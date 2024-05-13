Trajnostne zimske počitnice na avstrijskih smučiščih

Zimski šport, čist gorski zrak, impresivna panorama – zimski smučarski oddih v avstrijskih Alpah je legendaren. Kaj lahko storimo za trajnostne zimske počitnice?

Prisrčnost in čarobnost gorskih koč, gora in zimskih pravljic, sanjska smučarska območja za vse ravni – zimske počitnice v Avstriji so čudovite! Toda regije lahko ponudijo še več: vedno več smučarskih območij in nastanitev dokazuje, da se zimski športi in trajnost ne izključujejo – ravno nasprotno. Tisti, ki potujejo z odprtimi očmi, bodo odkrili odgovorno pionirsko delo na smučarski progi in izven nje: energetsko učinkovite žičnice, podnebju prijazna potovanja, certificirani hoteli in celo smučarske vozovnice z ogljičnim odtisom.

Zima v Avstriji je v gibanju – ne glasno, ne z mahanjem s prstom, ampak s kreativnostjo, kakovostjo in veliko mero regionalne zavezanosti. Naj bo to na naravnem ledu na Belem jezeru (nem. Weissensee), z zeleno elektriko na planoti Riesneralm ali brez avtomobila z vlakom do Schladminga: tisti, ki se odločijo za zavestni zimski oddih, pomagajo oblikovati prihodnost Alp – korak za korakom, ovinek za ovinkom.