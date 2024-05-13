SalzburgerLand iarna
Vacanță de iarnă la schi, săniuș, patinaj și în destinații romantice

Munți înzăpeziți pentru schi și săniuș, lacuri înghețate pentru patinaj, wellness și magia Adventului: vacanța ta în regiunea SalzburgerLand pentru o iarnă de neuitat.

Romantic și relaxant sau plin de viață și dinamic: SalzburgerLand are fațete foarte diferite când vine vorba de vacanța de iarnă. Fie cea relaxantă și romantică, pentru că în SalzburgerLand încă mai există magia iernii: o experiență relaxantă, de exemplu, într-o plimbare cu trăsura trasă de cai sau cu balonul, într-o plimbare prin peisaje înzăpezite sau într-o drumeție cu rachetele de zăpadă în munți.

Pe de altă parte, cei care preferă partea rapidă și dinamică a regiunii SalzburgerLand vor găsi provocări sportive la fiecare colț în stațiunile de schi din regiune. Schiul, schiul fond, săniușul și sporturile extreme oferă distracție, adrenalină și bucurie la gândul unei gustări copioase în cabana de munte.

Câteva informații despre SalzburgerLand
Capitala:Salzburg
Suprafață:7.156 km²
Număr de locuitori:aprox. 571.500 (informație din 2024)
Suprafață împădurită:51,9 %
Cel mai înalt munte:Großvenediger (3.674 metri)
Regiuni de schi:57
Parcuri naturale:3
Băi termale:6

SalzburgerLand iarna din toate perspectivele

Atracții de top

Cucerește munții alături de întreaga familie

Schiat în regiuni de schi de rang internațional

Schi fond și skating pe trasee perfecte

Funsports cu tubing, snowbiking și snowkiting

Alpinism pe gheață plin de adrenalină cu crampoane & pioleți

Romantism de iarnă la o plimbare cu trăsura trasă de cai

Bucătăria alpină în SalzburgerLand

Activități de iarnă în SalzburgerLand

Pe placă, patine sau cu cârlige

Sporturi de iarnă în SalzburgerLand

De la lacurile înghețate din nordul regiunii SalzburgerLand se întinde spre sud o adevărată rețea de stațiuni de sporturi de iarnă: de la regiunea Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn și Obertauern până la Werfenweng și Kitzsteinhorn. Și bineînțeles că de Lebensgefühl-ul de iarnă include legendara cabană de schi și bucătăria alpină populară, cu cartofi prăjiți, găluște cu brânză sau prăjitură cu afine.

Instalațiile de transport ultramoderne, instalațiile de iluminat, transportul public și regiunile de schi interconectate: totul este pregătit în regiunile de schi din SalzburgerLand pentru o sezon de iarnă durabil.

Schiat în SalzburgerLand

Idei de excursii în SalzburgerLand iarna

Cele mai frumoase regiuni

Lungau

Fugi din oraș și explorează natura din Lungau! Cel mai sudic paradis al iernii din regiunea SalzburgerLand este renumit pentru liniștea și naturalețea sa.

Lungau

Hochkönig

120 km de pârtii, 34 de instalații de transport pe cablu, 85 km de trasee de drumeții montane și 40 km de piste de schi fond – aici se poate petrece o iarnă minunată.

Hochkönig

Gasteinertal

Regiuni de schi de top, cazare de primă clasă și oferte de wellness într-un loc cu un farmec special pentru designeri, practicanți de yoga și pasionați de gastronomie..

Gasteinertal

Obertauern

Cei 100 de kilometri de pârtii și zăpadă garantată din noiembrie până în mai atrag iubitorii sporturilor de iarnă cu snowkiting, schi, săniuș și schi fond la 1.752 m alt.

Obertauern

Großarltal

Valea Großarltal, conectată cu Dorfgastein, oferă o telecabină cu 10 cabine, pârtii excelente, un restaurant exclusivist la vârf și oferte pentru familii.

Großarltal

Cele mai frumoase orașe și locuri

St. Gilgen

Cunoscut și sub numele de „satul lui Mozart”, acest loc pitoresc oferă sport, cultură și natură.

St. Gilgen

Saalbach-Hinterglemm

Montainbiking pe timp de vară, schi pe timp de iarnă: aici, vacanța activă este baza.

Saalbach-Hinterglemm

Zell am See-Kaprun

Ghețari, munți, lacuri – din nou acest mix minunat, tipic pentru regiunea SalzburgerLand.

