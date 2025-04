W regionie Slow Food Travel w Karyntii goście mogą podglądać lokalnych producentów przy pracy i poznawać ich tradycyjne rzemiosło.

Slow Food zamiast Fast Food

W Karyntii, na słonecznej południowej stronie Alp, wśród licznych jezior i dolin, spotyka się ludzi, którzy zrozumieli, że prawdziwa przyjemność wymaga przede wszystkim czasu. I to nie tylko podczas degustacji regionalnych specjałów, ale już na etapie ich produkcji. Podróż w stylu Slow Food Travel, obejmującego doliny Gailtal, Lesachtal, Gitschtal i jezioro Weissensee, to wyprawa do tradycyjnego rzemiosła i do producentów pełnych pasji.

Rolnicy, kucharze i manufaktury wspólnie pracują nad biologiczną i zrównoważoną produkcją zboża, hodowlą ryb, gospodarką pasterską aż po wytwarzanie sera. Z wielką troską i zaangażowaniem tworzą produkty, które często od wieków są kultywowane w regionie. Dbają nie tylko o przekazywanie tradycyjnej wiedzy, ale także o jej przekazanie gościom. Od krendlowania karynckich pierogów Kasnudeln, czyli sztuki ich zaklejania, przez pieczenie naturalnego chleba na zakwasie, po wyrabianie masła na alpejskich pastwiskach. Kucharze nadają znanym produktom nowoczesny wygląd w kreatywnych daniach. Niezwykłe interpretacje przekonują smakoszy, którzy chcą poczuć autentyczność.