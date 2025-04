Skąd pochodzą dirndle i lederhosen

Słowo "Tracht" pochodzi od staroniemieckiego słowa "Draht(a)". Termin ten odnosił się do odzieży roboczej drwali, a także odzieży reprezentacyjnej klas wyższych. Dla ludności pracującej tradycyjny strój miał dwie główne funkcje: Musiał być praktyczny i nadawać się do codziennego noszenia. Tkanina dirndl była niedroga i zwykle wykonana z wełny lub lnu. Tylko uprzywilejowane klasy wyższe miały dostęp do jedwabiu, bawełny lub innych szlachetnych materiałów. Mężczyźni nosili lederhosen do obróbki drewna i polowań, które, nawiasem mówiąc, były zarezerwowane dla szlachty aż do XX wieku.

W połowie XIX wieku arystokracja i burżuazja odkryły letnie wakacje - a wraz z nimi tradycyjny strój. Nawet cesarz Franciszek Józef I. był entuzjastą noszenia lederhosen. Tradycyjny salzburski producent strojów Jahn-Markl stworzył specjalnie dla niego kolor "Altschwarz".