Zell am See-Kaprun

Saalfelden-Leogang

Renumit pentru activități în aer liber pline de adrenalină, evenimente, atracții culturale și peisaje montane incomparabile.

Saalfelden-Leogang

Bad Gastein

Stațiune balneară istorică cu izvoare termale, arhitectură Belle Époque și un peisaj alpin impresionant.

Bad Gastein

Wagrain-Kleinarl

Un loc cu apă, munți, natură, multe activități – și simț al durabilității.

Wagrain-Kleinarl

Maria Alm

Un sat idilic atât vara, cât și iarna, cu acces direct la munții din lanțul Hochkönig.

Maria Alm

Pauză de la acasă

„Alpine Wellness” în SalzburgerLand

Băi fortifiante cu sulf, bazine cu apă sărată calmantă, terapii prin inhalare, înot în apă minerală – puterea tămăduitoare a apei izvorăște în numeroase băi termale și piscine acoperite din regiune. Dacă te vei lăsa purtată/ă de curentul piscinei încălzite în aer liber, vei avea cu siguranță ocazia să admiri unul dintre vârfurile înzăpezite. Pentru că asta înseamnă „Alpine Wellness” în SalzburgerLand.

Iar când corpul și mintea sunt încălzite și relaxate, aerul proaspăt de afară te energizează în timpul sesiunilor de schi, schi fond, drumeții cu rachetele de zăpadă sau în timpul unei plimbări liniștite.

Băi termale din SalzburgerLand

Arta și cultura în regiunea SalzburgerLand, înconjurate de natură și Lebensgefühl alpin

Explorează

Evenimente speciale

Personalități faimoase

Wolfgang Amadeus Mozart

Geniul muzical de renume mondial Wolfgang Amadeus Mozart era un salzburghez „autentic”, s-a născut aici și a activat aici.

Wolfgang Amadeus Mozart

Franz Xaver Gruber

Profesorul a compus celebra melodie „Noapte liniștită, noapte sfântă”, simbol al păcii și al solidarității.

Franz Xaver Gruber

Joseph Mohr

Preotul a scris textul cântecului „Noapte liniștită, noapte sfântă”, care simbolizează credința și armonia mondială.

Joseph Mohr

Sunetele unui succes mondial

„Sound of Music"

Floare de colț, floare de colț! Unul dintre cele mai de succes filme muzicale hollywoodiene din toate timpurile a fost turnat în orașul Salzburg și în regiunea SalzburgerLand: Sunetul muzicii. Amintirile Mariei Augusta Trapp și ale celebrei sale familii de coriști au fost ecranizate într-un film de succes mondial.

Castelul Hellbrunn și grădinile Mirabell din orașul Salzburg, precum și bazilica Mondsee și St. Gilgen am Wolfgangsee din regiunea SalzburgerLand – locurile de filmare sunt vizitate astăzi de fanii filmului din întreaga lume.

Tur „Sunetul muzicii” cu autobuzul

Tururi pe bicicletă domnișoara Maria

Sound-of-Music-Trail

Cazări speciale

Naturhotel Forsthofgut din Leogang: 5* cu waldSPA

Luxus Wellnesshotel Nesslerhof Großarl: 5*

Familienhotel Kesselgrub din Altenmarkt-Zauchensee: 4*

Hotel Sacher Salzburg: lux de de 5*

Die Hochkönigin in Maria Alm: 4* superior

Miramonte în Bad Gastein: designhotel modern

Cortisen la Wolfgangsee: Boutique Hotel de 4* superior

Sfaturi privind protecția mediului

Cum îmbinăm vacanța de iarnă și protecția mediului?

  • Alege regiuni de schi care promovează durabilitatea

  • Fă-ți rezervare în hoteluri cu certificate de mediu

  • Bucură-te de vacanța de iarnă de la fermele bio

  • Planifică-ți sosirea cu trenul

  • Alege mobilitatea durabilă în regiunea de schi

  • Bucură-te de mâncare regională, de sezon, din culturi ecologice

  • Experimentează activități de slow winter

Vacanță ecologică de iarnă

Parcul Național Hohe Tauern

Natură protejată în SalzburgerLand

Cel mai mare parc național din întregi Alpi îndeplinește chiar și cele mai îndrăznețe așteptări alpine: Regiunea are peste 250 de vârfuri de peste 3000 de metri și 342 de ghețari într-un cadru natural protejat. Inima regiunii este reprezentată de muntele Großglockner. Cu o înălțime de 3.798 metri, acesta este cel mai înalt vârf montan din Austria. Iar celebra șosea alpină Großglockner oferă plăcerea de a conduce pe serpentine – însă este închisă în timpul iernii.

