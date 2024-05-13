9 самых красивых туров по австрийской природе
Природные сокровища Австрии, от скалистых вершин Альп до холмов Бургенланда, наиболее впечатляюще показывают свою красоту, когда исследуешь их по частям. Кругосветное путешествие по стране дает прекрасную возможность для этого – благодаря небольшим расстояниям и развитой инфраструктуре различные пейзажи можно открыть для себя даже за несколько дней. Многочисленные возможности для экскурсий и множество очаровательных отелей делают путешествие приятным и расслабляющим – каждый регион удивляет своими природными пейзажами, традициями и кулинарными особенностями.
Тур по каринтийским озёрам
Каринтия характеризуется бирюзовым озерным пейзажем, обрамленным горами. Из города Клагенфурт вы неторопливо проедете вдоль Вертерзее – увидите архитектуру на берегу озера, виллы, отели, пляжные курорты времен Кайзеровской империи — и, наконец, доберетесь до озера Оссиахер. Во время поездки на канатной дороге в Герлитценские Альпы вы сможете полюбоваться панорамным видом. Местечко Оссиах имеет большое культурное разнообразие: здесь находится коллегиальная церковь и проводится культурное мероприятие "Каринтийское лето". Совет: попробуйте восхитительные каринтийские сырные клецки в прибрежном ресторане Seewirt!
Теперь переходим к озеру Мильштатт. Двигаясь в направлении Филлаха, вы можете спокойно продолжить свой путь к озеру Фаакерзее и снова вернуться к озеру Вертерзее. Последним этапом тура является экскурсия на смотровую башню Пирамиденкогель с панорамным видом на горы Караванкен и Высокий Тауэрн.
Подробный маршрут туда и обратно: около 270 км, от 2 до 3 дней
Вдоль маршрута
Достопримечательности
гора Пирамиденкогель
Коллегиальная церковь Оссиаха
Тур по Гроссглокнеру
Пожалуй, самая известная дорога Австрии — это Высокогорная альпийская дорога Гросглокнер в районе национального парка Высокий Тауэрн. Путешествие начинается от Цель-ам-Зее через Брук в земле Зальцбургерланд в направлении Каринтии. Панорамная дорога ведет через различные зоны растительности – от лугов до альпийских пастбищ и высоких гор до ледникового льда – к самой высокой горе Австрии, Гроссглокнеру, на высоте 3798 метров, протяженностью 48 километров с многочисленными смотровыми площадками на высоте более 1500 метров. Совет: вам стоит совершить экскурсию на вершину Эдельвейсшпитце и высоту Кайзера Франца-Иосифа.
Путешествие проходит через коммуну Хайлигенблют с готической церковью и Гроссглокнером на заднем плане в Лиенц в Восточном Тироле, у подножия Лиенцских Доломитовых Альп. Через Матрей в Восточном Тироле — сердце национального парка Высокий Тауэрн — в конце концов, через туннель Фельбертауэрн вы возвращаетесь в Целль-ам-Зее.
Подробный маршрут туда и обратно: около 190 км, от 2 до 3 дней
Своевременно узнавайте о часах работы и платах на высокогорной альпийской дороге Гросглокнер и туннеле Фельбертауэрн.
Вдоль маршрута
Места и регионы
Целль-ам-Зее
Хайлигенблут
Лиенц
Матрей в Восточном Тироле
Достопримечательности
Гросглокнер
Гора Эдельвейсшпитце
Высота Кайзера Франца-Иосифа
Тур по Зальцкаммергуту
Из Зальцбурга, города, где родился Вольфганг Амадей Моцарт, ваше путешествие будет пролегать вдоль озера Фушльзее. В местечке Фушль вы сможете расслабиться, плывя на лодке „Дер Фушлер“ через озеро до замкового рыбного хозяйства и обратно. Продолжайте движение к Вольфгангзее в Санкт-Вольфганг. Три вещи, которые вы просто обязаны там успеть: посетить паломническую церковь, попробовать «Зальцбургские ноккерльн» на террасе у озера в отеле «Weisses Rössl», подняться на вершину Шафберг на зубчатом поезде Schafbergbahn и насладиться видом.
