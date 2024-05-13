Three female skiers wearing helmets and colourful ski goggles taking a selfie on a snowy slope.
  1. Homepage
  2. Urlop zimowy i narty w Austrii
  3. Zima 2025/26 w Austrii
  4. Region Schladming-Dachstein

Schladming-Dachstein
9 gór narciarskich. Wyjątkowe wrażenia. Nieograniczone możliwości.

Imponująca górska sceneria, ośnieżone lasy i serdeczna gościnność sprawiają, że region Schladming-Dachstein zapewnia niezapomniane zimowe przeżycie.

Narty między masywem Dachstein a pasmem Schladminger Tauern

W sercu Styrii, między imponującym masywem Dachstein na północy a charakterystycznym pasmem górskim Schladminger Tauern na południu leży różnorodny region wypoczynkowy Schladming-Dachstein. Czekają tu zimowe atrakcje dla wszystkich: 230 kilometrów tras zjazdowych, trasy biegowe na światowym poziomie, przygody na lodowcu i prawdziwa austriacka gościnność.

Ośrodek narciarski 4-Berge-Skischaukel Schladming - narciarska huśtawka 4 szczytów - łączy cztery najlepsze góry narciarskie: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen i Reiteralm. Razem tworzą one serce Ski amadé - jednego z największych terenów narciarskich w Europie. Wspólny karnet narciarski zapewnia dostęp do 123 kilometrów doskonale przygotowanych tras zjazdowych, nowoczesnych wyciągów i licznych schronisk górskich. Szerokie trasy carvingowe, sportowe tereny, gwarancja śniegu i przytulne, skąpane w słońcu tarasy zapewniają doskonałe narciarskie wrażenia.

Region Schladming-Dachstein oferuje wyjątkowe wrażenia dla narciarzy również poza słynną huśtawką narciarską 4 szczytów. Ośrodki narciarskie Galsterberg, Rittisberg, Riesneralm, Fageralm i Planneralm doskonale uzupełniają krajobraz sportowej zimy.

Schladming-Dachstein: liczby i fakty
Ośrodki narciarskie9
Trasy narciarskie230 km (760 km w Ski amadé)
Trasy biegowe430 km
Zimowe szlaki turystyczne300 km
Wyciągi narciarskie i kolejki linowe98
Szkółki narciarskie20
Schroniska górskie100
Najwyższa góra w regionieDachstein (2 995 m n.p.m.)
Najdłuższy zjazd do dolinyHochwurzen (7,7 km)
Dojazd
Noclegi
Karnety
Mapa
Wydarzenia i aktywności w regionie

Dlaczego warto odwiedzić Schladming-Dachstein

W regionie Schladming-Dachstein, będącym częścią rozległego Ski amadé, codzienne troski topnieją niczym śnieg w słońcu. Czekają na Ciebie niekończące się kilometry tras narciarskich, specjalne stoki dla dzieci, nowoczesne wyciągi i wędrówki w dziewiczej przyrodzie.

Aktywność i relaks

Zjeżdżaj po znakomitych trasach lub znajdź spokój podczas zimowych wędrówek, narciarstwa biegowego lub jogi na stoku – w otoczeniu gór, lasów i wspaniałych widoków.

Dowiedz się więcej

Sztuka i kultura

Adwent, jarmarki bożonarodzeniowe i spektakularny nocny wyścig: kultura i sport idą tu w parze.

Dowiedz się więcej

Oferta kulinarna

Tradycyjne, przytulne schroniska, regionalne specjały i kuchnia alpejska sprawiają, że każdy posiłek jest tu niezapomnianym przeżyciem.

Dowiedz się więcej

Cztery góry. Jedno przeżycie. Nieskończona radość z nart

W regionie Schladming-Dachstein można jeździć z góry na górę bez konieczności zdejmowania nart. Ośrodek narciarski 4-Berge-Skischaukel - narciarska huśtawka 4 szczytów - łączy Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen i Reiteralm w jeden wielki raj narciarski. Z gwarancją śniegu, możliwościami uprawiania sportów zimowych i zapierającymi dech w piersiach widokami. Najnowocześniejszy komfort, krótkie czasy oczekiwania i nieograniczona różnorodność: witamy w sercu Ski amadé!

Dowiedz się więcej

Najpiękniejsze zakwaterowanie

Natur- und Wellnesshotel Höflehner ****S

Skorzystaj z szerokiej oferty obejmujacej regionalną kuchnię ekologiczną, wellness w ekskluzywnym centrum spa i bogaty program aktywności. Od 1450 € za osobę.

Zarezerwuj teraz

Ski- & Wellnesshotel Schütterhof ****

Ski-in/Ski-out, basen infinity i karnet narciarski w cenie. Oferta: 3 nocl. w hotelu Schütterhof**** od 770€/os. z karnetem Ski amadé i dostępem do strefy wellness.

