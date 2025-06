Habsburžani v Avstriji

Dinastija, moč, mit: Habsburžani so stoletja zaznamovali Avstrijo. Še danes gradovi, muzeji in trgi pripovedujejo o vzponu in padcu te plemiške družine.

645 let so Habsburžani oblikovali zgodovino Avstrije – politično, kulturno in arhitekturno. Kar se je začelo z Rudolfom I. in bitko na Marchfeldu leta 1278, se je razvilo v eno najmočnejših dinastij v Evropi. Namesto krvavih osvajanj so bile pomembne strateške poroke. Znano geslo »Tu felix Austria nube« je postalo zaščitni znak te preudarne politike širjenja. Njihov vpliv je kmalu segal od Češke preko Madžarske do Italije in Španije.

V 15. stoletju so se Habsburžani povzpeli na prestol Svetega rimskega cesarstva – položaj, ki so ga skoraj neprekinjeno ohranili do njegovega razpada leta 1806. S prehodom na Avstrijsko cesarstvo je monarhija začela novo poglavje, ki je leta 1867 doseglo vrhunec v dvojni monarhiji Avstro-Ogrske. Dve državi, ena krona – ravnotežje med centralno oblastjo in kulturno raznolikostjo.

Z Marijo Terezijo je v monarhijo prišel duh reform: Obvezno šolanje, davčne reforme, odprava mučenja – njeno delovanje je postavilo temelje za sodobno Avstrijo. Njen sin Jožef II. je s centralizacijo in prenovo uprave dodal nove poudarke, kar velja za korak v smeri modernizacije. Ustanovitev cesarstva leta 1804 in poravnava z Madžarsko leta 1867 sta oblikovali večjezično realno unijo v središču Evrope.

A bolj, kot se je cesarstvo širilo, bolj krhko je postajalo. Nacionalne napetosti, politični pretresi in prva svetovna vojna so pripeljali do razpada. Dne 11. novembra 1918 je cesar Karel I. v palači Schönbrunn podpisal odpoved oblasti – konec ene dobe.

Monarhija je postala zgodovina, a njena dediščina ostaja: Danes gradovi, trgi in muzeji po vsej Avstriji pripovedujejo o blišču in protislovjih Habsburžanov. V razkošnih dvoranah, prenovljenih izobraževalnih ustanovah in v raznoliki identiteti se odraža zgodovina, ki jo Avstrija pripoveduje na moderen način – in z nasmeškom premišljuje na novo.