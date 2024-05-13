Deklaration om digital tillgänglighet
Innehållet på denna sida
Status för uppfyllande av kraven
Återkoppling och kontaktuppgifter
Förfarande för verkställighet
Österreich Werbung Wien strävar efter att säkerställa att dess webbplats med URL-adressen austria.info överensstämmer med Lagen om webbtillgänglighet (WZG) för genomförandet eU Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet till offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer tillgänglig utan hinder.
Denna webbplats har utvecklats i enlighet med kraven i riktlinjerna för tillgänglighet till webbinnehåll (WCAG 2.1). Certifiering av Association for the Advancement of Accessibility in Information and Communication Technology (WACA) är under arbete. Resultaten kommer att presenteras på denna sida när granskningen har slutförts.
Om du upptäcker några hinder som gör att du inte kan använda vår webbplats - problem som inte beskrivs i detta uttalande, brister i efterlevnaden av tillgänglighetskraven - ber vi dig att meddela oss via e-post.
Vi kommer att granska din begäran och kontakta dig så snart som möjligt.
Vänligen skicka alla meddelanden och förslag till barrierefrei@austria.info.
Beskriv problemet och ange webbadressen till den eller de berörda undersidorna på vår webbplats.
I händelse av otillfredsställande svar från ovanstående kontaktalternativ kan du kontakta den österrikiska myndigheten för forskningsfrämjande (FFG) genom ett klagomål. FFG tar emot klagomål elektroniskt via kontaktformuläret: https://www.ffg.at/form/kontaktformular-beschwerdestelle
Dessa klagomål kommer att undersökas av FFG för att avgöra om de avser överträdelser av bestämmelserna i lagen om webbtillgänglighet, i synnerhet brister i efterlevnaden av tillgänglighetskraven, av den federala regeringen eller en institution som kan hänföras till den.
Om klagomålet är berättigat måste FFG utfärda rekommendationer om åtgärder till den federala regeringen eller de berörda juridiska personerna och föreslå åtgärder för att avhjälpa bristerna i fråga.