Поездка по "голубым пейзажам" Тур по каринтийским озёрам

Каринтия характеризуется бирюзовым озерным пейзажем, обрамленным горами. Из города Клагенфурт вы неторопливо проедете вдоль Вертерзее – увидите архитектуру на берегу озера, виллы, отели, пляжные курорты времен Кайзеровской империи — и, наконец, доберетесь до озера Оссиахер. Во время поездки на канатной дороге в Герлитценские Альпы вы сможете полюбоваться панорамным видом. Местечко Оссиах имеет большое культурное разнообразие: здесь находится коллегиальная церковь и проводится культурное мероприятие "Каринтийское лето". Совет: попробуйте восхитительные каринтийские сырные клецки в прибрежном ресторане Seewirt!

Теперь переходим к озеру Мильштатт. Двигаясь в направлении Филлаха, вы можете спокойно продолжить свой путь к озеру Фаакерзее и снова вернуться к озеру Вертерзее. Последним этапом тура является экскурсия на смотровую башню Пирамиденкогель с панорамным видом на горы Караванкен и Высокий Тауэрн.