Zarezerwuj teraz

Falkensteiner Hotel Schladming ****S

Alpejska przytulność spotyka tu nowoczesną architekturę, a prawdziwa serdeczność kształtuje urlopowe doznania. Od 299€/nocl./pokój 2-osobowy.

Zarezerwuj teraz

Świetna zabawa na śniegu

W regionie Schladming-Dachstein, który jest częścią Ski amadé, codzienne troski znikają jak śnieg w słońcu. Czekają na Ciebie niekończące się kilometry tras narciarskich, specjalne stoki dla dzieci, supernowoczesne wyciągi, trasy alpejskie i wiele więcej!

Widoki, które Cię zachwycą

Na wysokości 2700 m n.p.m. czeka na Ciebie panoramiczny widok, pałac z lodu, wiszący most i lodowa restauracja z regionalnymi specjałami i wspaniałym widokiem.

Doświadcz uroku Dachsteinu

Program wieczorny

Czy to na nartach, czy na sankach - oświetlona góra Hochwurzen to idealne miejsce na wieczorną zabawę na śniegu. W Schladming-Dachstein zima prawie się nie kończy.

Dowiedz się więcej

Narciarstwo biegowe w górach

Słoneczny płaskowyż Ramsau am Dachstein jest rajem dla miłośników biegówek. Czeka tu rozległa sieć tras z przepięknymi widokami. Spokój, sport i gwarancja śniegu.

Dowiedz się więcej

Wybierz się na skitour

W otoczeniu niekończącego się zimowego krajobrazu każdy znajdzie coś dla siebie, bez względu na to, czy śmiga na nartach po stoku, czy odkrywa tereny poza nim.

Dowiedz się więcej

Sanki w dzień i w nocy

Saneczkarstwo to jedna z najpopularniejszych atrakcji w regionie, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy! 7-kilometrowy tor na Hochwurzen należy do najdłuższych w Alpach.

Dowiedz się więcej

Rodzinna zabawa na śniegu

Rittisberg, Galsterberg i Planneralm oferują bajkowe lasy, spokojne stoki narciarskie, tory saneczkowe i place zabaw - i tym samym zapewnia rodzinny urlop pełen przygód.

Dowiedz się więcej

Zabawa poza stokiem

Rozkoszuj się kulinarnymi przysmakami w górskim schronisku

Szef kuchni Richard Rauch intensywnie współpracuje z kilkoma górskimi restauracjami, dzięki czemu w menu znajdują się wyjątkowe lokalne dania alpejskie.

Kulinarne doświadczenia

Nocne saneczkowanie i żeberka

Delektuj się pikantnymi żeberkami w górskim schronisku i zjedź oświetloną trasą saneczkową na Hochwurzen albo na Galsterberg – wszystko to w pakiecie!

Sanki i kulinarne doznania

Rozpocznij dzień od jogi na śniegu

30-minutowe zajęcia jogi na śniegu odbywają się bezpośrednio na stokach, w otoczeniu gór. To doskonały sposób na rozpoczęcie dnia w relaksującej atmosferze.

Rozpocznij dzień aktywnie

Romantyczna przejażdżka saniami

Wygodna przejażdżka po zimowym krajobrazie pod kocem – romantyczna przejażdżka saniami ciągniętymi przez konie dla dwojga lub dla całej rodziny.

Z końmi po śniegu
Szybko i stylowo w górę

Nowe kolejki to większy komfort i krótszy czas oczekiwania

Tej zimy zostaną oddane do użytku trzy najnowocześniejsze kolejki linowe: 10-osobowa kolejka kabinowa na Hauser Kaibling, komfortowa 8-osobowa kolejka krzesełkowa na Planai oraz nowa kolejka kabinowa na Fageralm. Dzięki temu dotrzesz na szczyt jeszcze szybciej – dodatkowo podziwiając panoramiczne widoki.

"Almkulinarik" - alpejska kuchnia w nowym wydaniu

Po dniu spędzonym na śniegu nie ma nic lepszego niż relaks w jednym z przytulnych górskich schronisk. Ciesz się lokalnymi specjałami, jakością i gościnnością, np. w ramach projektu Richarda Raucha "Almkulinarik", który każdej zimy proponuje coś nowego.

Odkryj szczegóły dotyczące starannie wyselekcjonowanych schronisk biorących udział w tej „kulinarnej przygodzie”.

Polecamy najlepsze...

... schroniska górskie

  • Rösteralm

    Schronisko w Schladming z możliwością jazdy na sankach i snowtubingu.

  • Onkel Willy's Hütte

    Na szczycie Planai, z dużego tarasu można podziwiać Ripperl, Kaiserschmarrn i Gröstlpfanne.

