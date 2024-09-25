4. Lagring av adressuppgifter för beställningar, prenumerationer och nyhetsbrev

Om du begär informationsmaterial kommer dina uppgifter att lagras så att vi kan fullgöra beställningen och skicka det till dig. Dessa uppgifter raderas efter leverans.

Om du vill fortsätta att ta emot inbjudningar och information från oss har du ytterligare ett alternativ. Om du väljer detta alternativ kommer vi att lagra dina uppgifter permanent så att vi kan fortsätta att informera dig om intressanta erbjudanden som rör dina intressen i framtiden. Naturligtvis kan du när som helst återkalla detta samtycke.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress så att vi kan skicka nyhetsbrevet till dig. Vi kommer endast att använda den för detta ändamål och inte vidarebefordra den till tredje part. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev, varefter vi raderar din e-postadress.

Vi kommer aldrig att använda de uppgifter som vi samlar in i samband med dessa beställningar för att skapa individuella användarprofiler eller för att spåra våra kunders surfbeteende. De används uteslutande för att fullgöra dina beställningar.