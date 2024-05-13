Schladming-Dachstein
9 gór narciarskich. Wyjątkowe wrażenia. Nieograniczone możliwości.
Introduction
Narty między masywem Dachstein a pasmem Schladminger Tauern
W sercu Styrii, między imponującym masywem Dachstein na północy a charakterystycznym pasmem górskim Schladminger Tauern na południu leży różnorodny region wypoczynkowy Schladming-Dachstein. Czekają tu zimowe atrakcje dla wszystkich: 230 kilometrów tras zjazdowych, trasy biegowe na światowym poziomie, przygody na lodowcu i prawdziwa austriacka gościnność.
Ośrodek narciarski 4-Berge-Skischaukel Schladming - narciarska huśtawka 4 szczytów - łączy cztery najlepsze góry narciarskie: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen i Reiteralm. Razem tworzą one serce Ski amadé - jednego z największych terenów narciarskich w Europie. Wspólny karnet narciarski zapewnia dostęp do 123 kilometrów doskonale przygotowanych tras zjazdowych, nowoczesnych wyciągów i licznych schronisk górskich. Szerokie trasy carvingowe, sportowe tereny, gwarancja śniegu i przytulne, skąpane w słońcu tarasy zapewniają doskonałe narciarskie wrażenia.
Region Schladming-Dachstein oferuje wyjątkowe wrażenia dla narciarzy również poza słynną huśtawką narciarską 4 szczytów. Ośrodki narciarskie Galsterberg, Rittisberg, Riesneralm, Fageralm i Planneralm doskonale uzupełniają krajobraz sportowej zimy.
Dlaczego warto odwiedzić Schladming-DachsteinW regionie Schladming-Dachstein, będącym częścią rozległego Ski amadé, codzienne troski topnieją niczym śnieg w słońcu. Czekają na Ciebie niekończące się kilometry tras narciarskich, specjalne stoki dla dzieci, nowoczesne wyciągi i wędrówki w dziewiczej przyrodzie.
Aktywność i relaks
Zjeżdżaj po znakomitych trasach lub znajdź spokój podczas zimowych wędrówek, narciarstwa biegowego lub jogi na stoku – w otoczeniu gór, lasów i wspaniałych widoków.
Sztuka i kultura
Adwent, jarmarki bożonarodzeniowe i spektakularny nocny wyścig: kultura i sport idą tu w parze.
Cztery góry. Jedno przeżycie. Nieskończona radość z nart
W regionie Schladming-Dachstein można jeździć z góry na górę bez konieczności zdejmowania nart. Ośrodek narciarski 4-Berge-Skischaukel - narciarska huśtawka 4 szczytów - łączy Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen i Reiteralm w jeden wielki raj narciarski. Z gwarancją śniegu, możliwościami uprawiania sportów zimowych i zapierającymi dech w piersiach widokami. Najnowocześniejszy komfort, krótkie czasy oczekiwania i nieograniczona różnorodność: witamy w sercu Ski amadé!
Najpiękniejsze zakwaterowanie
Natur- und Wellnesshotel Höflehner ****S
Skorzystaj z szerokiej oferty obejmujacej regionalną kuchnię ekologiczną, wellness w ekskluzywnym centrum spa i bogaty program aktywności. Od 1450 € za osobę.
Ski- & Wellnesshotel Schütterhof ****
Ski-in/Ski-out, basen infinity i karnet narciarski w cenie. Oferta: 3 nocl. w hotelu Schütterhof**** od 770€/os. z karnetem Ski amadé i dostępem do strefy wellness.
Świetna zabawa na śnieguW regionie Schladming-Dachstein, który jest częścią Ski amadé, codzienne troski znikają jak śnieg w słońcu. Czekają na Ciebie niekończące się kilometry tras narciarskich, specjalne stoki dla dzieci, supernowoczesne wyciągi, trasy alpejskie i wiele więcej!
Widoki, które Cię zachwycą
Na wysokości 2700 m n.p.m. czeka na Ciebie panoramiczny widok, pałac z lodu, wiszący most i lodowa restauracja z regionalnymi specjałami i wspaniałym widokiem.
