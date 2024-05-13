Hållbar vintersemester i Österrikes skidorter
Varmhet och stugmagi, bergvärld och vinterunderland, drömpister för alla nivåer – vinterlov i Österrike är underbart! Men regionerna kan ännu mer: Allt fler skidområden och boenden bevisar att vintersport och hållbarhet inte utesluter varandra – tvärtom. Den som reser med öppna ögon upptäcker ansvarsfullt pionjärarbete både på och utanför pisten: energieffektiva bergbanor, klimatvänliga resor, certifierade hotell och till och med liftkort med CO₂-balans.
Vintern i Österrike är i rörelse. Inte högljutt, inte med upplyft pekfinger, utan med idérikedom, kvalitet och mycket regionalt engagemang. Oavsett om det är på naturis vid Weissensee, med grön el på Riesneralm eller bilfritt med tåg till Schladming: Den som väljer en medveten vinter semester är med och formar Alpernas framtid – steg för steg, kurva för kurva.
Tips #1: Välj hållbara skidorter
Hållbara vintersemestrar är möjliga! Över 120 klimat- och energimodellregioner rör sig mot en grönare framtid med fokus på bevarande, klimatneutralitet och hållbarhet.
Hur hållbara är skidorter med snötillverkningssystem?
Snötillverkning är ofta ett känsligt ämne, men Österrikes skidregioner har gjort stora investeringar i banbrytande, hållbara snötillverkningstekniker.
Cirka 90 % av den energi som används för konstsnö i Österrike kommer från förnybara källor som grön el och solenergi. Snötillverkning konkurrerar inte heller med behovet av dricksvatten. Strikta riktlinjer säkerställer en kontrollerad vattenanvändning, där inga tillsatser tillåts. Smältvatten återförs till naturen, så vatten används, inte förbrukas.
Hållbara skidorter
Seefeld i Tyrolen - långt framme
Miljöcertifierad sedan 2023: Klimatskydd, skogsvård i bergsområden, nya tåg- och bussnät, FlixBus-förbindelser och stark regional samverkan.
Golm: Vintersport med 100 % grön el och Green Ticket
Målmedveten snötillförsel, e-mobilitet, grön el, CO2-mål 2030 och naturskydd gör det resurssnåla skidområdet till en föregångare i Vorarlberg.
Riesneralm i Steiermark - Grön el från egen vattenkraft
Ett innovativt kraftverk producerar mer el än det förbrukar. Snökanonerna körs direkt – utan lagringsdamm. Belönat för sitt energikoncept.
Kaunertal naturpark i Tyrolen: Tillgänglig vintersemester
Naturlig snö istället för konstsnö, energieffektiva liftar, gratis skidbussar och UNWTO-pris – med hänsyn till naturen och vilda djur.
Snow Space Salzburg - På väg mot klimatneutralt skidområde
100 % grön el, HVO-pistmaskiner, resor med kollektivtrafik, laddstationer för elbilar och naturlig byggnation – till 2025/26 ska skidverksamheten vara klimatneutral.
Weissensee: Vinter på naturis och utan trängsel
Natur istället för liv och rörelse: naturisåkning, slow food, bilfri resa och skyddade stränder gör vintern vid Weissensee hållbar och avkopplande.
Wilder Kaiser: Miljömärkning och gröna erbjudanden
100 % grön el, gratis skidbussar, hållbara boenden, regionala produkter och evenemang: regionen lever konsekvent efter miljömärket.
Wagrain-Kleinarl i: Grön destination
GSTC- och miljömärkningscertifierade, hållbara företag, grön mobilitet, regionala produkter och resurssnåla erbjudanden präglar regionen.
Zell am See-Kaprun: Bästa turistby med fokus på miljö
100 % förnybar energi, hybridpistmaskiner, solceller, EMAS-miljöledning och grön mobilitet med skidbuss och tåg präglar regionen.
Österrikes linbanor
Låg strömförbrukning tack vare modernisering
Linbaneindustrin har redan minskat energianvändningen med 20 % under de senaste 10 åren. Nassfeld skidort är ett bra exempel.
Användning av grön energi
Förnybara energikällor prioriteras, vilket man ser i regioner som Zillertal Arena.
Självgenererad energi
Många områden, som t.ex Ischgl med sin Silvretta linbana, driver sina liftar helt och hållet med 100% grön energi från Österrike.
Integrerad mobilitet
Mindre individuell trafik tack vare enkel tillgång till linbanor med tåg, som den bilfria vägen till Wienalperna.
Landet behöver pionjärer och visionärer!
Pionjärer inom detta område är bland annat Snow Space Salzburg, Wagrain-Kleinarl i SalzburgerLand och den tyrolska regionen Wilder Kaiser.
Tips 2: Boka miljöcertifierat boende
Ett ansvarsfullt sätt att leva (särskilt) fortsätter under vintersemestern. Om du vill vara säker på att ditt hotell eller pensionat använder miljövänliga energikällor och ekologisk mat, arbetar kulturellt och socialt ansvarsfullt och uppfyller andra hållbarhetskriterier, rekommenderar vi att du tittar efter följande fyra certifieringar:
Hotell med den österrikiska miljömärkningen vidtar åtgärder för att skydda klimatet och bidrar till att trygga vår försörjning. Hög kvalitet och miljövänlighet är nyckelkriterier för att få detta certifikatet.
