Relexare în băile termale și vedere panoramică asupra Alpilor: wellness-ul în Austria și în cele mai frumoase hoteluri de wellness îți schimbă percepția.

Wellness și hoteluri de wellness în Austria

Descoperă evadarea în băile termale, bucură-te de liniște și încarcă-ți mintea și sufletul în locurile cu o energie specială: Ofertele pentru wellness, tratamente spa și stare de bine în Austria sunt numeroase, iar cea mai înaltă calitate și atenția la detalii sunt secretul. Lasă-te purtat/ă de apă, relaxează-te pe șezlongul cu bule, privește în depărtare prin fereastra panoramică – în atmosfera peisajelor termale exclusive, puterea tămăduitoare a apei poate fi experimentată cu toate simțurile.

Pentru ca sufletul și corpul să se poată relaxa în liniște, gazele din Austria îți pun la dispoziție numeroase oaze de wellness private. Sau ce ai zice de o porție de wellness din Alpi: în mijlocul piscinei, în inima unui peisaj absolut legendar. Cultura de wellness din Austria îți pune la dispoziție și diverse tratamente cu apă pe care Sebastian Kneipp știa să le folosească încă acum mai bine de 200 de ani. Descoperirile fitoterapeutului și ale acestui guru în materie de apă au fost încorporate în hidroterapia modernă, după ce apa fusese deja utilizată în scopuri terapeutice în antichitate.