De altfel, patria vulturilor, caprelor negre și marmotelor poate fi explorată în natură alături de rangerii parcului național. Parcul național din Mittersill își prezintă atracțiile într-un mod creativ.

Parcul Național Hohe Tauern

FAQs

În regiunea SalzburgerLand te așteaptă câteva băi termale cu oferte speciale:

Alpentherme și Felsentherme Gastein oferă wellness alpin, Tauern SPA Kaprun impresionează prin designul modern, Heiltherme Bad Vigaun convinge prin tratamente benefice pentru sănătate, Erlebnis-Therme Amadé din Altenmarkt atrage cu oferte pentru familii, iar Aqua Salza Golling se remarcă prin experiențe cu apă sărată.

Băi termale din SalzburgerLand

Printre cele mai mari regiuni de schi din SalzburgerLand se numără:

  • Regiunea Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn cu 270 km de pârtii

  • Snow Space Salzburg (Flachau, Wagrain, St. Johann) cu 120 km pârtii

  • Obertauern cu peste 100 km de pârtii în cele mai bune condiții

Există numeroase regiuni foarte frumoase în Salzburgerland – aici îți prezentăm o selecție:

  • Saalbach Hinterglemm

    Valea situată în mijlocul munților Pinzgauer Grasberge este un punct de întâlnire pentru pasionații de mountainbiking, dar și pentru familii.

  • Hochkönig

    Muntele regal și impunător, cu o înălțime de 2.181 metri, se pretează perfect pentru numeroase activități relaxante.

  • Valea Gastein

    Magnificele clădiri în stil Art Nouveau din Belle Époque conferă văii un farmec aparte.

  • Zell am See-Kaprun

    Ghețari, munți, lacuri – din nou acest mix minunat, tipic pentru regiunea SalzburgerLand.

  • Obertauern

    Priveliștile de la o altitudine de până la 2.500 de metri deasupra nivelului mării încântă turiștii care fac drumeții în minunata regiune alpină.

  • Lungau

    De la 1.000 de metri altitudine, vârfurile, pajiștile alpine și lacurile de munte sunt cel mai bine accesibile pe jos sau cu bicicleta.

  • Parcul Național Hohe Tauern

    Regiunea are peste 250 de vârfuri de peste 3000 de metri și 342 de ghețari într-un cadru natural protejat.

  • Lacul Wolfgangsee: un lac pitoresc din Salzkammergut, înconjurat de munții din masivul Dachstein.

  • Zeller See: un lac mare în apropiere de Zell am See, popular pentru sporturi nautice precum navigația, windsurfingul și înotul.

  • Fuschlsee: un alt lac frumos din Salzkammergut, cunoscut pentru apa sa limpede și atmosfera sa liniștită. Lacul Fuschl este o destinație populară pentru înot, plimbări cu barca și plimbări de-a lungul promenadelor sale de pe mal.

  • Hintersee: un lac montan pitoresc din munții Tennengebirge, înconjurat de formațiuni stâncoase impresionante.

  • Wallersee: cunoscut pentru sporturile nautice precum navigația, surfingul și pescuitul.

  • Mattsee: cunoscut pentru apa sa curată și împrejurimile sale încântătoare, lacul Mattsee este o destinație populară pentru sporturi nautice precum înotul, navigația și windsurfingul.

  • Lacul Obertrumer See: parte a regiunii Trumer Seenland din Flachgau, lacul Obertrumer See este o destinație populară pentru sporturi nautice precum navigația, surfingul și stand-up paddleboarding-ul.

SalzburgerLand Card este un card all-inclusive care oferă acces gratuit la aproximativ 180 de experiențe și atracții din orașul și regiunea Salzburg, timp de 6 sau 12 zile. Multe oferte pot fi utilizate de mai multe ori, iar stațiunile termale, telecabinele și alte câteva atracții se pot vizita o dată în decursul celor 6 sau 12 zile. 

  • Bălăceală totală

  • Cetăți, castele și palate

  • Muzee și expoziții

  • Mine muzeu

  • Experiențe naturale

