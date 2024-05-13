Johann Strauss I, componist van de Radetzky Mars

Johann Strauss I werd op 14 maart 1804 in Wenen geboren als zoon van een brouwerij-eigenaar. Al op jonge leeftijd voelde hij zich aangetrokken tot muziek, vooral door het bewonderen van de "Linzer Geiger", reizende muzikanten die optraden langs de oevers van de Donau. In 1823 sloot hij zich aan bij het ensemble van Joseph Lanner en in 1827 had hij zijn eigen groep opgericht, waarmee hij de nu wereldberoemde Weense wals hielp vormgeven.

Door middel van innovatieve marketingstrategieën en grootse evenementen, zoals die in de beroemde Weense zaal "Zum Sperl", bereikte hij een enorme populariteit. Strauss toerde door Engeland en Frankrijk en liet een nalatenschap van meer dan 250 composities na. Zijn beroemdste werk blijft de Radetzky-mars, die tot op de dag van vandaag geliefd is.