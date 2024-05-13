Hoe kunnen we het milieu en het klimaat beschermen?

Met de fiets kies je al voor duurzaamheid . Hier zijn vijf tips om tijdens je fietstocht nog meer bij te dragen aan het milieu:

1. Respecteer de natuur. Blijf op gemarkeerde paden en neem je afval mee.

2. Observeer dieren van een afstand en voer ze niet. Voedselresten kunnen schadelijk zijn.

3. Gebruik alleen toegestane oeverzones om te zwemmen, zodat broedende dieren ongestoord blijven.

4. Drink veel en slim. Neem een hervulbare waterfles mee; Oostenrijks kraanwater is uitstekend.

5. Maak kinderen enthousiast over de natuur. Wat ze waarderen, zullen ze beschermen.