SalzburgerLand iarna
Vacanță de iarnă la schi, săniuș, patinaj și în destinații romantice
Romantic și relaxant sau plin de viață și dinamic: SalzburgerLand are fațete foarte diferite când vine vorba de vacanța de iarnă. Fie cea relaxantă și romantică, pentru că în SalzburgerLand încă mai există magia iernii: o experiență relaxantă, de exemplu, într-o plimbare cu trăsura trasă de cai sau cu balonul, într-o plimbare prin peisaje înzăpezite sau într-o drumeție cu rachetele de zăpadă în munți.
Pe de altă parte, cei care preferă partea rapidă și dinamică a regiunii SalzburgerLand vor găsi provocări sportive la fiecare colț în stațiunile de schi din regiune. Schiul, schiul fond, săniușul și sporturile extreme oferă distracție, adrenalină și bucurie la gândul unei gustări copioase în cabana de munte.
SalzburgerLand iarna din toate perspectivele
Atracții de top
Pe placă, patine sau cu cârlige
Sporturi de iarnă în SalzburgerLand
De la lacurile înghețate din nordul regiunii SalzburgerLand se întinde spre sud o adevărată rețea de stațiuni de sporturi de iarnă: de la regiunea Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn și Obertauern până la Werfenweng și Kitzsteinhorn. Și bineînțeles că de Lebensgefühl-ul de iarnă include legendara cabană de schi și bucătăria alpină populară, cu cartofi prăjiți, găluște cu brânză sau prăjitură cu afine.
Instalațiile de transport ultramoderne, instalațiile de iluminat, transportul public și regiunile de schi interconectate: totul este pregătit în regiunile de schi din SalzburgerLand pentru o sezon de iarnă durabil.
Cele mai frumoase regiuni
Lungau
Fugi din oraș și explorează natura din Lungau! Cel mai sudic paradis al iernii din regiunea SalzburgerLand este renumit pentru liniștea și naturalețea sa.
Hochkönig
120 km de pârtii, 34 de instalații de transport pe cablu, 85 km de trasee de drumeții montane și 40 km de piste de schi fond – aici se poate petrece o iarnă minunată.
Gasteinertal
Regiuni de schi de top, cazare de primă clasă și oferte de wellness într-un loc cu un farmec special pentru designeri, practicanți de yoga și pasionați de gastronomie..
Obertauern
Cei 100 de kilometri de pârtii și zăpadă garantată din noiembrie până în mai atrag iubitorii sporturilor de iarnă cu snowkiting, schi, săniuș și schi fond la 1.752 m alt.
Cele mai frumoase orașe și locuri
St. Gilgen
Cunoscut și sub numele de „satul lui Mozart”, acest loc pitoresc oferă sport, cultură și natură.
Saalbach-Hinterglemm
Montainbiking pe timp de vară, schi pe timp de iarnă: aici, vacanța activă este baza.
Zell am See-Kaprun
Ghețari, munți, lacuri – din nou acest mix minunat, tipic pentru regiunea SalzburgerLand.
Saalfelden-Leogang
Renumit pentru activități în aer liber pline de adrenalină, evenimente, atracții culturale și peisaje montane incomparabile.
Bad Gastein
Stațiune balneară istorică cu izvoare termale, arhitectură Belle Époque și un peisaj alpin impresionant.
Pauză de la acasă
„Alpine Wellness” în SalzburgerLand
Băi fortifiante cu sulf, bazine cu apă sărată calmantă, terapii prin inhalare, înot în apă minerală – puterea tămăduitoare a apei izvorăște în numeroase băi termale și piscine acoperite din regiune. Dacă te vei lăsa purtată/ă de curentul piscinei încălzite în aer liber, vei avea cu siguranță ocazia să admiri unul dintre vârfurile înzăpezite. Pentru că asta înseamnă „Alpine Wellness” în SalzburgerLand.
Iar când corpul și mintea sunt încălzite și relaxate, aerul proaspăt de afară te energizează în timpul sesiunilor de schi, schi fond, drumeții cu rachetele de zăpadă sau în timpul unei plimbări liniștite.
Arta și cultura în regiunea SalzburgerLand, înconjurate de natură și Lebensgefühl alpin
Evenimente speciale
Personalități faimoase
Wolfgang Amadeus Mozart
Geniul muzical de renume mondial Wolfgang Amadeus Mozart era un salzburghez „autentic”, s-a născut aici și a activat aici.
Franz Xaver Gruber
Profesorul a compus celebra melodie „Noapte liniștită, noapte sfântă”, simbol al păcii și al solidarității.
Sunetele unui succes mondial
„Sound of Music"
Floare de colț, floare de colț! Unul dintre cele mai de succes filme muzicale hollywoodiene din toate timpurile a fost turnat în orașul Salzburg și în regiunea SalzburgerLand: Sunetul muzicii. Amintirile Mariei Augusta Trapp și ale celebrei sale familii de coriști au fost ecranizate într-un film de succes mondial.
Castelul Hellbrunn și grădinile Mirabell din orașul Salzburg, precum și bazilica Mondsee și St. Gilgen am Wolfgangsee din regiunea SalzburgerLand – locurile de filmare sunt vizitate astăzi de fanii filmului din întreaga lume.
Tur „Sunetul muzicii” cu autobuzul
Tururi pe bicicletă domnișoara Maria
Cazări speciale
Sfaturi privind protecția mediului
Cum îmbinăm vacanța de iarnă și protecția mediului?
Alege regiuni de schi care promovează durabilitatea
Fă-ți rezervare în hoteluri cu certificate de mediu
Bucură-te de vacanța de iarnă de la fermele bio
Planifică-ți sosirea cu trenul
Alege mobilitatea durabilă în regiunea de schi
Bucură-te de mâncare regională, de sezon, din culturi ecologice
Experimentează activități de slow winter
Parcul Național Hohe Tauern
Natură protejată în SalzburgerLand
Cel mai mare parc național din întregi Alpi îndeplinește chiar și cele mai îndrăznețe așteptări alpine: Regiunea are peste 250 de vârfuri de peste 3000 de metri și 342 de ghețari într-un cadru natural protejat. Inima regiunii este reprezentată de muntele Großglockner. Cu o înălțime de 3.798 metri, acesta este cel mai înalt vârf montan din Austria. Iar celebra șosea alpină Großglockner oferă plăcerea de a conduce pe serpentine – însă este închisă în timpul iernii.
De altfel, patria vulturilor, caprelor negre și marmotelor poate fi explorată în natură alături de rangerii parcului național. Parcul național din Mittersill își prezintă atracțiile într-un mod creativ.