SalzburgerLand
Wintervakantie tussen skiën, rodelen, schaatsen en romantische reisbestemmingen
Zachte wintervakantie: Romantisch en ontspannend
Het SalzburgerLand biedt veel verschillende kanten als het gaat om wintervakantie. Het kan vredig en romantisch zijn, als wintermagie hier nog steeds bestaat. Je kunt het in een rustig tempo beleven, tijdens een ritje met de paardenslee, een ballonvaart, een wandeling door besneeuwde landschappen of een sneeuwschoenwandeling in de bergen.
Actieve wintervakantie: Levendig en dynamisch
Voor degenen die de voorkeur geven aan de snelle, energieke kant van het SalzburgerLand, zijn er de skigebieden volop sportieve uitdagingen. Skiën, langlaufen, sleeën en spannende funsporten zorgen voor spanning, adrenaline en de verwachting van een stevige snack in een berghut.
Evenementen in SalzburgerLand:
Traditionele en moderne hoogtepunten vind je in de Evenementenkalender.
Maak kennis met het SalzburgerLand
Top hoogtepunten
Op boards, lopers of stijgijzers
Wintersport in het SalzburgerLand
Vanaf de bevroren meren in het noorden van het SalzburgerLand strekt zich in zuidelijke richting een hele keten van wintersportgebieden uit: van het Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn tot Obertauern, Werfenwengen Kitzsteinhorn. De winterse levensstijl zou niet compleet zijn zonder de legendarische skihutten en de populaire Alpenkeuken met gerechten als aardappelgröstl, Kaspressknödel of wilde bosbessentaart.
De modernste kabelbanen, verlichte pistes, openbaar vervoer en skicircuits: Alles in de skigebieden van het SalzburgerLand is gericht op een duurzaam winterseizoen.
Reisbestemmingen in het SalzburgerLand
Regio's
Lungau
De stad uit, het platteland van de Lungau in! Het meest zuidelijke winterparadijs in het SalzburgerLand staat bekend om zijn rust en natuurlijkheid.
Hochkönig
120 kilometer pistes, 34 liften, 85 kilometer winterwandelpaden en 40 kilometer langlaufloipes - een heerlijke plek om de winter door te brengen.
Gastein vallei
Top skigebieden, eersteklas accommodatie en wellness aanbiedingen in een hotspot met een speciale alpine charme voor designers, yogi's en kenners.
Obertauern
100 km pistes en sneeuwzekerheid van november tot mei trekken wintersportfans met snowkiten, skiën, rodelen en langlaufen.
Steden en plaatsen
St. Gilgen
Ook bekend als het "Mozartdorp", biedt deze schilderachtige stad sport, cultuur en natuur.
Saalbach-Hinterglemm
Mountainbiken in de zomer, skiën in de winter: Actieve vakanties zijn hier aan de orde van de dag.
Saalfelden-Leogang
Bekend om snelle outdooractiviteiten, evenementen, culturele hoogtepunten en de onvergelijkbare bergwereld.
Bad Gastein
Historisch kuuroord met thermale bronnen, Belle Époque architectuur en indrukwekkende bergwereld.
Wagrain-Kleinarl
Een plaats met water, bergen, natuur, veel activiteiten - en een gevoel van duurzaamheid.
Er even tussenuit
"Wellness in de Alpen in het SalzburgerLand
Verkwikkende zwavelbaden, rustgevende zoutbaden, inhalatietherapieën en zwemmen in mineraalrijk water - de helende kracht van water stroomt in veel thermale baden en overdekte zwembaden in de hele regio. Wie in een verwarmd buitenzwembad dobbert, kijkt vast en zeker omhoog naar een van de besneeuwde bergtoppen. Dit is "Alpine Wellness" in SalzburgerLand.
En als je lichaam en geest eenmaal warm zijn ontspannen, geeft de frisse buitenlucht je nieuwe energie tijdens het skiën, langlaufen, sneeuwschoenwandelen of gewoon tijdens een rustige wandeling.
Beroemde personen
Wolfgang Amadeus Mozart
Het wereldberoemde muzikale genie Wolfgang Amadeus Mozart was een "echte" Salzburger, werd hier geboren en werkte hier.
Franz Xaver Gruber
De leraar componeerde het wereldberoemde lied "Stille Nacht, Heilige Nacht", het symbool van vrede en solidariteit.
De klanken van een wereldwijd succes
Muziek
Edelweiss, Edelweiss...! Een van de meest succesvolle Hollywoodmusicals aller tijden, The Sound of Musicwerd gefilmd in de stad Salzburg en het SalzburgerLand. De herinneringen aan Maria Augusta Trapp en haar beroemde zangfamilie werden een wereldwijde hit op het witte doek.
Paleis Hellbrunn en de Mirabell tuinen in Salzburg, evenals de Mondsee basiliek en St. Gilgen aan het Wolfgang meer in SalzburgerLand, worden nu bezocht door filmfans uit de hele wereld.
Recepten
Unieke plekken om te verblijven
Tips voor klimaatbescherming
Hoe kunnen we klimaatbescherming combineren met wintervakantie?
Kies voor duurzame skigebieden
Boek eco-gecertificeerde hotels
Breng je wintervakantie door op een biologische boerderij
Plan uw treinreis
Gebruik duurzaam vervoer in het skigebied
Geniet van regionaal, seizoensgebonden en biologisch eten
Probeer langzame winteractiviteiten
Nationaal Park Hohe Tauern
Beschermde natuur in het SalzburgerLand
Het grootste nationale park van de hele Alpen overtreft de wildste Alpenverwachtingen: Meer dan 250 toppen boven de 3.000 meter en 342 gletsjers zijn te vinden in deze ongerepte, beschermde regio. In het hart ligt de Großglockner met een hoogte van 3.798 meter de hoogste berg van Oostenrijk. De beroemde Großglockner Hochalpenstraße biedt spannende, kronkelende tochten - maar is in de winter gesloten.
De thuisbasis van adelaars, steenbokken en marmotten kan samen met de rangers van het nationale park in de vrije natuur worden verkend. De Nationaal Park Museum in Mittersill toont op creatieve wijze de hoogtepunten van het park onder één dak.