Bio-hotell är engagerade i pågående ekologisk utveckling. De genomgår regelbundet oberoende organiska inspektioner.
Grön nyckel är ett miljöcertifikat för bland annat hotell som bygger på strikta kriterier för hållbarhetsstyrning och hållbarhetsutbildning för personal och leverantörer.
EU:s miljömärke är EU:s miljömärkning som är erkänd i alla EU-länder och som tilldelas alla typer av produkter och tjänster.
Bondgårdssemester är ett utmärkt exempel på hållbart resande som stöder ekologi, regionalitet och sociokulturella aspekter.
Hotell med miljöcertifiering
Vad kännetecknar ett hållbart hotell?
De arbetar miljövänligt, socialt och kulturellt
Fokus på säsongsbetonad, regional och ekologisk mat
Väl genomtänkta energikoncept
Åtgärder för att spara resurser
System för återanvändning av vatten
Engagemang i regionala samhällen, kultur och traditioner
Naturmaterial för inredning och textilier
Bioklimatiska byggkriterier (t.ex. god isolering)
Balansräkning med låga CO₂-utsläpp
Gästernas, lokalbefolkningens och naturens behov är i linje med varandra
Tips #3: Ta tåget till din vintersemester
Att börja din vintersemester på ett klimatvänligt sätt innebär också att resa med tåg. Många österrikiska skidorter och vinterregioner i Alperna har mycket goda tågförbindelser från London, Paris, Bryssel och Amsterdam via Eurostar och österrikiska federala järnvägar ÖBB. För den "sista kilometern" (transport från tågstationen till ditt hotell) kan du ofta använda skyttelbussar, hotelltaxi eller kollektivtrafik.
Med tåg till Österrikes vinterregioner
Tips #4: Res miljövänligt inom skidorten
När du reser till din skiddestination med tåg kommer följande frågor naturligtvis att dyka upp:
Hur tar jag mig till hotellet från tågstationen?
Hur tar jag mig runt på skidorten utan egen bil?
Det österrikiska svaret är med skyttelbuss, hotelltransfer, lokal kollektivtrafik och elbil. Många större skidorter strävar efter att minska individuella transporter genom att erbjuda ett omfattande kollektivtrafiknät. I de flesta fall ingår fri användning av skidbussar i skidpasset. Dina värdar kommer gärna att informera dig om alla möjligheter att förflytta dig inom skidorten med minsta möjliga koldioxidavtryck.
Res kollektivt i skidorterna
Niederösterreich: Semmering-Rax: Kollektivtrafiknätverk - skytteltrafik och utbyggnad av befintliga VOR-linjer (linjer i Verkehrsverbund-Ost-regionen) med dalbussen.
Oberösterreich: Pyhrn-Priel-Hinterstoder: Bussar och tåg i dalen - snabb transfer från tågstationen till boendet.
Steiermark: I Steiermark, är många områden lättillgängliga med kollektivtrafik.
Kärnten
Klimaberg Katschberg: Initiativ för hållbar transport - skidbuss, taxi och skyttel, elbil, elcykel.
Nockbergen: Nockmobil - taxiföretag med verksamhet i 8 samhällen i regionen.
Skytteltrafik: Bahnhofshuttle Kärnten - miljövänlig transport mellan regionala tågstationer, hotell och utflyktsmål.
Tyrolen
Wilder Kaiser: Initiativ för grönt resande, expertråd om hur man tar sig till destinationen, gratis transfer inom anläggningen.
Skytteltrafik: Four Seasons Resor, för att hantera den "sista milen" inom Tyrolen, från / till flygplatsen och tågstationens skyttel, även tillgänglig för utflykter.
SalzburgerLand
Zell am See-Kaprun: Mobilitetskort för gratis användning av kollektivtrafik
Werfenweng-kortet - grön transport till din slutdestination och inom anläggningen.
Vorarlberg: Kollektivtrafik: skidbussar och tåg - moderna, bekväma linjer med hög turtäthet (skidbussar ingår i flerdagars skipass)
Tips #5: Hyr skidutrustning (med miljömärkning)
Du har valt den hållbara skidorten, bokat det klimatneutrala hotellet och tågbiljetterna för resan? Om du planerar din vintersemester med ett hållbart tankesätt, var lika konsekvent när det gäller skidutrustning och fråga dig själv:
1. Behöver jag verkligen ny utrustning? Hållbarhet innebär att man använder det man har tills det slutar fungera eller inte längre är säkert.
2. Vad finns det att tänka på när man köper nytt? Köp från tillverkare med hög miljöstandard: klimatvänliga, återvinningsbara material, samarbete med miljöorganisationer, transparens och rättvisa villkor i tillverkningsprocessen.
3 Vilka är fördelarna med att hyra? Att hyra skidutrustning sparar produktionsresurser, garanterar de mest moderna och bäst underhållna säsongsmodellerna och gör ditt bagage lättare.
Tips #6: Njut av medvetna vinteraktiviteter
Om du alltid har förknippat vintersemester i Österrike med skidåkning eller snowboardåkning, kommer du att bli förvånad över hur roligt det kan vara att helt enkelt spänna av sig skidorna och brädorna: Det finns många sätt att njuta av vackra berg och vinterlandskap på ett mer skonsamt sätt, utanför pisten.