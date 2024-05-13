Vintersport, klar bergluft, imponerande panorama – vinter- och skidsemestrar i Österrikes alper är legendariska. Vad kan vi göra för en hållbar vintersemester?

Varmhet och stugmagi, bergvärld och vinterunderland, drömpister för alla nivåer – vinterlov i Österrike är underbart! Men regionerna kan ännu mer: Allt fler skidområden och boenden bevisar att vintersport och hållbarhet inte utesluter varandra – tvärtom. Den som reser med öppna ögon upptäcker ansvarsfullt pionjärarbete både på och utanför pisten: energieffektiva bergbanor, klimatvänliga resor, certifierade hotell och till och med liftkort med CO₂-balans.

Vintern i Österrike är i rörelse. Inte högljutt, inte med upplyft pekfinger, utan med idérikedom, kvalitet och mycket regionalt engagemang. Oavsett om det är på naturis vid Weissensee, med grön el på Riesneralm eller bilfritt med tåg till Schladming: Den som väljer en medveten vinter semester är med och formar Alpernas framtid – steg för steg, kurva för kurva.