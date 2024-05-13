Steiermark in de zomer
Gletsjers, meren, bossen, kuuroorden en zelfs wijngaarden: Steiermark - het "Groene Hart van Oostenrijk" - verrast met een kleurrijk palet.

Diversiteit in het "Groene hart van Oostenrijk

Steiermark maakt indruk met zijn gevarieerde landschappen, van het bergachtige noorden, via het stedelijke centrum met de hoofdstad Graz, tot de zacht glooiende heuvels in het zuiden met zijn wijngaarden. Een opmerkelijke 5.838 meter scheiden de hoogste en laagste punten van Steiermark, van de Dachstein, de hoogste berg in de regio op 2.995 meter, tot de Vulkania® geneeskrachtige bron in Rogner Bad Blumau, die zich 2.843 meter onder de grond bevindt.

Genieten van gletsjer tot wijn

Het is precies deze diversiteit aan landschappen die zowel bezoekers als de lokale bevolking waarderen en waar ze het hele jaar door van kunnen genieten.

Bergen, bossen, meren en rivieren nodigen uit om actief te zijn en te genieten van de prachtige omgeving. Steiermark biedt vakantiegangers een rijke verscheidenheid aan vrijetijdsmogelijkheden. Maar één ding hebben alle regio's van Steiermark met elkaar gemeen: de hartelijkheid van de mensen en het genot van verwennerij: van de Dachsteingletsjer tot de wijngebieden.

Info over Steiermark
Hoofdstad:Graz
Oppervlakte: 16.401 km²
Bevolking:ca. 1,27 miljoen (vanaf 2024)
Percentage bos:62%
Berg Dachstein:2.995 meter
Natuurparken:7
Thermale baden:11
Wijnroutes:8

Steiermark Card: ontdek 177 excursiebestemmingen GRATIS!

Met de aankoop van de Steiermark Card krijgen gasten van april tot oktober gratis toegang tot 177 excursiebestemmingen en 30% korting bij 24 bonuspartners.

Evenementen in Steiermark
Traditionele en moderne highlights vind je in de Evenementenkalender

Maak kennis met Steiermark

Top hoogtepunten

De mooiste bezienswaardigheden in Steiermark

De 11 belevenisregio's in Steiermark

Altaussee in het Steiermarkse Salzkammergut

Nationaal Park Gesäuse

Hoofdstad van plezier Graz

Zuid-Steiermarkse wijnroute

Activiteiten in Steiermark

Tours

Van Zwitserse pijnboom tot pompoenpitolie

Van kunstschatten tot mousserende wijnen

Steiermarkse Romeinse wijnroute

Steiermarkse appelroute

Steiermarkse bloemenroute

Steirische kasteelroute

Zuid-Steiermarkse wijnroute

Hedendaagse wijngaardarchitectuur vormt hier samen met prachtig gerevitaliseerde traditionele gebouwen het landschap. Hoe wijngaarden, boomgaarden, bossen en velden zijn gecultiveerd en lokale tradities generaties lang bewaard zijn gebleven, is vandaag de dag nog steeds duidelijk te zien. Tot op de dag van vandaag is hier niets aan veranderd.

Zuid-Steiermarkse wijnroute

Excursiebestemmingen in Steiermark

Regio's

Schladming-Dachstein

Het imposante Dachsteinmassief met zijn gletsjers is het centrum voor skiën, winterwandelen en zelfs fatbiken.

Schladming-Dachstein

Ausseerland Salzkammergut

De besneeuwde regio biedt talloze mogelijkheden om de winter fris en behoedzaam te beleven.

Ausseerland

Nationaal Park Gesäuse

Bijna eindeloze bossen, wildwaterrivieren en machtige bergen: Dit is het Gesäuse, een van de nationale parken.

Nationaal Park Gesäuse

Hochsteiermark

Beleef de natuur tussen Semmering, Hochschwab en de Eisenerz Alpen. De regio is een geheime tip voor gezinnen en mensen die op zoek zijn naar ontspannen skiën.

Hochsteiermark

Murau

Omgeven door de adembenemende Steiermarkse bergen biedt de wintersportregio talloze ski- en snowboard-highlights voor gasten van alle leeftijden.

Murau

Erzberg-Leoben

Als de sneeuw de bergen bedekt, komen wintersporters naar Erzberg-Leoben om te skiën, snowboarden, langlaufen en winterwandelen.

Erzberg-Leoben

Murtal

Skiën, winterwandelen of langlaufen? Vakantie op de boerderij, wellnessvakantie of snelle actie? Alles is mogelijk in het Murtal.

Murtal

Graz en de regio Graz

UNESCO werelderfgoed, stad van design: Graz is de perfecte mix van creatieve scene, oude stad en futuristische architectuur.

Graz en de regio Graz

Oost-Steiermark

Natuurparken, appelland, kruidenland: Welkom in een enorme romantische boomgaard!

Oost-Steiermark

Thermen- en vulkaanland

Waar het bruist, verwarmt en stoomt. In zes kuuroorden stromen geneeskrachtige bronnen uit de grond.

