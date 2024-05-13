Wellness în Austria

Relexare în băile termale și vedere panoramică asupra Alpilor: wellness-ul în Austria și în cele mai frumoase hoteluri de wellness îți schimbă percepția.

Wellness și hoteluri de wellness în Austria  

Descoperă evadarea în băile termale, bucură-te de liniște și încarcă-ți mintea și sufletul în locurile cu o energie specială: Ofertele pentru wellness, tratamente spa și stare de bine în Austria sunt numeroase, iar cea mai înaltă calitate și atenția la detalii sunt secretul. Lasă-te purtat/ă de apă, relaxează-te pe șezlongul cu bule, privește în depărtare prin fereastra panoramică – în atmosfera peisajelor termale exclusive, puterea tămăduitoare a apei poate fi experimentată cu toate simțurile.  

Pentru ca sufletul și corpul să se poată relaxa în liniște, gazele din Austria îți pun la dispoziție numeroase oaze de wellness private. Sau ce ai zice de o porție de wellness din Alpi: în mijlocul piscinei, în inima unui peisaj absolut legendar. Cultura de wellness din Austria îți pune la dispoziție și diverse tratamente cu apă pe care Sebastian Kneipp știa să le folosească încă acum mai bine de 200 de ani. Descoperirile fitoterapeutului și ale acestui guru în materie de apă au fost încorporate în hidroterapia modernă, după ce apa fusese deja utilizată în scopuri terapeutice în antichitate. 

5 idei de top în materie de hoteluri de wellness

Natur- und Wellnesshotel Höflehner

Hotelul Kronthaler Alpine Lifestyle

Mountain Resort Feuerberg

Hotel Sonne Mellau

Premium Eco Resort Priesteregg

Reperele în materie de wellness din Austria

Hoteluri de wellness din Austria

Health & Spa – Hoteluri premium

Hoteluri bio și de wellness din Austria

Vitaldörf’l Reiterhof

Toate camerele sunt dotate cu obiecte din materiale naturale, iar ofertele rafinate de wellness răsfață mintea și sufletul.

Vitaldörf’l Reiterhof

Biohotel Grafenast

Natură pur și simplu grandioasă, atmosferă familiară și gazde cu un simț fin pentru artă și muzică.

Biohotel Grafenast

Naturhotel Chesa Valisa

Hotelul natural îmbină tradiția, modernul și cele patru elemente fundamentale: pământul, apa, aerul și focul.

Naturhotel Chesa Valisa

Hoteluri ayurvedice, cu spa și de wellness

Hotelul de wellness Klosterberg

Aici ai parte de masaje, pachete cosmetice, post terapeutic, săptămâni de drumeții și de nordic walking.

Hotelul de wellness Klosterberg

Ayurveda Resort Mandira

Tot se învârte în jurul conceptelor de wellness, ayurveda și relaxare în saune și băi termale.

Ayurveda Resort Mandira

Wasnerin G’sund & Natur Hotel

Arhitectură în armonie cu natura, cu o ofertă de wellness excelentă și o bucătărie pe măsură.

Wasnerin G’sund & Natur Hotel

der daberer.das biohotel

Wellness, sănătate, bucătărie de top, precum și experiențe sportive și în natură: toate acestea într-un singur biohotel de excepție.

der daberer.das biohotel

Forsthofalm Holzhotel

Camerele cu lemn de fază lunară, adică lemnul provenit din copaci care au fost tăiați în conformitate cu calendarul lunar forestier, îți asigură un somn sănătos.

Forsthofalm Holzhotel

Hotel Guglwald

Zona spațioasă de wellness și „satul organic în hotel” sunt completate în mod armonios de bucătăria gourmet.

Hotel Guglwald

Pe culmile stării de bine

Best Alpine Wellness Hotels

Hoteluri de wellness în Alpi - ce combinație de succes! Oaze de wellness administrate de familie de la 4 stele superioare în sus, care se angajează să ofere cea mai înaltă calitate în patru categorii și inovare constantă:

  • Caracterul alpin: Aproape de natură, arhitectură în armonie cu peisajul și folosirea de produse regionale

  • Răsfăț alpin: Autenticitate și relaxare la cosmetică, masaje și în bucătărie

  • Fitness alpin: Stare de bine fizică și mentală cu ajutorul specialiștilor cu experiență

  • Sănătate alpină: Puterea naturii se îmbină armonios cu metodele curative din medicina modernă

Hoteluri de wellness din Alpi

Wellness și arhitectură deosebită

Hotel Gams

Un spațiu deosebit în care se oglindește dragostea pentru arhitectură, gastronomie și wellness.

Hotel Gams

Loisium – Wine & Spa-Hotel

Când arhitectura vedetă a New York-ului întâlnește lumea plină de farmec din Austria Inferioară.

Loisium – Wine & Spa-Hotel

Hotel AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld

Plutește fără griji în piscină, în timp ce te bucuri de peisajul impunător al Alpilor austrieci. Impresionant din toate unghiurile!

Hotel AQUA DOME

Sfaturi privind protecția mediului

Durabilitate în hotelurile de wellness–ce înseamnă de fapt?

