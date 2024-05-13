Wellness în Austria
Wellness și hoteluri de wellness în Austria
Descoperă evadarea în băile termale, bucură-te de liniște și încarcă-ți mintea și sufletul în locurile cu o energie specială: Ofertele pentru wellness, tratamente spa și stare de bine în Austria sunt numeroase, iar cea mai înaltă calitate și atenția la detalii sunt secretul. Lasă-te purtat/ă de apă, relaxează-te pe șezlongul cu bule, privește în depărtare prin fereastra panoramică – în atmosfera peisajelor termale exclusive, puterea tămăduitoare a apei poate fi experimentată cu toate simțurile.
Pentru ca sufletul și corpul să se poată relaxa în liniște, gazele din Austria îți pun la dispoziție numeroase oaze de wellness private. Sau ce ai zice de o porție de wellness din Alpi: în mijlocul piscinei, în inima unui peisaj absolut legendar. Cultura de wellness din Austria îți pune la dispoziție și diverse tratamente cu apă pe care Sebastian Kneipp știa să le folosească încă acum mai bine de 200 de ani. Descoperirile fitoterapeutului și ale acestui guru în materie de apă au fost încorporate în hidroterapia modernă, după ce apa fusese deja utilizată în scopuri terapeutice în antichitate.
5 idei de top în materie de hoteluri de wellness
Reperele în materie de wellness din Austria
Hoteluri de wellness din Austria
Hoteluri bio și de wellness din Austria
Vitaldörf’l Reiterhof
Toate camerele sunt dotate cu obiecte din materiale naturale, iar ofertele rafinate de wellness răsfață mintea și sufletul.
Biohotel Grafenast
Natură pur și simplu grandioasă, atmosferă familiară și gazde cu un simț fin pentru artă și muzică.
Hoteluri ayurvedice, cu spa și de wellness
Hotelul de wellness Klosterberg
Aici ai parte de masaje, pachete cosmetice, post terapeutic, săptămâni de drumeții și de nordic walking.
Ayurveda Resort Mandira
Tot se învârte în jurul conceptelor de wellness, ayurveda și relaxare în saune și băi termale.
Wasnerin G’sund & Natur Hotel
Arhitectură în armonie cu natura, cu o ofertă de wellness excelentă și o bucătărie pe măsură.
der daberer.das biohotel
Wellness, sănătate, bucătărie de top, precum și experiențe sportive și în natură: toate acestea într-un singur biohotel de excepție.
Forsthofalm Holzhotel
Camerele cu lemn de fază lunară, adică lemnul provenit din copaci care au fost tăiați în conformitate cu calendarul lunar forestier, îți asigură un somn sănătos.
Pe culmile stării de bine
Hoteluri de wellness în Alpi - ce combinație de succes! Oaze de wellness administrate de familie de la 4 stele superioare în sus, care se angajează să ofere cea mai înaltă calitate în patru categorii și inovare constantă:
Caracterul alpin: Aproape de natură, arhitectură în armonie cu peisajul și folosirea de produse regionale
Răsfăț alpin: Autenticitate și relaxare la cosmetică, masaje și în bucătărie
Fitness alpin: Stare de bine fizică și mentală cu ajutorul specialiștilor cu experiență
Sănătate alpină: Puterea naturii se îmbină armonios cu metodele curative din medicina modernă
Wellness și arhitectură deosebită
Hotel Gams
Un spațiu deosebit în care se oglindește dragostea pentru arhitectură, gastronomie și wellness.
Loisium – Wine & Spa-Hotel
Când arhitectura vedetă a New York-ului întâlnește lumea plină de farmec din Austria Inferioară.
Sfaturi privind protecția mediului
Etichetă ecologică austriacă
Alimente din regiune
Materiale naturale din Austria
Concepte de energie alternativă (energie fotovoltaică, încălzire urbană, recuperarea căldurii)
Concepte de separare a deșeurilor
Obiectivele de dezvoltare durabilă în achiziții, eliminarea deșeurilor, energie, mobilitate