Thermen- en vulkaanland

Zuid-Steiermark

Wandel door het heuvellandschap van het natuurpark Zuid-Steiermarken het Schilcherland en geniet van de goede keuken.

Zuid-Steiermark

Steden en plaatsen

Admont

Admont heeft de grootste kloosterbibliotheek ter wereld, de stiftskerk en het benedictijnenklooster. Het dient als toegangspoort tot avonturen in nationale park Gesäuse

Admont

Judenburg

De Judenburg is de stadstoren. Vanaf het uitkijkplatform kunnen bezoekers uitkijken over de Murvallei. Binnen bevindt zich het modernste planetarium van Europa.

Judenburg

Leoben

Mijnbouw en Gösser bier: Het 16e-eeuwse Hacklhaus, de middeleeuwse Schwammerlturm toren en de binnenplaats vind je op het hoofdplein naast de Bergmannsbrunnen fontein.

Leoben

Bruck aan de Mur

Aan de rivier en omgeven door bergen: Bruck, ook bekend als Kornmesserstadt naar het gotische Kornmesserhaus, combineert het stadsleven met de bergen.

Bruck aan de Mur

Hartberg

Achter muren met een rijke geschiedenis kunnen gasten stadstuinen verwachten die op de monumentenlijst staan, culturele evenementen en avontuurlijke routes.

Hartberg

Bad Radkersburg

Gelegen in het zuiden, kun je een historische oude stad verwachten met romantische steegjes en ontspanning in het speciale thermale water van de Parktherme spa.

Bad Radkersburg

Altaussee

Is het het groene meer of de goede lucht in de bergen? Het is waarschijnlijk de mix die mensen naar Altaussee trekt.

Altaussee
De Steiermarkse hoed met gemsbaard

Ook bekend als de Ausseerhoed, sierde hij ooit de hoofden van de rijken tijdens het Biedermeier-tijdperk. Tegenwoordig wordt hij gedragen door mensen die waarde hechten aan traditie en door fans van Steiermark.

Het kenmerk van een echte Steiermarkse hoed is het zwarte of groene vilt met een groene band. Dit iconische symbool van Steiermark is versierd met een zeemborstel of zeemrughaar. Een extra veer van het auerhoen geeft de band met de jager aan.

De kant waaraan de zeemborstel is bevestigd, verraadt de herkomst van de drager: Opper-Steiermarkers bevestigen de pluk haar aan de achterkant, terwijl het in de rest van Steiermark aan de zijkant wordt gedragen. Onder de Steiermarkse hoed maken het traditionele grijze Steiermarkse pak van zuiver wol en de echte Goiserer schoenen de typische Steiermarkse outfit voor mannen compleet.

Herkomst: Begin 19e eeuw in Ausseerland
Materiaal: Haarvilt
Kleur: grijsgroen
Bijzonderheid: Zeembaard, auerhoenveer

Het narcissenfestival in Ausseerland

De narcis als voorjaarsbode: Sinds 1960 wijden de inwoners van Aussee een meerdaags feest in mei aan deze tere bloem. Het hele Ausseerland "komt in bloei" en er ontstaat een indrukwekkende botenparade met handversierde sculpturen van miljoenen witte narcissen. Dit grote evenement, waaraan bijna elke inwoner deelneemt, duurt vier dagen. Onder begeleiding van plaatselijke fanfares, de narcissenkoningin en de meiboomdans voor kinderen bloeit het Salzkammergut op en verwelkomt het de komst van de zomer.

Narcissenfeest

Unieke plekken om te verblijven

Appartementen Hideaways in Altaussee

Steirereck bij Pogusch - Vogelhuis Oehoe

Schlosshotel Pichlarn in Aigen in het Ennstal

Winzarei Wijnmakerij Tement in Ehrenhausen

Beschermen door gebruik

Natuurparken in Steiermark

Bezoekers hebben niet alleen de kans om zich onder te dompelen in de ongerepte natuur van het "Groene Hart" van Oostenrijk, maar de zeven natuurparken bieden ook een beschermde habitat voor zeldzame planten en dieren:

FAQ

De stad Steyr in Oberösterreich wordt beschouwd als de naamgever en oorsprong van Steiermark. Hier staat kasteel Lamberg, dat vroeger een vesting was met de naam Styraburg.

Met de aankoop van de Steiermarkkaart krijgen gasten van april tot oktober gratis toegang tot 177 excursiebestemmingen en 30% korting bij 24 bonuspartners.

Gletsjers, meren, bossen, thermen en zelfs wijngaarden
Steiermark - het "Groene Hart van Oostenrijk" - verrast met een levendig kleurenpalet, mogelijk gemaakt door zijn veelzijdige natuur en cultuur. In 11 regio's kunnen gasten de rijke verscheidenheid ervaren die Steiermark te bieden heeft.

Schladming-Dachstein
Ausseerland Salzkammergut
Nationaal Park Gesäuse
Hochsteiermark
Murau
Erzberg-Leoben
Mur vallei
Graz en de regio Graz
Oost-Steiermark
Thermen- en Vulkanland
Zuid-Steiermark

Net zo divers als de landschappen van Steiermark zijn ook de bezienswaardigheden:

