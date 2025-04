Zgornjeavstrijsko kvadratno dvorišče (Vierkanthof)

Med mesti Enns, Steyr, Wels in Linz so mogočne kvadratne kmetije oz. poslopja z osrednjim dvoriščem (Vierkanthöfe) že od srednjega veka naseljevale hribovito pokrajino. Oblika jim daje ime: Sredi gozdov in njiv ta posestva ter kmečka poslopja tvorijo klasičen prizor v predalpski pokrajini. Odvisno od regije so bile kvadratne stavbe zgrajena iz peščenjaka, apnenca ali granita. Zidovi, debeli do enega metra, pozimi shranjujejo toploto, v vročih poletnih dneh pa hladijo.

Na prvi pogled se zdi, da je bila kvadratna stavba zgrajena izključno v kmetijske namene, vendar je v podrobnostih mogoče najti baročne elemente in dekorativno secesijsko okrasje. Tudi vrata so na nekaterih mestih bogato okrašena.