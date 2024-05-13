Munți înzăpeziți pentru schi și săniuș, lacuri înghețate pentru patinaj, wellness și magia Adventului: vacanța ta în regiunea SalzburgerLand pentru o iarnă de neuitat.

Romantic și relaxant sau plin de viață și dinamic: SalzburgerLand are fațete foarte diferite când vine vorba de vacanța de iarnă. Fie cea relaxantă și romantică, pentru că în SalzburgerLand încă mai există magia iernii: o experiență relaxantă, de exemplu, într-o plimbare cu trăsura trasă de cai sau cu balonul, într-o plimbare prin peisaje înzăpezite sau într-o drumeție cu rachetele de zăpadă în munți.

Pe de altă parte, cei care preferă partea rapidă și dinamică a regiunii SalzburgerLand vor găsi provocări sportive la fiecare colț în stațiunile de schi din regiune. Schiul, schiul fond, săniușul și sporturile extreme oferă distracție, adrenalină și bucurie la gândul unei gustări copioase în cabana de munte.