После этого вы осмотрите имперский город Бад-Ишль. Оттуда вы отправитесь в Гальштат, живописный город на одноименном озере. Важные остановки на обратном пути: озера Госаузеен с видом на Дахштайн, водопад Голлинг и Халлейн, старый центр города и музей "Тихая ночь".
Подробный маршрут туда и обратно: около 170 км, от 2 до 3 дней
Вдоль маршрута
Достопримечательности
Паломническая церковь Св. Вольфганга
Железная дорога Шафбергбергбан
Водопад в Голлинге
Тихая ночь-Музей Халлейна
Тур по Форарльбергу
Из Брегенца, живописно расположенного на берегу Боденского озера, лучше всего знакомиться с Форарльбергом во время путешествия по горным дорогам. Через Фельдкирх и Блуденц путь ведёт в Монтафон. Совет: попробуйте сыр Montafoner Sura Kees на альпийском пастбище Вербеллаальпе. Оттуда впечатляющая платная панорамная дорога — Зильвретта-Хохальпенштрассе — ведёт по 34 серпантинам на высоту 2 032 метра до перевала Билерхёэ, а затем — в Гальтюр, расположенный в тирольской долине Пацнаун.
Из Санкт-Антон-ам-Арльберга можно добраться до шикарного горнолыжного курорта Лех-ам-Арльберг через перевал Арльберг и перевал Флексен. В Брегенц можно попасть через Брегенцервальд. Здесь особенно бросается в глаза смелое сочетание традиционной и современной деревянной архитектуры. А затем — возвращение в Брегенц и встреча заката в купальне на Кайзерштранде.
Подробный маршрут туда и обратно: около 280 км, от 2 до 3 дней
Вдоль маршрута
Места и регионы
Фельдкирх
Блуденц
Монтафон
Санкт-Антон-ам-Арльберг
Лех-ам-Арльберг
Брегенцервальд
Достопримечательности
Купальня Кайзерштранд на Боденском озере
Исторический монастырский комплекс Св. Герольда
Горнорудный музей Монтафона
Тур по Инсбруку
Покидая Инсбрук, столицу Тироля, в юго-западном направлении, вы попадаете в небольшую деревню Наттерс на озере Наттерер — здесь есть возможность роскошного кемпинга. Затем вы отправляетесь в прекрасную долину Зеллрайн, в горный мир Штубайских Альп. Особенно живописным является извилистый маршрут между двумя населенными пунктами: Кюхтай и Этц в долине Эцталь.
В Нассрайте и Тельфсе вы прибываете в заповедник плато Мьемингер. С уютной альпийской хижины Stöttlalm в Обермиминге открывается лучший вид на солнечное плато. Дорога обратно в Инсбрук проходит через знаменитый горнолыжный курорт Зеефельд и через Цирль. Завершающий этап: поднимитесь на лифте на 13-й этаж стильного бара на крыше отеля Adlers и полюбуйтесь видом на Инсбрук.
Подробный маршрут туда и обратно: около 140 км, от 2 до 3 дней
Вдоль маршрута
Тур по Штирии
Из Граца, столицы земли Штирия, дорога ведет к коммуне Кайбинг через Глайсдорф. Скрытый замок Герберштайн находится в Фейстрицклам, в окружении романтических садов и прилегающего зоопарка. Через Хартберг и Рорбах-ан-дер-Лафниц дорога ведет в Форау к единственному в Штирии монастырю августинцев, произведению искусства в стиле барокко: фреска «Падение в ад», изображающая семь смертных грехов в ризнице, считается выдающимся произведением искусства.
Затем отправляйтесь в Пеллау, а оттуда в паломнический городок Пеллауберг. Здесь почти не исследованные подземные пещеры и проходы возрастом более 10 000 лет пересекают Восточную Штирию. Маршрут ведет обратно в Грац через Биркфельд, Фейстрицталь, Ангер и Вайц. В завершение поездки поднимитесь на Шлоссберг и насладитесь видом на Старый город в скайбаре Граца.
