Integritetspolicy
Din integritet är mycket viktig för oss. Därför samlar vi in och behandlar personuppgifter endast inom ramen för lagbestämmelserna för att garantera dig en säker användning av våra erbjudanden.
Österreich Werbung fäster stor vikt vid varje enskild kunds integritet. Behandlingen av personuppgifter sker därför alltid i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser, i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), den österrikiska dataskyddslagen (DSG) och den österrikiska telekommunikationslagen (TKG 2021). Alla anställda på Österreich Werbung är skyldiga att hålla uppgifterna hemliga i enlighet med § 6 DSG.
Ansvarig för databehandling:
Österrikes nationella turistbyrå
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, Österrike
Telefon: +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40
E-post: +43 1 588 66-0 datenschutz@austria.info
Personuppgifter samlas in när du besöker vår webbplats. Insamlingen av dina besöksdata tjänar följande specifika syften:
Analys av användningen av vår webbplats för marknadsundersökningsändamål
Anpassning av webbplatsens innehåll till våra besökares intressen
Förbättra användarvänligheten och användarvänligheten
Remarketing av förfrågningar från besökare för att marknadsföra semester i Österrike
Adressering av potentiella semesterfirare som är intresserade av Österrike med riktad reklam
När du beställer broschyrer och informationsmaterial och registrerar dig för ÖW:s nyhetsbrev lagras även uppgifter som krävs för orderhantering.
Dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke, som du när som helst kan återkalla.
Om du begär informationsmaterial kommer dina uppgifter att lagras så att vi kan fullgöra beställningen och skicka det till dig. Dessa uppgifter raderas efter leverans.
Om du vill fortsätta att ta emot inbjudningar och information från oss har du ytterligare ett alternativ. Om du väljer detta alternativ kommer vi att lagra dina uppgifter permanent så att vi kan fortsätta att informera dig om intressanta erbjudanden som rör dina intressen i framtiden. Naturligtvis kan du när som helst återkalla detta samtycke.
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress så att vi kan skicka nyhetsbrevet till dig. Vi kommer endast att använda den för detta ändamål och inte vidarebefordra den till tredje part. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev, varefter vi raderar din e-postadress.
Vi kommer aldrig att använda de uppgifter som vi samlar in i samband med dessa beställningar för att skapa individuella användarprofiler eller för att spåra våra kunders surfbeteende. De används uteslutande för att fullgöra dina beställningar.
Vi använder AI concierge från Goodguys GmbH (Moeringgasse 20/1, dörr 2, 1150 Wien) för att tillhandahålla en modern chattfunktion. Detta är en artificiell intelligens (AI) från Österrike som hittar svar på dina frågor från innehållet på våra webbplatser, tillsammans med offentligt tillgängligt innehåll.
Personuppgifter som samlas in under chattarna behandlas uteslutande på servrarna hos den österrikiska processorn Goodguys GmbH. Dessa uppgifter omfattar användarens IP-adress och ett sessions-ID för att hålla isär olika användares chathistorik. Dessa uppgifter raderas i slutet av chattsessionen och kan därefter inte längre tilldelas enskilda användare. Innehållet i förfrågningarna lagras i anonymiserad form och kan användas av Österreich Werbung för att kontrollera funktionaliteten och vidareutveckla chattfunktionerna.
För att formulera AI-conciergens svar vidarebefordras delar av förfrågningarna också till Googles och OpenAI:s servrar. De uppgifter som överförs till dessa leverantörer innehåller inga parametrar som gör det möjligt för Google eller OpenAI att identifiera enskilda personer. Det rör sig därför om anonyma uppgifter. Svaren tilldelas användarna uteslutande av Goodguys GmbH:s IT-system.
Det är dock inte möjligt att med tekniska medel filtrera bort innehåll som möjliggör identifiering baserat på de uppgifter som användaren har angett. När du använder chatten ska du därför se till att du inte anger några personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer etc. i chattfönstret.
Ytterligare information om AI-Concierge och Goodguys GmbH finns i Integritetspolicy för Goodguys GmbH.
Via webbplatsen Change Tourism Austria erbjuder Österreich Werbung yrkesverksamma inom turism en gemensam plattform för turism och innovation. Fullständig användning av tjänsten är endast möjlig för registrerade användare efter att ha slutfört en registreringsprocess. Den rättsliga grunden för databehandling är samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).
IP-adresser och tillhörande tekniska data för besökare loggas som en del av webbplatsanvändningen. Dessa uppgifter används uteslutande för att utreda attacker och tekniska problem och raderas efter 4 veckor.
Om besökarna ger sitt separata samtycke samlas även statistiska uppgifter om deras användning av plattformen in med hjälp av Google Analytics och används för att optimera erbjudandet och skicka relevant innehåll. Detta samtycke kan när som helst återkallas genom att cookie-bannern visas igen.
Registrerade användare informeras om viktiga processer eller händelser via e-post. Dessa meddelanden är aktiverade som standard och kan avaktiveras via användarprofilen.
