stedelijke ervaringen die ontroeren en inspireren

Bezoek de steden ook in de winter
Oostenrijkse steden inspireren en openen nieuwe perspectieven: architectuur, cultuur en gastronomie geven je gewoontes een verrassende wending.

Een stad beleven betekent nieuwe bezienswaardigheden ontdekken, je verwonderen over culturele schatten en je onderdompelen in culinaire specialiteiten. Wie openstaat voor nieuwe perspectieven, staat ook open voor een verandering van het vertrouwde

Elk van de negen hoofdsteden van de Oostenrijkse deelstaten heeft haar eigen, unieke sfeer die je blik verruimt en uitnodigt tot nieuwe inzichten. The Austrian Synapse is het souvenier dat je meeneemt en dat blijft nazinderen. Stedelijke ervaringen en citytrips geven je inspiratie - van statige paleizen, kastelen en historische gebouwen tot cafés, restaurants, design-hotspots en culturele ontmoetingsplekken. Daarbij zijn het natuurlijk ook de mensen die de stad haar ziel en karakter geven.

De rijke geschiedenis van Oostenrijk heeft talloze bezienswaardigheden voortgebracht, waar verleden en heden samensmelten en herinneringen ontstaan die raken. En wat je raakt, verandert je en blijft nazinderen.

Grow your Austrian Synapse.

Zomer in de hoofsteden van de Oostenrijkse deelstaten

In de zomer komen heden en verleden in de Oostenrijkse steden samen in een Lebensgefühl vol cultuur, genot en inspiratie. Laat je verrassen door een veelzijdig aanbod aan stedelijke belevenissen.

Bezienswaardigheden, culturele schatten en architectuur

Verken de verborgen parels van Oostenrijk in charmante historische steden en laat je verrassen door het rijke culturele aanbod in musea en galerieën. Prachtige kastelen en paleizen met hun tuinen inspireren net zo sterk als de architectuur en de modesector.

Kleine historische steden

De historische schatten van de eeuwenoude steden zijn zorgvuldig bewaard gebleve en kan je ontdekken langs vijf gevarieerde routes.

Historische steden

Modewereld

Gastronomie, koffiehuiscultuur en Lebensgefühl

In Oostenrijk wordt eten en drinken een belevenis op zich: in toprestaurants, Weense koffiehuizen en heurigen met vegetarische en vegan specialiteiten, regionale bieren, lekkerij wijnen en zoete lekkernijen. Culinaire tradities en Lebensgefühl gaan hier hand in hand.

Evenementen, traditie en folklore

Info over klimaatbescherming

Erfgoedbescherming - een synoniem voor duurzaamheid

Het behoud van historische gebouwen is in Oostenrijk een belangrijke bijdrage aan de klimaatbescherming. Waarom?

  • Het behoud van erfgoed spaart grondstoffen en voorkomt dat groene ruimtes worden volgebouwd.

  • Daarnaast speelt erfgoedbescherming een belangrijke sociaal-culturele rol: het behoud komt de hele regio ten goede, die bezoekers kan inspireren met haar historische gebouwen.

  • Veel historische gebouwen zijn opgetrokken uit natuurlijke materialen uit de directe omgevng. Bij professionele restoratie wordt bewust gekozen voor deze regionale bouwmaterialen om de authenticiteit te behouden.

  • De biodiversiteit wordt beschermd: dier- en plantensoorten vinden er hun plek. Ook op ecologisch vlak is erfgoedbescherming de juiste keuze.

Duurzaam reizenDuurzame acoomodaties

FAQ

De Oostenrijkse steden zijn perfect voor een gavarieerde citytrip. In Wenen komen cultuur van wereldklasse, gastronomie en architectuur samen. Graz verrast met creativiteit en design, terwijl Salzburg betovert met historische charme en een rijke muziektraditie. Ook Linz, Innsbruck, Klagenfurt, Bregenz, Eisenstadt en St. Pölten weten te verrassen met moderne architectuur, een ontspannen stadsgevoel en een levendige sfeer. Elke stad heeft haar eigen karakter en biedt unieke stedelijke ervaringen die inspireren en bijblijven.

Een citytrip naar Oostenrijk combineert cultuur, architectuur en gastronomie met zomerse lichtheid. Tussen historische binnensteden, moderne musea, tuinen, galerieën en trendy hotspots ontstaat een urban "Lebensgefühl" dat tegelijk inspireert en ontspant. Openluchtconcerten, muziekfestivals, streetfoodmarkten en zwoele avonden in rooftopbars maken van Oostenrijkse steden echte zomerse ontmoetingsplekken.

Dankzij de korte afstanden en goede verbindingen met de trein en het openbaar vervoer wordt elke citytrip bovendien een duurzame en comfortabele ontdekkingstocht vol inspiratie.

De Oostenrijkse steden veranderen met de seizoenen - en bij elk bezoek ontdek je iets nieuws.

In de lente komen parken en tuinen tot leven, de temperaturen zijn aangenaam en in de stadscentra bruist het van de evenementen.

De zomer brengt openluchtconcerten, festivals, streetfoodmarkten en lange, zwoele avonden in cafés, tuinen en rooftopbars - ideaal voor citytrips vol cultuur, smaak en design.

In de herfst zorgen licht, culinaire beleving en tentoonstellngen voor een inspirerende sfeer, terwijl de winter charmeert met kerstmarkten en een feestelijke sfeer.

Meerdere steden in Oostenrijk laten zich perfect combineren tot een afwisselden rondreis. Dankzij korte afstanden en een uitstekend uitgebouwd spoornetwerk reis je comfortabel en duurzaam van stad naar stad. Een route van Wenen via Linz naar Salzburg, of verder naar Innsbruck, verbindt keizerlijke pracht met moderne creativiteit en een alpiene Lebensgefühl. Ook Graz, Klagenfurt, Bregenz, St Pölten en Eisenstadt zijn eenvoudig te bereiken - ideaal voor wie tijdens één citytrip de veelzijdigheid van Oostenrijk wil beleven.

In de Oostenrijkse steden wachten tal van ervaringen die je niet mag missen.

In Wenen geniet je van een klassiek koffiehuis en wandel je langs indrukwekkende keizerlijke gebouwen. Graz verrast met street art, creatieve gastronomie en designwijken, terwijl Salzburg betovert met zijn historische binnenstad en rijke muziektraditie. Linz maakt indruk met moderne architectuur en mediakunst, en in Innbruck wordt je getrakteerd op een prachtig uitzicht op bergketen de Nordkette. Klagenfurt straalt een bijna mediterrane sfeer uit aan de Wörthersee, Bregenz trekt de aandacht met het Kunsthaus en de Seebühne, St. Pölten combineert cultuur en architectuur op een boeiende manier, en Eisenstadt charmeert met barokke elegantie en de muziek van Joseph Haydn.

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