Wintervakantie tussen skiën, rodelen, schaatsen en romantische reisbestemmingen

Besneeuwde bergen, bevroren meren, ijzige watervallen en gletsjers: wintervakanties in SalzburgerLand betoveren liefhebbers van schoonheid.

Zachte wintervakantie: Romantisch en ontspannend

Het SalzburgerLand biedt veel verschillende kanten als het gaat om wintervakantie. Het kan vredig en romantisch zijn, als wintermagie hier nog steeds bestaat. Je kunt het in een rustig tempo beleven, tijdens een ritje met de paardenslee, een ballonvaart, een wandeling door besneeuwde landschappen of een sneeuwschoenwandeling in de bergen.

Actieve wintervakantie: Levendig en dynamisch

Voor degenen die de voorkeur geven aan de snelle, energieke kant van het SalzburgerLand, zijn er de skigebieden volop sportieve uitdagingen. Skiën, langlaufen, sleeën en spannende funsporten zorgen voor spanning, adrenaline en de verwachting van een stevige snack in een berghut.

Hoofdstad:Salzburg
Oppervlakte:7.156 km²
Bevolking:ca. 571.500 (vanaf 2024)
Percentage bos:51,9%
Hoogste berg:Großvenediger (3.674 meter)
Skigebieden:57
Natuurparken:3
Kuuroorden:6

Familievakantie: Samen de bergen bedwingen

Skiën in skigebieden van wereldklasse

Langlaufen en skaten op perfecte loipes

Funsporten met tubing, snowbiken en snowkiten

Ijsklimmen met een coole adrenalinekick

Romantiek in de winter met koetsritten

Alpenkeuken in SalzburgerLand

Vanaf de bevroren meren in het noorden van het SalzburgerLand strekt zich in zuidelijke richting een hele keten van wintersportgebieden uit: van het Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn tot Obertauern, Werfenwengen Kitzsteinhorn. De winterse levensstijl zou niet compleet zijn zonder de legendarische skihutten en de populaire Alpenkeuken met gerechten als aardappelgröstl, Kaspressknödel of wilde bosbessentaart.

De modernste kabelbanen, verlichte pistes, openbaar vervoer en skicircuits: Alles in de skigebieden van het SalzburgerLand is gericht op een duurzaam winterseizoen.

Skiën in het SalzburgerLand

Reisbestemmingen in het SalzburgerLand

Regio's

Lungau

De stad uit, het platteland van de Lungau in! Het meest zuidelijke winterparadijs in het SalzburgerLand staat bekend om zijn rust en natuurlijkheid.

Lungau

Hochkönig

120 kilometer pistes, 34 liften, 85 kilometer winterwandelpaden en 40 kilometer langlaufloipes - een heerlijke plek om de winter door te brengen.

Hochkönig

Gastein vallei

Top skigebieden, eersteklas accommodatie en wellness aanbiedingen in een hotspot met een speciale alpine charme voor designers, yogi's en kenners.

Gastein vallei

Obertauern

100 km pistes en sneeuwzekerheid van november tot mei trekken wintersportfans met snowkiten, skiën, rodelen en langlaufen.

Obertauern

Grossarldal

Het Grossarldal, verbonden met Dorfgastein door de skischommel, biedt een 10-persoons gondellift, de beste pistes, een exclusief toprestaurant en familieaanbiedingen.

Großarldal

Steden en plaatsen

St. Gilgen

Ook bekend als het "Mozartdorp", biedt deze schilderachtige stad sport, cultuur en natuur.

St. Gilgen

Saalbach-Hinterglemm

Mountainbiken in de zomer, skiën in de winter: Actieve vakanties zijn hier aan de orde van de dag.

Saalbach-Hinterglemm

Zell am See-Kaprun

Gletsjer, bergen, meer - nog zo'n prachtige mix, typisch voor het SalzburgerLand.

Zell am See-Kaprun

Saalfelden-Leogang

Bekend om snelle outdooractiviteiten, evenementen, culturele hoogtepunten en de onvergelijkbare bergwereld.

Saalfelden-Leogang

Bad Gastein

Historisch kuuroord met thermale bronnen, Belle Époque architectuur en indrukwekkende bergwereld.

Bad Gastein

Wagrain-Kleinarl

Een plaats met water, bergen, natuur, veel activiteiten - en een gevoel van duurzaamheid.

Wagrain-Kleinarl

Maria Alm

Een idyllisch dorp voor zomer en winter, met directe toegang tot de bergen van de Hochkönig.

Maria Alm

Er even tussenuit

"Wellness in de Alpen in het SalzburgerLand

Verkwikkende zwavelbaden, rustgevende zoutbaden, inhalatietherapieën en zwemmen in mineraalrijk water - de helende kracht van water stroomt in veel thermale baden en overdekte zwembaden in de hele regio. Wie in een verwarmd buitenzwembad dobbert, kijkt vast en zeker omhoog naar een van de besneeuwde bergtoppen. Dit is "Alpine Wellness" in SalzburgerLand.

En als je lichaam en geest eenmaal warm zijn ontspannen, geeft de frisse buitenlucht je nieuwe energie tijdens het skiën, langlaufen, sneeuwschoenwandelen of gewoon tijdens een rustige wandeling.

Kuuroorden in het SalzburgerLand

Beroemde personen

Wolfgang Amadeus Mozart

Het wereldberoemde muzikale genie Wolfgang Amadeus Mozart was een "echte" Salzburger, werd hier geboren en werkte hier.

Wolfgang Amadeus Mozart

Franz Xaver Gruber

De leraar componeerde het wereldberoemde lied "Stille Nacht, Heilige Nacht", het symbool van vrede en solidariteit.

