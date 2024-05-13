Besneeuwde bergen, bevroren meren, ijzige watervallen en gletsjers: wintervakanties in SalzburgerLand betoveren liefhebbers van schoonheid.

Zachte wintervakantie: Romantisch en ontspannend

Het SalzburgerLand biedt veel verschillende kanten als het gaat om wintervakantie. Het kan vredig en romantisch zijn, als wintermagie hier nog steeds bestaat. Je kunt het in een rustig tempo beleven, tijdens een ritje met de paardenslee, een ballonvaart, een wandeling door besneeuwde landschappen of een sneeuwschoenwandeling in de bergen.

Actieve wintervakantie: Levendig en dynamisch

Voor degenen die de voorkeur geven aan de snelle, energieke kant van het SalzburgerLand, zijn er de skigebieden volop sportieve uitdagingen. Skiën, langlaufen, sleeën en spannende funsporten zorgen voor spanning, adrenaline en de verwachting van een stevige snack in een berghut.