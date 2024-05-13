2. Feedback och kontaktuppgifter

Om du upptäcker några hinder som gör att du inte kan använda vår webbplats - problem som inte beskrivs i detta uttalande, brister i efterlevnaden av tillgänglighetskraven - ber vi dig att meddela oss via e-post.

Vi kommer att granska din begäran och kontakta dig så snart som möjligt.

Vänligen skicka alla meddelanden och förslag till barrierefrei@austria.info.

Beskriv problemet och ange webbadressen till den eller de berörda undersidorna på vår webbplats.