Program wieczorny
Czy to na nartach, czy na sankach - oświetlona góra Hochwurzen to idealne miejsce na wieczorną zabawę na śniegu. W Schladming-Dachstein zima prawie się nie kończy.
Narciarstwo biegowe w górach
Słoneczny płaskowyż Ramsau am Dachstein jest rajem dla miłośników biegówek. Czeka tu rozległa sieć tras z przepięknymi widokami. Spokój, sport i gwarancja śniegu.
Wybierz się na skitour
W otoczeniu niekończącego się zimowego krajobrazu każdy znajdzie coś dla siebie, bez względu na to, czy śmiga na nartach po stoku, czy odkrywa tereny poza nim.
Sanki w dzień i w nocy
Saneczkarstwo to jedna z najpopularniejszych atrakcji w regionie, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy! 7-kilometrowy tor na Hochwurzen należy do najdłuższych w Alpach.
Zabawa poza stokiem
Rozkoszuj się kulinarnymi przysmakami w górskim schronisku
Szef kuchni Richard Rauch intensywnie współpracuje z kilkoma górskimi restauracjami, dzięki czemu w menu znajdują się wyjątkowe lokalne dania alpejskie.
Nocne saneczkowanie i żeberka
Delektuj się pikantnymi żeberkami w górskim schronisku i zjedź oświetloną trasą saneczkową na Hochwurzen albo na Galsterberg – wszystko to w pakiecie!
Rozpocznij dzień od jogi na śniegu
30-minutowe zajęcia jogi na śniegu odbywają się bezpośrednio na stokach, w otoczeniu gór. To doskonały sposób na rozpoczęcie dnia w relaksującej atmosferze.
Nowe kolejki to większy komfort i krótszy czas oczekiwania
Tej zimy zostaną oddane do użytku trzy najnowocześniejsze kolejki linowe: 10-osobowa kolejka kabinowa na Hauser Kaibling, komfortowa 8-osobowa kolejka krzesełkowa na Planai oraz nowa kolejka kabinowa na Fageralm. Dzięki temu dotrzesz na szczyt jeszcze szybciej – dodatkowo podziwiając panoramiczne widoki.
"Almkulinarik" - alpejska kuchnia w nowym wydaniuPo dniu spędzonym na śniegu nie ma nic lepszego niż relaks w jednym z przytulnych górskich schronisk. Ciesz się lokalnymi specjałami, jakością i gościnnością, np. w ramach projektu Richarda Raucha "Almkulinarik", który każdej zimy proponuje coś nowego.
Odkryj szczegóły dotyczące starannie wyselekcjonowanych schronisk biorących udział w tej „kulinarnej przygodzie”.
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... schroniska górskie
Schronisko w Schladming z możliwością jazdy na sankach i snowtubingu.
Na szczycie Planai, z dużego tarasu można podziwiać Ripperl, Kaiserschmarrn i Gröstlpfanne.
Małe, przytulne schronisko na wysokości 1 852 m bezpośrednio przy stoku narciarskim i torze saneczkowym, otwarte tylko zimą.
Schronisko na Hauser Kaibling z pięknym widokiem.
Autentyczny domek z tradycyjnym piecem opalanym drewnem.
Idealny dla całej rodziny, dostępny pieszo, na nartach biegowych lub samochodem.
... miejsca do fotografowania, gdy szukasz idealnego widoku
Dachstein Himmelsleiter en Treppe ins Nichts
Zapierające dech w piersiach widoki na wysokości ponad 2700 metrów nad poziomem morza.
Spektakularne widoki na masyw Dachstein.
Najwyżej położona wioska narciarska w Styrii z malowniczymi widokami i dziewiczą przyrodą.
Ze szczytu roztacza się zapierający dech w piersiach widok na biały zimowy krajobraz.
Imponujący widok na masyw Dachstein i idealne miejsce do fotografowania zimą.
Na śniegu jest tak wiele do zrobienia
Ski Opening 2025 z Backstreet Boys
5., 6. i 7. grudnia Backstreet Boys otwierają sezon zimowy wspaniałym koncertem na stadionie Planai.