Подробный маршрут туда и обратно: около 180 км, 2 дня
Вдоль маршрута
Достопримечательности
Ущелье Файстриц
Замок Герберштайн
Зоопарк Герберштайн
Августинский монастырь каноников в Форау
Шлоссберг в Граце
Тур Вена-Бургенланд
Из Вены вы добираетесь до озера Нойзидлер, окруженного широкой полосой тростника, через Брук-ан-дер-Лейта. Из местечка Нойзидль-ам-Зее едете дальше до Менххофа, после Фрауэнкирхена и Санкт-Андре-ам-Зиксее открывается Зеевинкель, степной пейзаж с лугами и пастбищами, солончаками и тростником. Птичий рай с 350 видами птиц. Регион также известен своими изысканными сладкими винами, которые с удовольствием дегустируют виноделы регионов Апетлон и Ильмиц.
Далее маршрут ведет обратно через рай для серферов и кайтеров Подерсдорф в красивый с точки зрения архитектуры винный городок Руст. Через столицу Бургенланда Айзенштадт, место творчества композитора Йозефа Гайдна, дорога ведет обратно в Вену через Эбрайхсдорф и дворцовый парк Лаксенбург.
Подробный маршрут туда и обратно: около 220 км, от 2 до 4 дней
Вдоль маршрута
Места и регионы
Брук-ан-дер-Лейта
Нойзидль-ам-Зее
Санкт-Андре-ам-Зиксее
Морской угол
Апетлон
Иллмиц
Подерсдорф
Город Руст
Эбрайхсдорф
Достопримечательности
Базилика Фрауэнкирхен
Дворцовый парк Лаксенбург
Тур по Дунаю
Путешествие по долине Дуная начинается в живописном приграничном городке Пассау. Уникальный с точки зрения ландшафта, он расположен на Шлегене, где река Дунай меняет направление своего течения на 180 градусов два раза подряд. Проходя мимо аббатства Вильхеринг, вы откроете для себя Линц, столицу Верхней Австрии: стоит посетить аббатство Святого Флориана, римский город Эннс и городок Штайр с его великолепным Старым городом.
Через рыбацкий городок Грай вы попадаете в Вахау, особенно великолепный участок маршрута, внесенный в список объектов Всемирного наследия. Ландшафт характеризуется виноградниками, абрикосовыми деревьями и живописными местами. Между ними возвышаются аббатства Мельк и Геттвейг, а также населенные пункты Шпиц, Вайсенкирхен и Дюрнштайн вдоль Дуная. Клостернойбург вновь встречает нас монастырём — и оттуда маршрут ведёт в Вену.
Подробный маршрут туда и обратно: около 380 км, от 3 до 5 дней
Вдоль маршрута
Тур Вальдфиртель-Кампталь
Кремс-ан-дер-Донау с живописными бюргерскими домами в Старом городе и современным Кунстхалле является "входными воротами" в Вальдфиртель в Нижней Австрии. Отсюда дорога ведет в средневековый город-крепость Цветтль. Стоит посетить Цистерцианский монастырь. Советуем совершить экскурсию во дворец Розенау с Музеем масонов и замком Раппоттенштайн. Через Фридерсбах можно попасть в Кампзее, одно из водохранилищ Вальдвиртлер, которое напоминает озерный пейзаж, похожий на фьорд.
Через Крумау-ам-Камп вы продолжите свой путь в аббатство Альтенбург, жемчужину Вальдфиртеля в стиле барокко. Тем, кто увлекается соколиной охотой, стоит заглянуть в замок Розенбург. Затем отправляетесь в долину Кампт на воздушный курорт Гарс-ам-Камп. После осмотра замка в сельской местности тропа снова ведет вниз по течению к винодельческому курорту Лангенлуа. Завершите маршрут расслабляющим посещением винно-спа-отеля Loisium.
Подробный маршрут туда и обратно: около 250 км, от 2 до 4 дней
Вдоль маршрута
Места и регионы
Кремс-ан-дер-Дунай
Вальдфиртель
Цветтль
Крумау-ам-Камп
Гарс-ам-Камп
Лангенлуа
Озёра
Озеро Кампзее
Достопримечательности
Кунстхалле Кремс
Цистерцианский монастырь Цветтль
Замок Розенау
Замок Раппоттенштайн
Альтенбургское аббатство
Замок Розенбург
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