Franz Xaver Gruber

Joseph Mohr

De priester schreef de tekst voor het lied "Stille Nacht, Heilige Nacht", dat staat voor geloof en wereldwijde harmonie.

Joseph Mohr

De klanken van een wereldwijd succes

Muziek

Edelweiss, Edelweiss...! Een van de meest succesvolle Hollywoodmusicals aller tijden, The Sound of Musicwerd gefilmd in de stad Salzburg en het SalzburgerLand. De herinneringen aan Maria Augusta Trapp en haar beroemde zangfamilie werden een wereldwijde hit op het witte doek.

Paleis Hellbrunn en de Mirabell tuinen in Salzburg, evenals de Mondsee basiliek en St. Gilgen aan het Wolfgang meer in SalzburgerLand, worden nu bezocht door filmfans uit de hele wereld.

Recepten

Salzburger Nockerl

Learn how to make the most famous dessert from Salzburg.

Show recipe

Pinzgauer Schotten

Enjoy this Austrian cheesecake with raspberries, larch tops, and sorrel ice cream.

Show recipe

Charr à la Meunière

The clear lakes in Salzburg offer the best conditions for local fish.

Show recipe

Unieke plekken om te verblijven

De Hochkönigin in Maria Alm

Miramonte in Bad Gastein

Cortisen aan de Wolfgangsee

Tips voor klimaatbescherming

Hoe kunnen we klimaatbescherming combineren met wintervakantie?

  • Kies voor duurzame skigebieden

  • Boek eco-gecertificeerde hotels

  • Breng je wintervakantie door op een biologische boerderij

  • Plan uw treinreis

  • Gebruik duurzaam vervoer in het skigebied

  • Geniet van regionaal, seizoensgebonden en biologisch eten

  • Probeer langzame winteractiviteiten

Duurzaam reizen

Nationaal Park Hohe Tauern

Beschermde natuur in het SalzburgerLand

Het grootste nationale park van de hele Alpen overtreft de wildste Alpenverwachtingen: Meer dan 250 toppen boven de 3.000 meter en 342 gletsjers zijn te vinden in deze ongerepte, beschermde regio. In het hart ligt de Großglockner met een hoogte van 3.798 meter de hoogste berg van Oostenrijk. De beroemde Großglockner Hochalpenstraße biedt spannende, kronkelende tochten - maar is in de winter gesloten.

De thuisbasis van adelaars, steenbokken en marmotten kan samen met de rangers van het nationale park in de vrije natuur worden verkend. De Nationaal Park Museum in Mittersill toont op creatieve wijze de hoogtepunten van het park onder één dak.

Nationaal Park Hohe Tauern

FAQs

  • Langs rivieren fiets of trap hoog de bergen in

  • Wandelen over alpenweiden naar de top - met een welverdiend panoramisch uitzicht op meren en gletsjers.

  • Swingen golf club voor machtige bergketens en meren.

  • Wind om te surfen, wild water om te raften: In het SalzburgerLand kun je alle soorten watersporten beoefenen watersport.

  • Saalbach Hinterglemm

    De vallei midden in het grasgebergte Pinzgau is een trefpunt voor mountainbikers en gezinnen.

  • Hochkönig

    De koninklijk machtige berg op 2.181 meter is uiterst rustig voor vele activiteiten.

  • Gastein Vallei

    De prachtige Art Nouveau huizen uit de Belle Époque geven het dal zijn bijzondere charme.

  • Zell am See-Kaprun

    Nog zo'n prachtige mix van gletsjer, bergen en meer.

  • Oberstauern

    Uitzichten tot 2.500 meter boven zeeniveau inspireren tot wandelen in het prachtige Alpengebied.

  • Lungau

    Vanaf 1.000 meter boven zeeniveau kun je bergtoppen, alpenweiden en bergmeren het beste te voet of met de fiets verkennen.

  • Nationaal Park Hohe Tauern

    De regio heeft meer dan 250 bergtoppen van drieduizend meter en 342 gletsjers in een beschermde natuurlijke omgeving.

  • Wolfgangsee: Een schilderachtig meer in het Salzkammergut, omringd door de bergen van het Dachsteinmassief.

  • De Zeller See: Een groot meer in de buurt van Zell am See, populair voor watersporten zoals zeilen, windsurfen en zwemmen.

  • Fuschlsee: Een ander prachtig meer in het Salzkammergut, bekend om zijn heldere water en rustige sfeer. De Fuschlsee is een populaire bestemming om te zwemmen, varen en wandelen langs de oevers.

  • Hintersee: Een schilderachtig bergmeer in het Tennengebergte, omgeven door indrukwekkende rotsformaties.

  • Wallersee: Beroemd om watersporten zoals zeilen, surfen en vissen.

  • Mattsee: De Mattsee is populair om zijn schone water en charmante omgeving en is een populaire bestemming voor watersporten zoals zwemmen, zeilen en windsurfen.

  • Obertrumsee: Maakt deel uit van het Trumer merengebied in Flachgau en is een populaire bestemming voor watersporten zoals zeilen, surfen en stand-up paddling.

De SalzburgerLand Card is een all-inclusive pas die gratis toegang geeft tot ongeveer 180 ervaringen en attracties in de stad en de regio Salzburg, verkrijgbaar voor 6 of 12 dagen. Van veel aanbiedingen kun je meerdere keren genieten, terwijl thermale baden, kabelbanen en een paar andere attracties één keer bezocht kunnen worden tijdens de 6 of 12 dagen.

  • Meren en zwembaden

  • Kastelen en paleizen

  • Musea en tentoonstellingen

  • Mijnen

  • Natuurbelevenissen