Information som användare lämnar om sig själva eller sina intressen under registreringen är synlig för alla andra registrerade användare. Visningen av e-postadressen till kontaktpersonen kan kontrolleras av användaren via användarprofilen.
Deltagande i kommunikationsplattformen, inklusive lagringsperioden för egna poster och bidrag, är i allmänhet obegränsad. Användaren kan när som helst avsluta sin prenumeration genom att skicka ett e-postmeddelande till hello@changetourismaustria.com och begära att användarprofilen avaktiveras eller raderas.
Vid avaktivering förblir innehåll och bidrag som skapats av användaren online. Vid radering avaktiveras användarprofilen först och raderas efter 30 dagar, inklusive det innehåll som användaren har skapat. Raderingen kan avbrytas av användaren inom denna period.
Vi har inte tillgång till några personuppgifter som plattformsoperatören kan samla in om dig via Österrikes nationella turistbyrås sociala mediekanaler. För att utöva dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta respektive sociala medieplattform direkt, eftersom endast dess operatörer har tillgång till dina uppgifter.
Meta (Facebook och Instagram)
Behandlingen av uppgifter på våra Facebook- och Instagram-sidor sker på grundval av ett Avtal om gemensam behandling av personuppgifter med Meta Ireland med Meta Ireland. Vi får statistiska uppgifter (sidinsikter) som vi använder för att förbättra vårt erbjudande. Endast Meta har tillgång till uppgifterna om enskilda användare och kan vidta åtgärder i enlighet med GDPR, t.ex. svara på förfrågningar om information eller radera de insamlade uppgifterna.
Du kan hitta ytterligare information på
https://www.facebook.com/about/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube
Vi tar också endast emot statistiska uppgifter från besökare på vår YouTube-kanal, t.ex. videovisningar, "likes" eller andra interaktioner med våra inlägg. Vi använder dessa uppgifter endast för att analysera besökarnas beteende i syfte att förbättra vårt erbjudande. Kontakta plattformsoperatören direkt om du har några frågor om dataskydd.
Du hittar mer information på
https://www.youtube.com/intl/ALL_at/howyoutubeworks/user-settings/privacy
Österrikes nationella turistbyrå använder det sociala nätverket Pinterest för att tillhandahålla inlägg om Österrike och aktuell information. Data om webbplatsbesökare (IP-adress, webbläsare och operativsystem, användningsdata) överförs till Pinterest och cookies sätts också. För besökare som är inloggade på Pinterest är dessa uppgifter kopplade till deras Pinterest-konto. De insamlade uppgifterna används av Österreich Werbung för marknadsföring och målgruppsanpassad reklam.
Du hittar mer information om Pinterest på
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Vi lagrar IP-adresserna för alla besökare på vår webbplats i syfte att försvara och spåra attacker och åtgärda tekniska problem. De loggar som genereras analyseras uteslutande för dessa ändamål och visas endast om det är nödvändigt. IP-adresserna lagras inte permanent, utan raderas efter högst 4 veckor.
Vi använder endast amerikanska företag som personuppgiftsbiträden som följer EU-USA:s ramverk för dataskydd ramverk. I enlighet med Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå erbjuder dessa företag en adekvat skyddsnivå för behandlingen av personuppgifter.
Ytterligare information, inklusive dataskyddspolicyer och auktoriserade klagomålskontor för dessa företag, finns i Förteckning över certifierade företag som upprätthålls av USA:s handelsdepartement.
Detaljer om datainsamling och bearbetning av Google finns i Googles sekretesspolicy. Ytterligare information om ditt Google-konto och dataskydd för Google-produkter hittar du på https://policies.google.com/?tid=312557673. Du kan hitta ett sätt att specifikt förhindra Google från att visa personlig reklam på http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.
Google Analytics
Österreich Werbung använder Google Analytics för webbanalyser, t.ex. i form av anonymiserade utvärderingar och grafik om sidvisningar och besök, samt för remarketing, rapporter om visningar i Google Display Network, integration av DoubleClick Campaign Manager och Google Analytics-rapporter om prestanda enligt demografiska egenskaper och intressen. Genom att använda denna analystjänst lagras cookies på din dator. Den information som genereras, inklusive besökarnas IP-adresser, överförs till en server i USA och lagras där. Du kan förhindra att Google samlar in data genom att använda Googles webbläsarplugin för att motsätta dig detta.
Google Ads och Google Floodlights
Google Ads och Google Floodlights är onlineannonserings- och analystjänster från Google som används av Österreich Werbung för konverteringsspårning. Den information som erhålls baseras på din användning av vår webbplats och används för att rikta våra besökare på våra reklampartners webbplatser med riktad reklam. Dessa annonser visas på grundval av cookies som lagras på din slutenhet och visas endast om du har gett ditt samtycke.
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA används för att kontrollera om data överförs till vår webbplats av en människa eller av automatiserade program. För att kunna göra denna åtskillnad analyserar Google reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende. De insamlade uppgifterna, t.ex. IP-adress, webbläsarinformation, operativsystem samt plats- och användningsdata, vidarebefordras till Google och analyseras där. IP-adressen sammanförs inte med andra data från andra Google-tjänster, såvida du inte är inloggad på ditt Google-konto när du använder reCAPTCHA.