  • Hochwurzen Alm

    Małe, przytulne schronisko na wysokości 1 852 m bezpośrednio przy stoku narciarskim i torze saneczkowym, otwarte tylko zimą.

  • Krummholzhütte

    Schronisko na Hauser Kaibling z pięknym widokiem.

  • Sondlalm

    Autentyczny domek z tradycyjnym piecem opalanym drewnem.

  • Waldhäuslalm

    Idealny dla całej rodziny, dostępny pieszo, na nartach biegowych lub samochodem.

... miejsca do fotografowania, gdy szukasz idealnego widoku

Na śniegu jest tak wiele do zrobienia

Ski Opening 2025 z Backstreet Boys

5.12.2025 – 7.12.2025
Stadion Planai, Schladming

5., 6. i 7. grudnia Backstreet Boys otwierają sezon zimowy wspaniałym koncertem na stadionie Planai.

Więcej informacji

The Nightrace 2026

27.01.2026 – 28.01.2026
Stadion Planai, Schladming

Schladming co roku staje się miejscem najbardziej spektakularnych zawodów narciarskich: niezapomnianego Nightrace, który jest punktem kulminacyjnym Pucharu Świata.

Więcej informacji

Jarmarki bożonarodzeniowe

28.11.2025 – 21.12.2025
Schladming-Dachstein

Śnieg, światła, przekąski i napoje: prawdziwa austriacka wspólnota w miesiącach zimowych

Więcej informacji

Dachsteinlauf – otwarte zawody w biegach narciarskich

9.01.2026 – 11.01.2026
WM-Stadion Ramsau, Ramsau am Dachstein

W dniach od 9 do 11 stycznia 2026 r. w Ramsau am Dachstein odbędzie się bieg DACHSTEINLAUF. Do wyboru jest trasa o długości 40 km lub bieg drużynowy na 10 km. Odpowiedni dla narciarzy biegowych na każdym poziomie zaawansowania.

Więcej informacji
Wskazówka dla znawców: skitour

W górę własnymi siłami, a potem spokojnie w dół

Wycieczka na nartach skiturowych na Planai to wyjątkowe zimowe przeżycie: krok po kroku przez las na szczyt z widokiem na masyw Dachstein. Na górze czeka na Ciebie nie tylko panoramiczny widok, ale także przyjemna jazda po stokach Pucharu Świata i zasłużona przerwa w przytulnej górskiej chatce.

Skitury na Planai

Informacje praktyczne

Warto wiedzieć

Jak się tam dostać?

Podróżuj pociągiem w sposób zrównoważony do Schladming i Steinach/Irding z bezpośrednim połączeniem ÖBB z Grazu, Innsbrucka i Salzburga.

Więcej informacji

Gdzie można się zatrzymać?

Hotel w Schladming, apartament w Haus im Ennstal lub domek letniskowy w Ramsau am Dachstein - to wszystko jest możliwe.

Więcej informacji

Gdzie można jeździć na nartach?

Z terenem narciarskim z czterema szczytami, specjalnymi stokami dla dzieci i jako część Ski amadé, masz wiele możliwości.

Więcej informacji

Jakie karnety narciarskie oferuje region?

Sprawdź wcześniej w domu, jakiego karnetu narciarskiego potrzebujesz i ile on kosztuje.

Więcej informacji

Do których szkół narciarskich można dołączyć?

W całym regionie narciarskim Schladming-Dachstein działa 20 szkół narciarskich i biegowych.

Więcej informacji

Jakie wydarzenia są planowane?

Nie chcesz przegapić żadnych wydarzeń podczas urlopu? Sprawdź kalendarz na tę zimę z wyprzedzeniem.

Więcej informacji
Zaplanuj urlop w Styrii

Zielone Serce na zimowym uropie

W Styrii harmonijnie łączą się natura, kultura i kuchnia, tworząc wyjątkowe zimowe doświadczenie. Na północy kuszą różnorodne tereny narciarskie i trasy biegowe wokół Schladming, Kreischberg i Stuhleck, w środkowej części regionu Graz zachwyca przedświąteczną atmosferą, a na południu urzekają spokojne winnice. Bez względu na to, jak goście spędzają tu czas - aktywnie na trasach narciarskich czy delektując się relaksującą ciszą wśród natury - Styria wita ich prawdziwą serdecznością. steiermark.com/winterurlaub.

www.steiermark.com
Kontakt

Tourismusverband Schladming-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

Telefon: +43 3687 23 310

info@schladming-dachstein.at
www.schladming-dachstein.at

To też może Cię zainteresować

Odkryj największe skarby Austrii!

Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ekskluzywne informacje na najważniejsze tematy:

  • Najnowsze wskazówki urlopowe

  • Porady kulinarne

  • Najlepsze wydarzenia

  • Aktualne oferty i promocje