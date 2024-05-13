Wintervakantie in Karinthië
Sneeuw, plezier en zonneschijn
Zuid-Oostenrijk betovert in de winter met zijn adembenemende landschap van bergen en meren. Omringd door de Hohe Tauern en Nockberge gebergten, biedt Karinthië zowel kleine gezinsvriendelijke skigebieden als grotere wintersportgebieden. Winterwandelingen en sneeuwschoenwandelingen door besneeuwde bossen en schaatsen op bevroren natuurlijke meren zorgen voor onvergetelijke natuurervaringen. Voor ontspanning, thermale baden en wellnessdiensten beschikbaar.
De regio wordt gevormd door Slow Food filosofie, met de nadruk op lokale specialiteiten zoals Karinthische Kasnudeln en verse vis. Daarnaast zorgen het nationale park Hohe Tauern, het biosfeerreservaat Nockberge en het natuurpark Dobratsch voor het behoud van de unieke natuurlijke schoonheid van Karinthië.
Karinthië Kaart voor kortingen:
Kunst en cultuur, vrijetijdsactiviteiten voor het hele gezin, avontuurlijke werelden - met de Kärnten Card valt er veel te beleven.
Maak kennis met Karinthië
Top hoogtepunten
Tours
Kerstmarkten in Karinthië
Excursiebestemmingen in Karinthië
Regio's
Nationaal Park Hohe Tauern
De meest mysterieuze plekken in het nationale park zijn de uitgestrekte gletsjervelden, gletsjerdalen en fascinerende flora en fauna.
Natuurpark Weissensee
Het natuurpark Weissensee heeft genoeg te bieden voor een sportieve vakantie: Een klein skigebied, schaatsen op het meer en winterwandelen.
Nockbergen
Geworteld in het biosfeerpark Nockberge, biedt deze zacht glooiende vakantieregio talloze mogelijkheden voor winterwandelen en sneeuwschoenwandelen.
Regio Wörthersee
Ingebed tussen de Alpen en de Adriatische Zee biedt het grootste meer van Karinthië een perfecte mix van wintersport en ontspanning.
Steden en plaatsen
Klagenfurt
De provinciehoofdstad aan de oostelijke oever van de winterse Wörthersee laat ruimte voor me-time.
Villach
De levendige oude stad combineert de Alpen-Adriatische cultuur en staat bekend om zijn typisch Karinthische gastvrijheid.
Velden aan de Wörthersee
Fijne keuken, informele restaurants, geweldige hotels: Velden is een exclusief stadje aan de Wörthersee.
Recepten
Unieke plekken om te verblijven
Tips voor klimaatbescherming
Respecteer de natuur. Blijf op gemarkeerde paden en neem je afval mee.
Gebruik duurzaam vervoer. Kies voor openbaar vervoer of verken met de fiets.
Houd rekening met wilde dieren. Observeer dieren van een veilige afstand.
Geniet bewust (en biologisch). Kies voor lokaal en duurzaam voedsel en producten.
Versterk de biodiversiteit. Het beschermen en behouden van biodiversiteit is cruciaal voor het ecologisch evenwicht.