Austrian Advertising använder Facebook Pixel från Facebook, Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Detta gör det möjligt för oss att spåra besökarnas handlingar efter att de har omdirigerats till vår webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt för oss att registrera Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska ändamål och marknadsundersökningar. Vi kan inte se enskilda användares personuppgifter. De uppgifter som samlas in lagras och bearbetas dock av Facebook.
Facebook kan koppla samman uppgifterna med dina Facebook-kontouppgifter och använda dem för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks datapolicy. Facebooks konverteringsspårning gör det också möjligt för Facebook och dess partner att visa dig annonser i och utanför Facebook. En cookie lagras på din dator för dessa ändamål. Endast användare som är över 13 år kan ge sitt samtycke. Om du är under 13 år, vänligen kontakta din förälder eller vårdnadshavare.
Facebooks remarketing-taggar är också integrerade på våra sidor, vilket upprättar en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebooks server. Detta gör det möjligt för Facebook att associera ditt besök på våra sidor med ditt användarkonto. Vi kan använda den information som erhålls på detta sätt för att visa Facebook-annonser. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller om hur de används av Facebook. Du hittar mer information om detta i Facebooks integritetspolicy.
Klicka här för att återkalla ditt samtycke: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences
Österreich Werbung använder företaget Adyoulike för att visa riktad reklam på sina franskspråkiga webbplatser. Detta kan innebära användning av cookies och en Adyoulike-pixel.
Du kan hitta Adyoulikes integritetspolicy på https://www.adyoulike.com/pages/privacy_en.php.
På denna sida hittar du också ett alternativ för att invända mot behandlingen av dina uppgifter av Adyoulike.
I Storbritannien (UK) används TVSquared-tjänsten på österrikiska reklamwebbplatser för att samla in statistiska data och rikta annonser via TV-streamingtjänster.
Ytterligare information och anteckningar finns på https://www.innovid.com/privacy-policy.
Österreich Werbung använder den amerikanska marknadsföringsleverantören Sojerns tjänster för att marknadsföra österrikiska hotell i engelsktalande länder och för att främja direktbokningar genom riktad onlinemarknadsföring. Olika cookies används och data samlas in från berörda parter för att visa målgruppsanpassad reklam.
Ytterligare information finns på https://www.sojern.com/privacy/privacy-center.
Vi använder podcast-hostingtjänsten Podigee från leverantören Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Tyskland. Podcasterna laddas av Podigee eller överförs via Podigee.
Podigee används på grundval av ett avtal om orderbehandling som ingåtts i enlighet med artikel 28 i GDPR. Behandlingen av de uppgifter som härrör från användningen av tjänsterna baseras på våra legitima intressen, dvs. intresset för ett säkert och effektivt tillhandahållande, analys och optimering av vårt podcast-erbjudande i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. DATASKYDDSFÖRORDNINGEN. Podigee behandlar IP-adresser och enhetsinformation för att möjliggöra nedladdning/uppspelning av podcast och för att fastställa statistiska data, t.ex. uppringningssiffror. Dessa uppgifter anonymiseras innan de lagras i Podigees databas.
Ytterligare information och invändningsalternativ finns i Podigees integritetspolicy.
Vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt samtycke. Överföringar till tredje part sker endast med ditt samtycke och i den mån det är nödvändigt för att uppfylla dina önskemål och krav. Undantag från detta är överföringar som är nödvändiga för säkerheten på våra webbplatser, t.ex. för att försvara oss mot hackerattacker.
Överföring av uppgifter till personuppgiftsbiträden (tjänsteleverantörer) sker endast till företag som erbjuder tillräckliga garantier för en laglig och säker användning av uppgifterna. Avtal har ingåtts med alla personuppgiftsbiträden i enlighet med artikel 28 i GDPR för att säkerställa att alla krav på dataskydd och datasäkerhet uppfylls.
Uppgifter som vi behandlar på grundval av ditt samtycke kommer att lagras tills du återkallar ditt samtycke. Cookies lagras till slutet av sin respektive livslängd, såvida du inte raderar dem i förväg. I annat fall lagrar vi dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagstadgade perioder. Om vi måste lagra uppgifter för att skydda oss mot rättsliga anspråk, lagras de under den tid som de lagstadgade preskriptionstiderna gäller (vanligtvis tre år).
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Använd de tekniska alternativ som finns för detta ändamål. Du kan också kontakta oss på de adresser som anges under punkt 2.
På de adresser som anges ovan kan du när som helst
Begära information om de personuppgifter som finns lagrade om dig,
begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av de lagrade uppgifterna,
hävda din rätt till dataportabilitet i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter om de används för direktreklam. Om vi behandlar dina uppgifter på grundval av våra överordnade berättigade intressen kan du invända mot behandlingen på grunder som rör din särskilda situation.
Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet. I Österrike är den behöriga myndigheten Österrikes dataskyddsmyndighetbarichgasse 40-42, 1030 Wien, Österrike.
Status: januari 2024