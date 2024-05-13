Imponująca górska sceneria, ośnieżone lasy i serdeczna gościnność sprawiają, że region Schladming-Dachstein zapewnia niezapomniane zimowe przeżycie.

Narty między masywem Dachstein a pasmem Schladminger Tauern

W sercu Styrii, między imponującym masywem Dachstein na północy a charakterystycznym pasmem górskim Schladminger Tauern na południu leży różnorodny region wypoczynkowy Schladming-Dachstein. Czekają tu zimowe atrakcje dla wszystkich: 230 kilometrów tras zjazdowych, trasy biegowe na światowym poziomie, przygody na lodowcu i prawdziwa austriacka gościnność.

Ośrodek narciarski 4-Berge-Skischaukel Schladming - narciarska huśtawka 4 szczytów - łączy cztery najlepsze góry narciarskie: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen i Reiteralm. Razem tworzą one serce Ski amadé - jednego z największych terenów narciarskich w Europie. Wspólny karnet narciarski zapewnia dostęp do 123 kilometrów doskonale przygotowanych tras zjazdowych, nowoczesnych wyciągów i licznych schronisk górskich. Szerokie trasy carvingowe, sportowe tereny, gwarancja śniegu i przytulne, skąpane w słońcu tarasy zapewniają doskonałe narciarskie wrażenia.

Region Schladming-Dachstein oferuje wyjątkowe wrażenia dla narciarzy również poza słynną huśtawką narciarską 4 szczytów. Ośrodki narciarskie Galsterberg, Rittisberg, Riesneralm, Fageralm i Planneralm doskonale uzupełniają krajobraz sportowej zimy.