Kultúra, valčík a svetoznámy koncert

Na prelome rokov láka hostí Silvestrovská míľa s mnohými stánkami, hudbou a žiarivými svetlami, zatiaľ čo vzduchom rozvoniavajú punč a pražené mandle. Svetoznámy Novoročný koncert Viedenských filharmonikov je kráľovským ukončením starého a symbolom začínajúceho roka – je to zážitok, ktorý perfektne spája viedenskú kultúru a radosť zo života.



Predtým však treba riadne oslavovať: na Silvestrovskej míli sa zhromažďuje veľa ľudí, ktorí sa lúčia so starým rokom tancom a pri živej hudbe. Krátko pred polnocou prúdia návštevníci k miestam s najlepším výhľadom, aby obdivovali mestský ohňostroj a spoločne vykročili do nového roka – je to chvíľa, kedy sa Viedeň plní svojou typickou radosťou zo života.