The Nightrace 2026
Schladming co roku staje się miejscem najbardziej spektakularnych zawodów narciarskich: niezapomnianego Nightrace, który jest punktem kulminacyjnym Pucharu Świata.
Jarmarki bożonarodzeniowe
Śnieg, światła, przekąski i napoje: prawdziwa austriacka wspólnota w miesiącach zimowych
Dachsteinlauf – otwarte zawody w biegach narciarskich
W dniach od 9 do 11 stycznia 2026 r. w Ramsau am Dachstein odbędzie się bieg DACHSTEINLAUF. Do wyboru jest trasa o długości 40 km lub bieg drużynowy na 10 km. Odpowiedni dla narciarzy biegowych na każdym poziomie zaawansowania.
W górę własnymi siłami, a potem spokojnie w dół
Wycieczka na nartach skiturowych na Planai to wyjątkowe zimowe przeżycie: krok po kroku przez las na szczyt z widokiem na masyw Dachstein. Na górze czeka na Ciebie nie tylko panoramiczny widok, ale także przyjemna jazda po stokach Pucharu Świata i zasłużona przerwa w przytulnej górskiej chatce.
Informacje praktyczneWarto wiedzieć
Jak się tam dostać?
Podróżuj pociągiem w sposób zrównoważony do Schladming i Steinach/Irding z bezpośrednim połączeniem ÖBB z Grazu, Innsbrucka i Salzburga.
Gdzie można się zatrzymać?
Hotel w Schladming, apartament w Haus im Ennstal lub domek letniskowy w Ramsau am Dachstein - to wszystko jest możliwe.
Gdzie można jeździć na nartach?
Z terenem narciarskim z czterema szczytami, specjalnymi stokami dla dzieci i jako część Ski amadé, masz wiele możliwości.
Jakie karnety narciarskie oferuje region?
Sprawdź wcześniej w domu, jakiego karnetu narciarskiego potrzebujesz i ile on kosztuje.
Do których szkół narciarskich można dołączyć?
W całym regionie narciarskim Schladming-Dachstein działa 20 szkół narciarskich i biegowych.
Jakie wydarzenia są planowane?
Nie chcesz przegapić żadnych wydarzeń podczas urlopu? Sprawdź kalendarz na tę zimę z wyprzedzeniem.
Jak się tam dostać?
Podróżuj pociągiem w sposób zrównoważony do Schladming i Steinach/Irding z bezpośrednim połączeniem ÖBB z Grazu, Innsbrucka i Salzburga.
Gdzie można się zatrzymać?
Hotel w Schladming, apartament w Haus im Ennstal lub domek letniskowy w Ramsau am Dachstein - to wszystko jest możliwe.
Gdzie można jeździć na nartach?
Z terenem narciarskim z czterema szczytami, specjalnymi stokami dla dzieci i jako część Ski amadé, masz wiele możliwości.
Jakie karnety narciarskie oferuje region?
Sprawdź wcześniej w domu, jakiego karnetu narciarskiego potrzebujesz i ile on kosztuje.
Do których szkół narciarskich można dołączyć?
W całym regionie narciarskim Schladming-Dachstein działa 20 szkół narciarskich i biegowych.
Jakie wydarzenia są planowane?
Nie chcesz przegapić żadnych wydarzeń podczas urlopu? Sprawdź kalendarz na tę zimę z wyprzedzeniem.
Zielone Serce na zimowym uropie
W Styrii harmonijnie łączą się natura, kultura i kuchnia, tworząc wyjątkowe zimowe doświadczenie. Na północy kuszą różnorodne tereny narciarskie i trasy biegowe wokół Schladming, Kreischberg i Stuhleck, w środkowej części regionu Graz zachwyca przedświąteczną atmosferą, a na południu urzekają spokojne winnice. Bez względu na to, jak goście spędzają tu czas - aktywnie na trasach narciarskich czy delektując się relaksującą ciszą wśród natury - Styria wita ich prawdziwą serdecznością. steiermark.com/winterurlaub.
Tourismusverband Schladming-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
Telefon: +43 3687 23 310